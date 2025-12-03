तान्या मित्तल सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. उन्होंने बिग बॉस के घर में अपनी अमीरी का खूब बखान किया.तान्या ने बताया कि उनके 150 बॉडीगार्ड है और किचन तक में लिफ्ट लगी है.रिपोर्ट के अनुसार तान्या हर महीने 6 लाख रुपये कमाती हैं और उनकी नेटवर्थ 12 से 15 करोड़ के बीच है.