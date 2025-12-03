हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनBigg Boss 19: तान्या मित्तल नहीं ये दो कंटेस्टेंट हैं ज्यादा अमीर, फिनाले से पहले जानें टॉप 5 की नेटवर्थ

Bigg Boss 19 Grand Finale: सलमान खान के शो बिग बॉस 19 को टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मिल चुके हैं. इन पांच कंटेस्टेंट्स में आखिर सबसे ज्यादा अमीर कौन है. चलिए हम आपको इस स्टोरी में बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 03:21 PM (IST)
बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. 7 दिसंबर को इस शो का ग्रैंड फिनाले होने वाला है और इस दिन फैंस को उनका विनर मिल जाएगा. इस वक्त बिग बॉस के घर में टॉप 5 कंटेस्टेंट्स उपस्थित हैं. चलिए जानते हैं इन कंटेस्टेंट्स की नेटवर्थ.

तान्या मित्तल सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. उन्होंने बिग बॉस के घर में अपनी अमीरी का खूब बखान किया.तान्या ने बताया कि उनके 150 बॉडीगार्ड है और किचन तक में लिफ्ट लगी है.रिपोर्ट के अनुसार तान्या हर महीने 6 लाख रुपये कमाती हैं और उनकी नेटवर्थ 12 से 15 करोड़ के बीच है.
आपको बता दें टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना अमीरी में तान्या मित्तल से आगे हैं. रिपोर्ट के अनुसार एक्टर की नेटवर्थ 15 से 18 करोड़ रुपये के बीच है.एक्टर सेलिब्रिटी मास्टरशेफ्स के विनर भी रह चुके हैं.
सिंगर अमाल मलिक भी तान्या मित्तल से ज्यादा अमीर हैं, वो संगीत की दुनिया में काफी पॉपुलर हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार सिंगर की नेटवर्थ 25 से 30 करोड़ रुपये बताई जाती है.
फरहाना भट्ट भी कमाई के मामले में पीछे नहीं हैं. उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा जा चुका है.रिपोर्ट के अनुसार फरहाना की नेटवर्थ 1.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपये के बीच है.
प्रणित मोरे पॉपुलर स्टैंडअप कॉमेडियन हैं, जो अपने वीडियोज और लाइव शोज से कमाई करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रणित की नेटवर्थ 2 से 3 करोड़ रुपये है.
Published at : 03 Dec 2025 03:21 PM (IST)
