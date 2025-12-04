'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दो दिवसीय भारत दौरे से पहले गुरुवार (4 नवंबर 2025) को दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है. इस साल अगस्त में चीन के तियानजिन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार में सफर किए थे, जो दुनियाभर में चर्चा का विषय बना था. दोनों नेताओं ने करीब 45 मिनट तक कार में साथ सफर किया था और मीटिंग स्थल पर पहुंचकर भी दोनों करीब 50 मिनट तक कार में ही बैठकर बातचीत करते रहे.

पीएम मोदी और पुतिन के बीच कार में क्या बातें हुई?

चीन में पीएम मोदी के साथ कार में सफर करने को लेकर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है. पुतिन ने बताया, "इसे लेकर कोई खास तैयारी नहीं थी. हम दोनों बाहर निकलो तो सामने मुझे मेरी कार दिखाई दी. मैंने उन्हें साथ चलने के लिए कहा. इस मामले में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था." पुतिन ने बताया कि कार में वो और पीएम मोदी आम दोस्तों की तरह बात कर रहे थे.

क्रेमलिन में आजतक को दिए इंटरव्यू में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि पीएम मोदी और उनके बीच हमेशा बातचीत करने के लिए कुछ न कुछ होता है. उन्होंने कहा, "हम दोनों ने मौजूदा मुद्दों पर बात की. हम बातचीत में इतने व्यस्त हो गए थे कि पता नहीं चला कि लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं."

78 सालों की दोस्ती और मजबूत होगी

भारत और रूस ने 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे. तब से लेकर आज तक भारत किसी भी संकट में होता है तो रूस एक मित्र राष्ट्र होने के नाते मजबूती के साथ खड़ा रहा है. पुतिन की इस यात्रा से भारत और रूस की 78 सालों की दोस्ती और मजबूत होगी. पुतिन की यात्रा से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को टॉप लेवल तक बढ़ा दिया गया है. रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलौसोव दिल्ली पहुंच चुके हैं.

