हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनमाहिरा शर्मा की 10 तस्वीरें: कभी वेस्टर्न लुक से बनाती हैं दीवाना, तो कभी साड़ी में ढहाती हैं कहर

माहिरा शर्मा की 10 तस्वीरें: कभी वेस्टर्न लुक से बनाती हैं दीवाना, तो कभी साड़ी में ढहाती हैं कहर

Mahira Sharma Birthday: इस रिपोर्ट में हम आपके लिए बर्थडे गर्ल माहिरा शर्मा की वो तस्वीरें लेकर आए हैं. जिन्हें देखकर आप भी एक्ट्रेस के कर्वी फिगर पर दिल हार बैठेंगे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 25 Nov 2025 03:49 PM (IST)
Mahira Sharma Birthday: इस रिपोर्ट में हम आपके लिए बर्थडे गर्ल माहिरा शर्मा की वो तस्वीरें लेकर आए हैं. जिन्हें देखकर आप भी एक्ट्रेस के कर्वी फिगर पर दिल हार बैठेंगे.

टीवी की फेमस एक्ट्रेस और ‘बिग बॉस 13’ फेम एक्ट्रेस माहिरा शर्मा आज यानि 25 नवंबर को अपना 28वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. ऐसे में हम आपके लिए एक्ट्रेस की कुछ दिलकश तस्वीरें लाए हैं. जिनते जरिए वो सोशल मीडिया का पारा हाई किए रहती हैं. डालिए इनपर एक नजर.....

1/10
माहिरा शर्मा के एक्टिंग करियर की शुरुआत 'यारों का टशन’ टीवी शो से हुई थी. इसके बाद वो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दिखाई दी, लेकिन असली फेम उनको 'नागिन 3' से मिला था.
माहिरा शर्मा के एक्टिंग करियर की शुरुआत 'यारों का टशन' टीवी शो से हुई थी. इसके बाद वो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दिखाई दी, लेकिन असली फेम उनको 'नागिन 3' से मिला था.
2/10
इस शो के बाद माहिरा को पंजाबी इंडस्ट्री में कई काम करने का मौका मिला. वो पॉपुलर सॉन्ग 'लहंगा' और 'गल करदी' में मेन लीड कर चुकी हैं.
इस शो के बाद माहिरा को पंजाबी इंडस्ट्री में कई काम करने का मौका मिला. वो पॉपुलर सॉन्ग 'लहंगा' और 'गल करदी' में मेन लीड कर चुकी हैं.
3/10
फिर माहिरा को ‘बिग बॉस 13’ का हिस्सा बनने का मौका मिला. इस शो ने उनकी किस्मत को पलट दिया. शो ने उन्हें घर-घर में फेमस कर दिया.
फिर माहिरा को 'बिग बॉस 13' का हिस्सा बनने का मौका मिला. इस शो ने उनकी किस्मत को पलट दिया. शो ने उन्हें घर-घर में फेमस कर दिया.
4/10
‘बिग बॉस 13’ से बाहर आने के बाद माहिरा ने कई म्यूजिक एल्बम के साथ वेब सीरीज में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया.
'बिग बॉस 13' से बाहर आने के बाद माहिरा ने कई म्यूजिक एल्बम के साथ वेब सीरीज में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया.
5/10
माहिरा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. हर दिन यहां एक्ट्रेस फैंस के लिए अपनी हसीन तस्वीरें शेयर करती हैं.
माहिरा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. हर दिन यहां एक्ट्रेस फैंस के लिए अपनी हसीन तस्वीरें शेयर करती हैं.
6/10
इन तस्वीरों में माहिरा शर्मा कभी वेस्टर्न लुक में, तो कभी साड़ी पहनकर देसी लुक से लोगों का दिल लूटती हुई नजर आती हैं.
इन तस्वीरों में माहिरा शर्मा कभी वेस्टर्न लुक में, तो कभी साड़ी पहनकर देसी लुक से लोगों का दिल लूटती हुई नजर आती हैं.
7/10
माहिरा शर्मा खुद को काफी रखती हैं. यही वजह हैं कि वो हर लुक में बेमिसाल लगती हैं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी होती हैं.
माहिरा शर्मा खुद को काफी रखती हैं. यही वजह हैं कि वो हर लुक में बेमिसाल लगती हैं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी होती हैं.
8/10
माहिरा की इंस्टाग्राम पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है. एक्ट्रेस को यहां 8 मिलियन से भी ज्य़ादा लोग फॉलो करते हैं.
माहिरा की इंस्टाग्राम पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है. एक्ट्रेस को यहां 8 मिलियन से भी ज्य़ादा लोग फॉलो करते हैं.
9/10
माहिरा शर्मा को साड़ी पहनना बहुत पसंद हैं. इसलिए एक्ट्रेस अक्सर डिजाइनर साड़ियों में अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती रहती हैं.
माहिरा शर्मा को साड़ी पहनना बहुत पसंद हैं. इसलिए एक्ट्रेस अक्सर डिजाइनर साड़ियों में अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती रहती हैं.
10/10
लव लाइफ की बात करें तो माहिरा शर्मा की ‘बिग बॉस 13’ के घर में एक्टर पारस छाबड़ा से अच्छी दोस्ती हुई थी. फिर दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा. लेकिन अब दोनों का रिश्ता टूट चुका है.
लव लाइफ की बात करें तो माहिरा शर्मा की 'बिग बॉस 13' के घर में एक्टर पारस छाबड़ा से अच्छी दोस्ती हुई थी. फिर दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा. लेकिन अब दोनों का रिश्ता टूट चुका है.
Published at : 25 Nov 2025 03:49 PM (IST)
Mahira Sharma TV News

टेलीविजन फोटो गैलरी

Embed widget