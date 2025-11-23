हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिस्टल डिसूजा ने इंटरनेट का ट्रैफिक किया अपने नाम, सिल्वर आउटफिट में खूब चमकीं हसीना

क्रिस्टल डिसूजा ने इंटरनेट का ट्रैफिक किया अपने नाम, सिल्वर आउटफिट में खूब चमकीं हसीना

Krsytle D'souza Photos: टीवी की पॉपुलर बहु क्रिस्टल डिसूजा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं. अब अपनी लेटेस्ट ग्लैमरस लुक्स से उन्होंने फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं. यहां देखें सिजलिंग अवतार

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Nov 2025 06:06 PM (IST)
Krsytle D'souza Photos: टीवी की पॉपुलर बहु क्रिस्टल डिसूजा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं. अब अपनी लेटेस्ट ग्लैमरस लुक्स से उन्होंने फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं. यहां देखें सिजलिंग अवतार

क्रिस्टल डिसूजा टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. लेकिन पर्दे से दूर अब वो सोशल मीडिया पर अपने जलवे बिखेरती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसे देख सभी का ध्यान उनके ऊपर चला गया. आप भी देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती की एक झलक.

एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा ने सिल्वर बॉडीकॉन ड्रेस में अलग-अलग पोज देते हुए फोटो शेयर किए.
एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा ने सिल्वर बॉडीकॉन ड्रेस में अलग-अलग पोज देते हुए फोटो शेयर किए.
सिल्वर बॉडीकॉन ड्रेस में एक्ट्रेस का ऐसा सिजलिंग अंदाज देख कोई भी उनका दीवाना बन जाएगा.
सिल्वर बॉडीकॉन ड्रेस में एक्ट्रेस का ऐसा सिजलिंग अंदाज देख कोई भी उनका दीवाना बन जाएगा.
अक्सर ही अदाकारा सोशल मीडिया पर इस तरह अपने स्टाइलिश लुक्स शेयर कर फैंस की वाहवाही बटोरती रहती हैं. इस बार भी उनकी पिक्चर्स पर फैंस दिल खोल के प्यार बरसा रहे हैं. उनके लेटेस्ट तस्वीरों पर लगातार लाइक्स और कॉमेंट्स की बारिश होती दिख रही है.
अक्सर ही अदाकारा सोशल मीडिया पर इस तरह अपने स्टाइलिश लुक्स शेयर कर फैंस की वाहवाही बटोरती रहती हैं. इस बार भी उनकी पिक्चर्स पर फैंस दिल खोल के प्यार बरसा रहे हैं. उनके लेटेस्ट तस्वीरों पर लगातार लाइक्स और कॉमेंट्स की बारिश होती दिख रही है.
वायरल फोटोज में एक्ट्रेस सिल्वर स्लिट कट ड्रेस में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही है. इस फोटो में आप देख सकते हैं कि हसीना ने वाइन का ग्लास हाथ में लिए कातिलाना पोज देते हुए अपनी तस्वीर शेयर की है.
वायरल फोटोज में एक्ट्रेस सिल्वर स्लिट कट ड्रेस में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही है. इस फोटो में आप देख सकते हैं कि हसीना ने वाइन का ग्लास हाथ में लिए कातिलाना पोज देते हुए अपनी तस्वीर शेयर की है.
इस डीप नेक आउटफिट में क्रिस्टल डिसूजा ने अपनी लीन फिगर को परफेक्टली फ्लॉन्ट किया है. मेकअप, एक्सेसरीज और यहां तक कि हेयरस्टाइल भी उनपर खूब जच रहा है.
इस डीप नेक आउटफिट में क्रिस्टल डिसूजा ने अपनी लीन फिगर को परफेक्टली फ्लॉन्ट किया है. मेकअप, एक्सेसरीज और यहां तक कि हेयरस्टाइल भी उनपर खूब जच रहा है.
अपने इस स्टाइलिश आउटफिट के साथ उन्होंने सेम कलर का इयरिंग्स कैरी किया है जिसका डिजाइन काफी यूनिक है. हेवी मेकअप और रेड लिपस्टिक लगा कर उन्होंने अपनी खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया है. स्टेटमेंट रिंग के साथ ये लुक कंप्लीट किया.
अपने इस स्टाइलिश आउटफिट के साथ उन्होंने सेम कलर का इयरिंग्स कैरी किया है जिसका डिजाइन काफी यूनिक है. हेवी मेकअप और रेड लिपस्टिक लगा कर उन्होंने अपनी खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया है. स्टेटमेंट रिंग के साथ ये लुक कंप्लीट किया.
वर्कफ्रंट की बात करें तो क्रिस्टल डिसूजा ने टीवी सीरियल 'एक हजारों में मेरी बहना है' से घर-घर अपनी पहचान बनाई. इसके बाद उन्हें कई टीवी सीरियल्स में देखा गया लेकिन अब उन्हें पर्दे से दूर ही देखा जाता है. आखिरी बार वो 'लाफ्टर शेफ्स' में बतौर गेस्ट पधारी थीं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो क्रिस्टल डिसूजा ने टीवी सीरियल 'एक हजारों में मेरी बहना है' से घर-घर अपनी पहचान बनाई. इसके बाद उन्हें कई टीवी सीरियल्स में देखा गया लेकिन अब उन्हें पर्दे से दूर ही देखा जाता है. आखिरी बार वो 'लाफ्टर शेफ्स' में बतौर गेस्ट पधारी थीं.
Published at : 23 Nov 2025 06:05 PM (IST)
Laughter Chefs Ek Hazaro Mein Meri Behena Hai Krsytle Dsouza

टेलीविजन फोटो गैलरी

