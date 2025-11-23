एक्सप्लोरर
क्रिस्टल डिसूजा ने इंटरनेट का ट्रैफिक किया अपने नाम, सिल्वर आउटफिट में खूब चमकीं हसीना
Krsytle D'souza Photos: टीवी की पॉपुलर बहु क्रिस्टल डिसूजा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं. अब अपनी लेटेस्ट ग्लैमरस लुक्स से उन्होंने फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं. यहां देखें सिजलिंग अवतार
क्रिस्टल डिसूजा टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. लेकिन पर्दे से दूर अब वो सोशल मीडिया पर अपने जलवे बिखेरती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसे देख सभी का ध्यान उनके ऊपर चला गया. आप भी देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती की एक झलक.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 23 Nov 2025 06:05 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
क्रिस्टल डिसूजा ने इंटरनेट का ट्रैफिक किया अपने नाम, सिल्वर आउटफिट में खूब चमकीं हसीना
टेलीविजन
7 Photos
'कसौटी जिंदगी की' की 'कसक बजाज' 19 साल बाद हो चुकी हैं और भी ज्यादा ग्लैमरस, देखें 7 तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
दिव्यांका त्रिपाठी की 'बहू' हैं बेहद ग्लैमरस, फोटोज देख दिशा पाटनी को भूल जाएंगे आप
टेलीविजन
7 Photos
इंडियाज गॉट टैलेंट में प्रेग्नेंट महिला ने उठाया 120 किलो वजन, मलाइका अरोड़ा के उड़े होश
टेलीविजन
7 Photos
ब्लैक बिकिनी में जेनिफर विंगेट ने दिखाया कातिलाना अंदाज, तस्वीरें देख दिल हार बैठेंगे आप
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'3 बच्चों की मां, अपना दिन बर्तन धोने...." अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी ने शादी में तनाव की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
महाराष्ट्र
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
क्रिकेट
राजस्थान रॉयल्स ने लिया बड़ा फैसला, जयपुर में नहीं खेलेंगे होम मैच! जानें नए वेन्यू का अपडेट
बॉलीवुड
सानिया मिर्जा ने दूसरे बच्चे के लिए करवाए थे एग्स फ्रीज, कहा- 'मैं हर किसी को इसकी सलाह दूंगी'
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
क्रिस्टल डिसूजा ने इंटरनेट का ट्रैफिक किया अपने नाम, सिल्वर आउटफिट में खूब चमकीं हसीना
टेलीविजन
7 Photos
'कसौटी जिंदगी की' की 'कसक बजाज' 19 साल बाद हो चुकी हैं और भी ज्यादा ग्लैमरस, देखें 7 तस्वीरें
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion