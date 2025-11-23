क्रिस्टल डिसूजा ने इंटरनेट का ट्रैफिक किया अपने नाम, सिल्वर आउटफिट में खूब चमकीं हसीना

वर्कफ्रंट की बात करें तो क्रिस्टल डिसूजा ने टीवी सीरियल 'एक हजारों में मेरी बहना है' से घर-घर अपनी पहचान बनाई. इसके बाद उन्हें कई टीवी सीरियल्स में देखा गया लेकिन अब उन्हें पर्दे से दूर ही देखा जाता है. आखिरी बार वो 'लाफ्टर शेफ्स' में बतौर गेस्ट पधारी थीं.