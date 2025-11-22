एक्सप्लोरर
'कसौटी जिंदगी की' की 'कसक बजाज' की 7 तस्वीरें, 19 साल बाद हो चुकी हैं और भी ज्यादा ग्लैमरस, यकीन ना हो तो देखें ये फोटोज
कसौटी जिंदगी की में कसक की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सुरवीन चावला किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस आज जिस मुकाम पर हैं उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है.
सुरवीन चावला ने छोटे पर्दे पर एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद बड़े पर्दे का रुख किया. इन 19 सालों में उनके लुक में काफी बदलाव आया है. लेटेस्ट तस्वीरें देख पहचानना भी मुश्किल होगा.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 22 Nov 2025 06:58 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
'कसौटी जिंदगी की' की 'कसक बजाज' 19 साल बाद हो चुकी हैं और भी ज्यादा ग्लैमरस, देखें 7 तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
दिव्यांका त्रिपाठी की 'बहू' हैं बेहद ग्लैमरस, फोटोज देख दिशा पाटनी को भूल जाएंगे आप
टेलीविजन
7 Photos
इंडियाज गॉट टैलेंट में प्रेग्नेंट महिला ने उठाया 120 किलो वजन, मलाइका अरोड़ा के उड़े होश
टेलीविजन
7 Photos
ब्लैक बिकिनी में जेनिफर विंगेट ने दिखाया कातिलाना अंदाज, तस्वीरें देख दिल हार बैठेंगे आप
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
तेजस क्रैश होने से पहले पायलट ने की थी इजेक्ट होने की कोशिश! दुबई एयरशो का नया वीडियो आया सामने
राजस्थान
राजस्थान में शिंदे गुट ने BJP को दिया अल्टीमेटम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
बॉलीवुड
अनन्या पांडे ने 6 साल पहले किया था डेब्यू, जानें कितनी हिट और कितनी फ्लॉप दे चुकी हैं एक्ट्रेस
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
'कसौटी जिंदगी की' की 'कसक बजाज' 19 साल बाद हो चुकी हैं और भी ज्यादा ग्लैमरस, देखें 7 तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
दिव्यांका त्रिपाठी की 'बहू' हैं बेहद ग्लैमरस, फोटोज देख दिशा पाटनी को भूल जाएंगे आप
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion