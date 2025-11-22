हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'कसौटी जिंदगी की' की 'कसक बजाज' की 7 तस्वीरें, 19 साल बाद हो चुकी हैं और भी ज्यादा ग्लैमरस, यकीन ना हो तो देखें ये फोटोज

'कसौटी जिंदगी की' की 'कसक बजाज' की 7 तस्वीरें, 19 साल बाद हो चुकी हैं और भी ज्यादा ग्लैमरस, यकीन ना हो तो देखें ये फोटोज

कसौटी जिंदगी की में कसक की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सुरवीन चावला किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस आज जिस मुकाम पर हैं उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Nov 2025 06:58 PM (IST)
कसौटी जिंदगी की में कसक की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सुरवीन चावला किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस आज जिस मुकाम पर हैं उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है.

सुरवीन चावला ने छोटे पर्दे पर एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद बड़े पर्दे का रुख किया. इन 19 सालों में उनके लुक में काफी बदलाव आया है. लेटेस्ट तस्वीरें देख पहचानना भी मुश्किल होगा.

1/7
सुरवीन चावला ने कभी कसक बनकर तो कभी काजल बनकर सालों तक छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा और अपनी मसूमियत से लोगों का दिल जीता.
सुरवीन चावला ने कभी कसक बनकर तो कभी काजल बनकर सालों तक छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा और अपनी मसूमियत से लोगों का दिल जीता.
2/7
अपने करियर की शुरुआत सुरवीन चावला ने कहीं तो होगा सीरियल से की थी. इस शो में उन्हें चारु के कैरेक्टर में खूब पसंद किया गया था.
अपने करियर की शुरुआत सुरवीन चावला ने कहीं तो होगा सीरियल से की थी. इस शो में उन्हें चारु के कैरेक्टर में खूब पसंद किया गया था.
3/7
सुरवीन चावला को कसौटी जिंदगी में कसक की भूमिका निभाकर खूब पहचान मिली. एक्ट्रेस को पहला लीड रोल काजल सीरियल में मिला था.
सुरवीन चावला को कसौटी जिंदगी में कसक की भूमिका निभाकर खूब पहचान मिली. एक्ट्रेस को पहला लीड रोल काजल सीरियल में मिला था.
4/7
डेली सोप के अलावा सुरवीन चावला को एक खिलाड़ी एक हसीना, कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स और झलक दिखाला जैसे रिएलिटी शोज में देखा गया.
डेली सोप के अलावा सुरवीन चावला को एक खिलाड़ी एक हसीना, कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स और झलक दिखाला जैसे रिएलिटी शोज में देखा गया.
5/7
टीवी इंडस्ट्री में तो सुरवीन ने नाम कमाया ही लेकिन बॉलीवुड में भी अपना चार्म बिखेरने से पीछे नहीं रहीं. उन्हें हिम्मतवाला, वेलकम बैक, हेट स्टोरी 2 और हम तुम शबाना जैसी कई फिल्मों में देखा गया.
टीवी इंडस्ट्री में तो सुरवीन ने नाम कमाया ही लेकिन बॉलीवुड में भी अपना चार्म बिखेरने से पीछे नहीं रहीं. उन्हें हिम्मतवाला, वेलकम बैक, हेट स्टोरी 2 और हम तुम शबाना जैसी कई फिल्मों में देखा गया.
6/7
टीवी और फिल्मों में एक्टिंग का जलवा बिखेरने के बाद एक्ट्रेस ने ओटीटी पर एंट्री मारी. उन्हें 2018 में सबसे पहले हक से सीरीज में देखा गया था.
टीवी और फिल्मों में एक्टिंग का जलवा बिखेरने के बाद एक्ट्रेस ने ओटीटी पर एंट्री मारी. उन्हें 2018 में सबसे पहले हक से सीरीज में देखा गया था.
7/7
सुरवीन चावला को हाल ही में अंधेरा वेब सीरीज में देखा गया था.एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और उनके 1.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
सुरवीन चावला को हाल ही में अंधेरा वेब सीरीज में देखा गया था.एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और उनके 1.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
Published at : 22 Nov 2025 06:58 PM (IST)
Tags :
Surveen Chawla Kasautii Zindagi Kay

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Tejas Fighter Jet Crash: तेजस फाइटर जेट क्रैश होने से पहले पायलट ने की थी इजेक्ट होने की कोशिश! दुबई एयरशो का नया वीडियो आया सामने
तेजस क्रैश होने से पहले पायलट ने की थी इजेक्ट होने की कोशिश! दुबई एयरशो का नया वीडियो आया सामने
राजस्थान
राजस्थान में शिंदे गुट ने BJP को दिया अल्टीमेटम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला
राजस्थान में शिंदे गुट ने BJP को दिया अल्टीमेटम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
बॉलीवुड
अनन्या पांडे ने 6 साल पहले किया था डेब्यू, जानें कितनी हिट और कितनी फ्लॉप दे चुकी हैं एक्ट्रेस
अनन्या पांडे ने 6 साल पहले किया था डेब्यू, जानें कितनी हिट और कितनी फ्लॉप दे चुकी हैं एक्ट्रेस
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IPO Alert: Sudeep Pharma IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Delhi Red Fort Blast Update: चक्की-केमिकल-बारूद मिलग गए सारे सबूत! Terrorist Umar
FD का Smart Upgrade: FMP Explained| Low Risk High Benefits| Paisa Live
नए लेबर कोड लागू | 40 करोड़ कर्मचारियों के लिए बड़े बदलाव | मज़दूरों के लिए नए अधिकार | पैसा लाइव
Kotak Bank Stock Split बड़ी अपडेट! 1:5 Ratio | Retail Investors की Lottery? | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tejas Fighter Jet Crash: तेजस फाइटर जेट क्रैश होने से पहले पायलट ने की थी इजेक्ट होने की कोशिश! दुबई एयरशो का नया वीडियो आया सामने
तेजस क्रैश होने से पहले पायलट ने की थी इजेक्ट होने की कोशिश! दुबई एयरशो का नया वीडियो आया सामने
राजस्थान
राजस्थान में शिंदे गुट ने BJP को दिया अल्टीमेटम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला
राजस्थान में शिंदे गुट ने BJP को दिया अल्टीमेटम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
बॉलीवुड
अनन्या पांडे ने 6 साल पहले किया था डेब्यू, जानें कितनी हिट और कितनी फ्लॉप दे चुकी हैं एक्ट्रेस
अनन्या पांडे ने 6 साल पहले किया था डेब्यू, जानें कितनी हिट और कितनी फ्लॉप दे चुकी हैं एक्ट्रेस
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज का किया सूपड़ा साफ, 117 गेंद पहले 4 विकेट से जीता तीसरा वनडे
न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज का किया सूपड़ा साफ, 117 गेंद पहले 4 विकेट से जीता तीसरा वनडे
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
कितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल? आज जान लें पूरी बात
कितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल? आज जान लें पूरी बात
यूटिलिटी
क्या पेमेंट में एक दिन की देरी से पड़ेगा क्रेडिट स्कोर पर फर्क? जान लीजिए नियम
क्या पेमेंट में एक दिन की देरी से पड़ेगा क्रेडिट स्कोर पर फर्क? जान लीजिए नियम
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
Embed widget