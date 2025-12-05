शीतकालीन सत्र के बीच तेजस्वी यादव यूरोप गए? JDU ने कर दी बड़ी मांग, 'हिस्ट्रीशीटर रमीज…'

विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज (शुक्रवार) 5वां और अंतिम दिन है. पहले दिन तेजस्वी यादव विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव पर शामिल हुए, लेकिन इसके बाद वे अन्य सत्र पर मौजूद नहीं रहे. चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव यूरोप गए हैं. इस पर एनडीए के नेता लगातार उनकी गैरहाजिरी पर सवाल उठा रहे हैं. अब शुक्रवार (05 दिसंबर, 2025) को जेडीयू एमएससी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

नीरज कुमार ने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब हैं. विपक्ष टुअर हो गया है. जानकारी मिल रही है कि वह परिवार के साथ यूरोप गए हैं, जबकि उनके पिता बीमार हैं. नीरज कुमार ने कहा कि ऐसी चर्चा है कि हिस्ट्रीशीटर रमीज भी उनके साथ गया है. मेरा सवाल है कि जब रमीज गया है तो क्या अदालत से आपने अनुमति ली है? जेडीयू नेता ने बड़ी मांग करते हुए कहा कि अगर लिया है तो उसकी कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर करिए.

रमीज पर 11 मामले दर्ज: नीरज कुमार

मीडिया से बातचीत में आगे नीरज कुमार ने कहा कि हमने जानकारी ली है कि रमीज हिस्ट्रीशीटर है. उस पर 11 मामले दर्ज हैं. कहा जाता है कि संगत से गुण होत हैं संगत से गुण जात. तेजस्वी यादव के शीतकालीन सत्र से गायब रहने पर बीजेपी और लोजपा (रामविलास) के नेता भी सवाल उठा चुके हैं. अब नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ-साथ उनके सहयोगी रमीज के साथ यूरोप जाने पर सवाल उठाया है.

बता दें कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कुछ दिनों पहले जब राबड़ी आवास छोड़ा था तो उस वक्त उन्होंने रमीज का नाम लिया था. इससे पहले तक रमीज का नाम बहुत कम लोगों ने ही सुना था. बिहार चुनाव (2025) में आरजेडी की हुई करारी हार के बाद जब राबड़ी आवास में चर्चा शुरू हुई तो बात इतनी बढ़ गई कि रोहिणी ने घर छोड़ दिया था. इसके बाद एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया को बयान देते वक्त रमीज का नाम लिया था. रमीज को तेजस्वी यादव का खास माना जाता है.

