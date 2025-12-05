हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगवाइपर के डंडे को बंदूक समझ बैठा शख्स, आते-आते बचा हार्ट अटैक, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

वाइपर के डंडे को बंदूक समझ बैठा शख्स, आते-आते बचा हार्ट अटैक, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

वीडियो इतना मजेदार है कि जिसे भी यह दिखाया जा रहा है, वह देखकर या तो हंस-हंसकर पेट पकड़ ले रहा है या फिर माथा पकड़ रहा है. यह वीडियो X पर @Fun_Viral_Vids नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 05 Dec 2025 11:24 AM (IST)
सोशल मीडिया पर रोजाना कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल ही जाता है, जो मिनटों में वायरल हो जाता है. कभी कोई मजेदार हरकत लोगों का ध्यान खींच लेती है, तो कभी किसी की अनजानी गलती इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन जाती है. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हंसी भी आ जाती है और उस शख्स पर तरस भी,

वीडियो इतना मजेदार है कि जिसे भी यह दिखाया जा रहा है, वह देखकर या तो हंस-हंसकर पेट पकड़ ले रहा है या फिर माथा पकड़ ले रहा है. यह वीडियो X पर @Fun_Viral_Vids नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और अपलोड होते ही लोगों ने इस पर लाइक्स और कमेंट्स की बौछार कर दी. 

वीडियो में आखिर हुआ क्या?

वीडियो की शुरुआत एक शोरूम जैसे जगह से होती है, जहां एक आदमी खड़ा होकर कुछ खरीदने में लगा होता है. तभी पीछे खड़ा एक कर्मचारी फर्श साफ करने के लिए वाइपर चला रहा होता है. साफ-सफाई तो ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक उस कर्मचारी के जूते का फीता खुल जाता है. फीता बांधने के लिए वह अपना वाइपर सीधा ठीक उसी आदमी के सहारे  खड़ा कर देता है और यहां से मजेदार ट्विस्ट शुरू होता है. 

जिस व्यक्ति के पास वाइपर टिकाया गया था, उसने वाइपर के डंडे को देखकर उसे बंदूक समझ लिया. डरा हुआ आदमी तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठा लेता है, जैसे कोई उसे लूटने वाला हो और जैसे ही कर्मचारी वाइपर उठाकर अपना काम फिर से शुरू करता है. उस आदमी को एहसास होता है कि यह तो बंदूक नहीं, बल्कि साधारण सा वाइपर था. घबराहट में वह एकदम अपने सीने पर हाथ रख लेता है, जैसे दिल का दौरा आते-आते बच गया हो. इस सीन को देखकर देखने वालों के चेहरे पर मुस्कान आना नेचुरल है. 

लोगों के मजेदार रिएक्शन और कमेंट्स 

वीडियो वायरल होते ही कमेंट्स की लाइन लग गई. कुछ यूजर्स ने लिखा भाई साहब को तो सच में लगा कि आज गया काम से, किसी ने मजाक में कहा इसे कहते हैं ज्यादा फिल्में देखना, एक यूजर ने लिखा कर्मचारी भी सोच रहा होगा कि मैंने कब बंदूक उठा ली. लोगों को यह वीडियो इतना मजेदार लगा कि हर कोई इसे शेयर करके दूसरों को भी हंसा रहा है. 

Published at : 05 Dec 2025 11:24 AM (IST)
