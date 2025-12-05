हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडभूषण कुमार संग तलाक के रूमर्स पर महीनों बाद दिव्या खोसला ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'बॉलीवुड मगरमच्छों से भरा है...'

भूषण कुमार संग तलाक के रूमर्स पर महीनों बाद दिव्या खोसला ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'बॉलीवुड मगरमच्छों से भरा है...'

Divya Khossala On Divorce Rumours: इस साल की शुरुआत में दिव्या खोसला और भूषण कुमार के तलाक के रूमर्स फैल गए थे. वहीं अब एक्ट्रेस ने इस पर चुप्पी तोड़ी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 05 Dec 2025 11:47 AM (IST)
दिव्या खोसला कुमार अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. इस साल की शुरुआत में, दिव्या तब सुर्खियों में आईं जब रूमर्स फैल गए थे कि वह और उनके पति, निर्माता भूषण कुमार तलाक लेने वाले हैं. अब इन अफवाहों के कई महीनों बाद, दिव्या ने चुप्पी तोड़ी है. जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

बॉलीवुड मगरमच्छों से भरा है’
रेडिट पर "आस्क मी एनीथिंग" करते हुए दिव्या ने कहा, "बॉलीवुड मगरमच्छों से भरा है." जब एक सोशल मीडिया यूज़र ने पूछा, "बॉलीवुड में इतनी ज़हरीली चीज़ों, एक ख़ास तरह दिखने के दबाव और ऐसी ही कई चीज़ों के बीच आप अपना मेंटल हेल्थ कैसे बनाए रखती हैं? आप मुझे हमेशा बहुत पॉजिटिव और बच्चों जैसी मासूम लगती हैं," तो दिव्या ने जवाब दिया, "मुझे खुद लगता है कि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां चारों तरफ मगरमच्छ हैं, और आपको लगता है कि आपको इनमें से अपना रास्ता निकालना ही होगा."

दिव्या ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी बात है खुद के प्रति सच्चे रहना. मैं काम पाने के लिए अपनी आत्मा कभी नहीं बेचूंगी, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप ऊपर पहुंचें तो आपके पास अपने कर्मों का एक अच्छा भंडार होना चाहिए."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Divya khossla (@divyakhossla)

तलाक रूमर्स पर क्या बोलीं दिव्या खोसला
जब एक यूज़र ने दिव्या से पूछा कि क्या उनका टी-सीरीज़ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार से तलाक हो गया है, तो उन्होंने इस खबर का खंडन करते हुए कहा, "नहीं, लेकिन मीडिया सचमुच यही चाहता है."

दिव्या खोसला वर्क फ्रंट
दिव्या खोसला को हाल ही में उन्हें उमेश शुक्ला निर्देशित फिल्म "एक चतुर नार" में नील नितिन मुकेश के साथ देखा गया था. नील नितिन मुकेश और दिव्या खोसला के अलावा, इस फिल्म में छाया कदम, सुशांत सिंह, रजनीश दुग्गल, ज़ाकिर हुसैन, यशपाल शर्मा, हेली दारूवाला, रोज़ सरदाना और गीता अग्रवाल शर्मा भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म का निर्माण उमेश शुक्ला, आशीष वाघ और जीशान अहमद ने मैरी गो राउंड स्टूडियोज़ के तहत किया है और टी-सीरीज़ इसे वितरित कर रही है. "एक चतुर नार" 12 सितंबर को रिलीज़ हुई थी. हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई.

 

Published at : 05 Dec 2025 11:47 AM (IST)
Tags :
Bhushan Kumar Divya Khossla Ek Chatur Naar
