हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीCBSE में नॉन टीचिंग पदों के लिए निकली वैकेंसी, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी

CBSE में नॉन टीचिंग पदों के लिए निकली वैकेंसी, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी

सीबीएसई ने नॉन टीचिंग पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. बोर्ड ने ग्रुप ए, बी और सी कैटेगरी के 124 पदों के लिए आवेदन मांगे. अच्छी बात यह है कि कुछ पदों पर 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 05 Dec 2025 11:19 AM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 2 दिसंबर 2025 को नॉन टीचिंग पदों पर एक बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. बोर्ड ने ग्रुप ए, बी और सी कैटेगरी के कुल 124 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. वहीं अच्छी बात यह है कि कुछ पदों पर 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, जबकि कई पदों पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार मौका है. इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 22 दिसंबर तय की गई है.

कौन-कौन से पदों पर होगी भर्ती?

सीबीएसई के इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा एग्जामिनेशन के तहत जारी पदों में असिस्टेंट सेक्रेटरी के आठ पद, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट डायरेक्टर के 27 पद, अकाउंट्स ऑफिसर के दो पदसुपरिटेंडेंट के 27 पद, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के नौ पद, जूनियर अकाउंटेंट के 16 पद और जूनियर असिस्टेंट के 35 पद शामिल है.

भर्ती के लिए क्या योग्यता होना जरूरी?

सीबीएसई ने पदों के अनुसार योग्यता अलग-अलग रखी है. कुछ पदों पर 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. वहीं कई पदों पर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 प्रतिशत अंक जरूरी है. इसके अलावा अकाउंट और फाइनेंस से जुड़े दो पदों के लिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, CA, ICWA और MBA मांगी गई है. हिंदी वाले पदों के लिए हिंदी में मास्टर जरूरी है, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट के लिए इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए. इस भर्ती के लिए उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष तक की गई है. पदों के आधार पर अधिकतम उम्र 27 से 35 वर्ष होनी चाहिए. वहीं आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.

क्या है सिलेक्शन प्रोसेस?

सीबीएसई की इस भर्ती में चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी, जिसमें टियर वन परीक्षा एमसीक्यू आधारित होगी और टियर 2 परीक्षा भी एमसीक्यू आधारित होगी. जबकि कुछ पदों पर इंटरव्यू और कई पदों पर सिर्फ लिखित परीक्षा से ही चयन होगा.

कैसे करें आवेदन?

  • सीबीएसई की भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.
  • इसके बाद वेबसाइट पर Recruitment सेक्शन खोलें.
  • अब Junior Assistant and Superintendent 2025 ओपन करें.
  • यह लिंक ओपन करने के बाद रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरें.
  • अब सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फीस जमा करें.
  • इसके बाद फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकाल कर सुरक्षित रख लें.

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Read
Published at : 05 Dec 2025 11:19 AM (IST)
Tags :
Education CBSE JOB Non Teaching Jobs
और पढ़ें
