हिमांशी खुराना से राखी सावंत तक, इन सितारों को बिग बॉस के घर में हुआ डरावाना एहसास

'बिग बॉस 15' के कंटेस्टेंट राजीव अदातिया ने भी शो के दौरान पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ा एक हैरान करने वाला दावा किया था. ईटाइम्स से बातचीत में उन्होंने कहा था कि उन्होंने बिग बॉस के घर में दो बार भूत देखने का दावा किया था. राजीव ने बताया, 'मैंने बिग बॉस 15 के घर में दो बार भूत देखा है. उसे देखकर मैं बहुत डर गया था और मैंने घर के अंदर सोने से भी मना कर दिया था.' उन्होंने एक घटना को याद करते हुए बताया कि वह उमर रियाज, प्रतीक सहजपाल और निशांत भट्ट के साथ घर में थे. राजीव ने कहा, 'मैं और निशांत अचानक खड़े हो गए, क्योंकि हमें घर के अंदर एक छोटी बच्ची दिखाई दी. हम डर गए और सोचने लगे कि ये बच्ची यहां कहां से आ गई?'