होम थिएटर खरीदते समय यह जरूर देखें कि वह Dolby Digital, DTS, Dolby Atmos और DTS:X जैसे ऑडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करता है या नहीं. Dolby Atmos और DTS:X ज्यादा 3D और इमर्सिव साउंड देने के लिए ऊंचाई से जुड़ी ऑडियो जानकारी का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि सिर्फ फॉर्मेट सपोर्ट होना ही काफी नहीं है. कुछ सिस्टम वर्चुअल प्रोसेसिंग के जरिए Atmos जैसा प्रभाव देते हैं, जबकि कुछ में अलग हाइट या अपवर्ड-फायरिंग स्पीकर होते हैं.