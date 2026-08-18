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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाबॉक्स ऑफिस: 'विश्वनाथ एंड सन्स' का दुनियाभर में धमाका, 4 दिन में 150 करोड़ क्लब में एंट्री

बॉक्स ऑफिस: 'विश्वनाथ एंड सन्स' का दुनियाभर में धमाका, 4 दिन में 150 करोड़ क्लब में एंट्री

'विश्वनाथ एंड सन्स' बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. फिल्म ने दुनियाभर में 150 करोड़ की कमाई कर ली है. आइए जानते हैं फिल्म के डे वाइज कलेक्शन के बारें में.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 18 Aug 2026 09:04 PM (IST)
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सूर्या की फिल्म 'विश्वनाथ एंड सन्स' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है. फिल्म ने फैंस के दिलों में खास जगह बना ली है. सूर्या की एक्टिंग छा गई है. फिल्म ने दुनियाभर में 150 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं फिल्म ने दो दिन में ही 100 करोड़ ग्रॉस की कमाई की थी. मेकर्स ने खुद पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. पोस्ट शेयर कर लिखा- ये हैं संजय विश्वनाथ और उनकी कामयाबी. सिर्फ 4 दिनों में दुनियाभर में 150 करोड़ ग्रॉस की कमाई.

'विश्वनाथ एंड सन्स' का डे वाइज कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 15.35 करोड़ की कमाई थी. फिल्म को 5,034 शोज मिले. फिल्म को 42.2 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने दूसरे दिन 22.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. दूसरे दिन फिल्म को 5,157 शोज मिले. फिल्म को 59 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. तीसरे दिन फिल्म ने 20.55 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 4,876 शोज मिले. फिल्म को 53.2 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. चौथे दिन फिल्म ने 7.80 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को चौथे दिन 4,962 शोज मिले और 27.9 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

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फिल्म ने टोटल 65.95 करोड़ का नेट कलेक्शन किया और ग्रॉस 76.27 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने सूर्या की हालिया हिट फिल्म 'करुप्पू' को भी पछाड़ दिया है. 'करुप्पू' ने चार दिनों में दुनियाभर में 141 करोड़ की कमाई की थी. अब देखना होगा कि क्या विश्वनाथ एंड सन्स 'करुप्पू' के लाइफटाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं. 'करुप्पू' ने 300 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया. इस फिल्म ने भी धमाकाेदार कमाई की थी.

फिल्म को वेंकी अटुलरी ने डायरेक्ट किया है. वहीं सितारा एंटरटेनमेंट्स ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. फिल्म सिर्फ तमिल और तेलुगू भाषा में रिलीज हुई है. फिल्म में सूर्या के अलावा ममिता बैजू, राधिका सरथकुमार और रवीना टंडन जैसे स्टार्स भी हैं.

फिल्म की कहानी

फिल्म में सूर्या संजय विश्वनाथ के रोल में हैं. वो सिंगल और शादी नहीं करना चाहते हैं. लेकिन परिवार के प्रेशर में वो सेरोगेसी के जरिए एक बच्चे के पिता बनते हैं. फिल्म में ममिता बैजू ने सेरोगेट मदर (मैडी) का रोल प्ले किया है. आगे फिल्म में दिखाया बच्चे को एक गंभीर बीमारी है. इसी की वजह से संजय और मैडी भी करीब आते हैं. कहानी में आगे कई ट्विस्ट देखने को मिलते हैं. फिल्म की कहानी को फैंस काफी पसंद आ रही है. कहानी काफी इमोशनल भी है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 18 Aug 2026 08:40 PM (IST)
Tags :
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