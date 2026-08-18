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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 5वें दिन दोपहर 2 बजे तक 92 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें-'बंटवारा 1947' कितनी कर रही कमाई?

Box Office: 5वें दिन दोपहर 2 बजे तक 92 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें-'बंटवारा 1947' कितनी कर रही कमाई?

Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Box Office Day 5 Live Updates: आवारापन 2 ने मंडे टेस्ट में भी टॉप किया. लेकिन सनी की बंटवारा 1947 फुस्स साबित हुई. यहां इनके मंगलवार की कमाई के लाइव आंकड़े जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 18 Aug 2026 02:48 PM (IST)
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सनी देओल की 'बंटवारा 1947' और इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए मुकाबला कर रही हैं. हालांकि रिलीज के पहले दिन से ही इमरान हाशमी की फिल्म बड़े अंतर के साथ सनी की पीरियड ड्रामा पर बढ़त बनाए हुए है. मंडे को भी 'आवारापन 2' ने बाजी मारी वहीं 'बंटवारा 1947'  की कमाई बेहद कम रही है. 

हैरानी की बात ये है कि जहां इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' 100 करोड़ी बनने वाली है तो वहीं सनी की 'बंटवारा 1947' 50 करोड़ भी नहीं कमा पाई है. इन सबके बीच चलिए यहां जानते हैं ये फिल्में मंगलवार को कितना कलेक्शन कर रही हैं और इनकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे. 

'बंटवारा 1947' का चार दिनों का कलेक्शन कितना रहा?  

  • सनी देओल स्टारर और राजकुमार संतोषी निर्देशित फिल्म ने 5.75 करोड़ से खाता खोला थाय
  • दूसरे दिन फिल्म ने 15 अगस्त की छुट्टी का फायदा उठाया और डबल डिजिट में यानी 13.50 करोड़ का कलेक्शन किया. 
  • तीसरे दिन फिल्म की कमाई में मंदी आई और इसने 7.25 करोड़ रुपये कमाए
  • वहीं चौथे दिन मंडे को 'बंटवारा 1947' 2 करोड़ ही कमा पाई
  • इसी के साथ फिल्म की चार दिनों की कुल कमाई 28.50 करोड़ रुपये रही.

'बंटवारा 1947' 5वें दिन कितना कर रही कलेक्शन ( Batwara 1947 Box Office Day 5 Live Updates)

'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी
डे 5 (लाइव) 0.40 करोड़ ( दोपहर 2 बजे तक) 10%
कुल कलेक्शन  28.90 करोड़  

'बंटवारा 1947' को ट्यूज्डे को सस्ती टिकट का मिलेगा फायदा
बता दें कि बीते दिन 'बंटवारा 1947' के मेकर्स ने मंगलवार को सस्ती टिकट का ऑफर दिया है. यानी 99 रुपये की टिकट खरीदकर इस फिल्म को थिएटर्स में देखा जा सकता है.मेकर्स को उम्मीद है कि इस ऑफर से मंगलवार को फिल्म की कमाई में तेजी आएगी.

फिल्म के बारे में बात करें तो इसे राजकुमार संतोषी ने निर्देशित किया है. फिल्म में सनी देओल के अलावा प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल और अली फजल सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है.

ये भी पढ़ें:-'वेलकम टू द जंगल' से 'चेन्नई लव स्टोरी' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज हो रही ये 8 नई फिल्में-सीरीज

'आवारापन 2' के चार दिनों का कितना रहा कलेक्शन? 

  • 'आवारापन 2' ने शानदार ओपनिंग की थी और इसने 22 करोड़ से शुरुआत की थी.
  •  दूसरे दिन की कमाई में जबरदस्त उछाल आया और इसका कलेक्शन 33.75 करोड़ रुपये रहा
  • वहीं तीसरे दिन 'आवारापन 2' ने 26 25 करोड़ का कलेक्शन किया
  • हालांकि चौथे दिन वीकडेज में एंट्री करते ही इसकी कमाई में मंदी आई और इसने 9.25 करोड़ कमाए.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में चार दिनों की  नेट कमाई 91 करोड़ रुपये रही है. 

'आवारापन 2' डे 5 बॉक्स ऑफिस लाइव (Awarapan 2 Box Office Day 5 Live Updates)

'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी
डे 5  (लाइव) 1.81 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक) 18.0%
कुल कलेक्शन  92.81 करोड़  

नोटः बता दें कि फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.

ये भी पढ़ें:-सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ का संडे को गदर, 23 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, ये रिकॉर्ड भी बनाया

'आवारापन 2' मंगलवार को बन जाएगी 100 करोड़ी
इमरान हाशमी स्टारर आवारापन 2 अपने पहले मंगलवार यानी 5वें दिन ही एक बड़ा मील का पत्थर पार कर लेगी. दरअसल इसकी एंट्री 100 करोड़ क्लब में हो जाएगी. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्शन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, “आज 100 करोड़ का आंकड़ा पार... वीकेंड पर जबरदस्त कमाई के बावजूद आवारापन 2 सोमवार को भी मज़बूत बनी रही... अ

सल में, टियर 2 और टियर 3 शहरों में इस फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है. मंगलवार को टिकट पर डिस्काउंट ऑफर से एक बार फिर बड़ी संख्या में दर्शक आ सकते हैं... आज (मंगलवार, 5वां दिन) यह फ़िल्म 100 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी.

आवारापन 2 (पहला हफ़्ता) शुक्रवार 23.40 करोड़, शनिवार 34.09 करोड़, रविवार 26.82 करोड़, सोमवार 10.06 करोड़. कुल-94.37 करोड़ ऑफिशियल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  सभी वर्जन में.

 

ये भी पढ़ें:-मंडे टेस्ट में पास हुई इमरान हाशमी की Awarapan 2, अक्षय-अजय की फिल्मों के रिकॉर्ड भी किए ध्वस्त

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Published at : 18 Aug 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Box Office Awarapan 2 Batwara 1947 Awarapan 2 Vs Batwara 1947
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