पहले टेस्ट में श्रीलंकाई गेंदबाज ने दिए 175 रन, नाम हुआ यह शर्मनाक रिकॉर्ड

गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट में श्रीलंका के युवा स्पिनर केशरा नुवांथा के नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. केशरा नुवांथा ने पहली पारी में 39 ओवर में 175 रन दिए थे. भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए. मैच में टीम इंडिया पूरी तरह हावी है, और श्रीलंका हार की कगार पर है.

नुवांथा ने टेस्ट मैच की पहली पारी में भारत के खिलाफ कुल 39 ओवर का स्पेल डाला और इस दौरान उन्होंने 175 रन देकर 3 विकेट चटकाए. नुवांथा का यह स्पेल श्रीलंका की ओर से टेस्ट डेब्यू में फेंका गया तीसरा सबसे महंगा स्पेल है. श्रीलंका की तरफ से डेब्यू मैच में सबसे महंगा स्पेल डालने का अनचाहा रिकॉर्ड सूरज रणदीव के नाम दर्ज है, जिन्होंने भारत के खिलाफ ही साल 2010 में 222 रन देकर 2 विकेट निकाले थे. हालांकि, नुवांथा ने केएल राहुल, ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा के रूप में तीन प्रमुख बल्लेबाजों के विकेट भी लिए.

टेस्ट की पहली पारी में प्रभात जयसूर्या श्रीलंका की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. उन्होंने 39 ओवर में 109 रन देकर 4 विकेट चटकाए. वहीं, असिथा फर्नांडो ने 63 रन देकर 2 विकेट निकाले. देवदत्त पडिक्कल ने भारत के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक जड़ा. उन्होंने 230 गेंदों में 167 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और एक छक्का शामिल रहा. पडिक्कल ने केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 162 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जबकि ऋषभ पंत के साथ मिलकर 71 रन जोड़े.

केएल राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 175 गेंदों में 82 रन बनाए. उनकी इस पारी में 10 चौके और एक छक्का शामिल रहा. वहीं, ध्रुव जुरेल ने उपयोगी अर्धशतक जड़ा और 68 गेंदों पर 51 रन बनाए. हालांकि, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके. पंत 62 गेंदों में 39 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि यशस्वी ने 37 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिसमें पांच चौके शामिल रहे. कप्तान शुभमन गिल ने 16 रन का योगदान दिया, जबकि रवींद्र जडेजा 13 रन ही बना सके. मानव सुथार ने 43 गेंदों में 24 रन जोड़े. निचले क्रम में मोहम्मद सिराज ने 11 रन बनाए, जबकि कुलदीप यादव 13 रन बनाकर नाबाद रहे.

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