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निरहुआ से प्यार करती हैं आम्रपाली दुबे? एक्ट्रेस बोली- परिवार के बाद सबसे ज्यादा भरोसा उन पर

'भोजपुरी बवाल' में हर दिन नए-नए हंगामे हो रहे हैं. शो में आम्रपाली दुबे और काजल के बीच में जमकर लड़ाई भी हुई. अब आम्रपाली ने निरहुआ संग रिलेशनशिप को लेकर रिएक्ट किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 18 Aug 2026 09:48 PM (IST)
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शो 'भोजपुरी बवाल' के लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत तेजप्रताप यादव और काजल राघवानी से हुई. तेजप्रताप यादव काजल को वृंदावन लेकर जाते हैं. वो उन्हें वंशीवट लेकर जाते हैं. वहां वो वृक्ष के कान लगाकर बांसुरी की आवाज सुनते हैं. इसके बाद तेजप्रताप काजल को रास दिखाते हैं और काजल संग डांस भी करते हैं. इसके बाद तेजप्रताप अपने पेरेंट्स के रिश्ते को लेकर भी बात करते हैं. तेजप्रताप बताते हैं कि उनके पेरेंट के बीच काफी प्यार है. वो एक-दूसरे का ख्याल रखते हैं.

तेजप्रताप ने बताया कि उनके पेरेंट्स की अरेंज मैरिज हुई थी. उन्होंने एक-दूसरे को देखे बिना ही शादी की थी. इसके बाद काजल लड्डू गोपाल भी अपने साथ लेकर जाती हैं. 

इसके बाद आम्रपाली दुबे और शुभांकर मिश्रा साथ दिखते हैं. शुभांकर मिश्रा आम्रपाली का इंटरव्यू करते हैं. आम्रपाली शो में निरहुआ संग रिलेशनशिप पर रिएक्ट करती हैं.

क्या दिनेश लाल यादव से प्यार करती हैं आम्रपाली?
दिनेश लाल यादव आपके भैया हैं? इस सवाल पर आम्रपाली ने कहा कि वो मेरे को-एक्टर हैं. हम अच्छे दोस्त हैं. शुभांकर ने कहा कि मेरे एक इंटरव्यू में दिनेश लाल यादव ने आपको बहन जैसा कहा था. लेकिन अगर आप दिनेश लाल यादव से प्यार करती हो तो ये स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हो? 

तो आम्रपाली ने कहा, 'हमारे बीच में 13 साल का अंतर है. मैं परिवार के बाद अगर किसी पर भरोसा करती हूं तो वो दिनेश जी हैं. मैं प्यार करती नहीं हूं तो क्यों स्वीकार करूं. उनके बच्चे मेरे अच्छे दोस्त हैं. दिनेश जी मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं हमेशा उन्हें डिफेंड करूंगी. लेकिन बार-बार ऐसे सवाल क्यों करने हैं. दिनेश जी से क्यों नहीं पूछते. हर बार मैं क्यों जवाब दूं. मुझसे मेरी शादी के बारे में पूछिए. मुझे नहीं करनी है शादी. मैं जितना दिनेश जी को जानती हूं वो अपने घर में रहते हैं. वो पति के सारे फर्ज निभाते हैं. वो मेरे साथ सिर्फ सेट पर दिखते हैं.' 

ट्रोलिंग पर आम्रपाली ने क्या बोला?

आगे आम्रपाली ने ट्रोलिंग को लेकर कहा, 'शुरू में मैं बहुत परेशान होती थी, इन सवालों को लेकर. लेकिन एक दिन मैं अपनी बहन के साथ बैठी और उनसे कहा कि मैं अब काम नहीं करना चाहती हूं. मैं फिल्में छोड़ना चाहती हूं. फिर दीदी ने मुझसे कहा कि तू तीन फिल्म और कर फिर बताना. तो मैंने तीन फिल्में कीं और मुझे इतना प्यार दिया. दीदी ने कहा कि अब बता ये प्यार जरुरी है या वो आरोप. तो मैंने फिर फिल्में नहीं छोड़ी. मैं लोगों की बकवास सुनूं कि अपने काम पर फोकस करूं. लोग ये बोल सकते हैं कि मैं चरित्रहीन हूं लेकिन ये नहीं बोल सकते कि मैं खराब एक्ट्रेस हूं. मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता.'

आम्रपाली को हुआ था प्यार?

इसके आगे आम्रपाली ने अपने प्यार को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि उन्हें प्यार हुआ था. घर पर भी सबको पता था. लेकिन फिर मेरा ऐसा दिल टूटा कि फिर किसी से प्यार नहीं हुआ. आम्रपाली ने बताया कि उन्हें फिल्मों में आने के बाद ही प्यार हुआ था. 

अक्षरा सिंह संग खराब हुए रिश्तों पर आम्रपाली ने कहा ये

अक्षरा सिंह संग रिश्ते पर भी आम्रपाली ने रिएक्ट किया. आम्रपाली ने कहा, 'मैंने उस समय अक्षरा का साथ दिया जब इंडस्ट्री में ये बातें हो रही थी कि अगर आपने अक्षरा संग रिश्ता रखा तो पवन सिंह आपके साथ काम नहीं करेंगे. लेकिन मैंने उस वक्त साथ दिया. इतना करने बावजूद भी उन्होंने इंडस्ट्री में हमेशा ये ही बोला कि किसी ने उनका साथ नहीं दिया. तुमको छोटी बहन बोला क्योंकि मानते हैं. और तुम मेरे बारे में बोलने से पहले एक बार भी सोची नहीं. मुझे बहुत तकलीफ हुई. मुझे नहीं लगता मैं कभी भी इससे निकल पाऊंगी. मैंने हमेशा उनका साथ दिया.'

आगे आम्रपाली ने कहा, 'जो अक्षरा ने बाद में कहा अगर वो पहले बोलती तो मैं मदद करती. वो पहले झूठ बोलती थीं. मैंने पवन सिंह की शादी के दिन उनको फोन करके उनके साथ लड़ाई की थी. पवन सिंह से कहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. तो उन्होंने वहां से कहा कि 'मेरी मां से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कोई नहीं है पंडित जी. मेरी मां जो बोलेगी मैं वो करूंगा'. तो आप बताइए इतना कौन करता है किसी के लिए.' ये बोलते हुए आम्रपाली इमोशनल भी हो गईं और रोने लगीं.

 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 18 Aug 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
Dinesh Lal Yadav Amrapali Dubey
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