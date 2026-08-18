Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडईद 2027 पर सलमान खान संग प्रभास का नहीं होगा क्लैश? टलेगी 'स्पिरिट' की रिलीज?

ईद 2027 पर सलमान खान संग प्रभास का नहीं होगा क्लैश? टलेगी 'स्पिरिट' की रिलीज?

ईद 2027 को सलमान खान और प्रभास का क्लैश होने वाला था. हालांकि, अब खबरें हैं कि ये क्लैश टल सकता है. प्रभास की फिल्म की रिलीज डेट टल सकती है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 18 Aug 2026 11:03 PM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान ईद पर फिल्में रिलीज करने के लिए जाने जाते हैं. ईद 2027 पर सलमान खान की एक्शन एंटरटेनर आने वाली है. इस फिल्म को वमशी पैदिपल्ली डायरेक्ट कर रहे हैं. पहले खबरें थीं कि सलमान की फिल्म का क्लैश संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' से होने वाला है. हालांकि, अब खबरें हैं कि ये क्लैश टल सकता है. 

स्पिरिट की शूटिंग बाकी

दरअसल, संदीप रेड्डी वांगा अपनी फिल्म की रिलीज पोस्टपोन कर रहे हैं. बॉलीवुड हंगामा ने सोर्स के हवाले से लिखा, 'स्पिरिट की अभी प्रभास संग 75 दिन की शूटिंग बाकी है. प्रभास की डेट कई फिल्मों के लिए बंटी हुई हैं, संदीप रेड्डी वांगा को फिल्म को समय पर पूरा करना मुश्किल होगा. टी-सीरीज में नई फिल्म की रिलीज डेट तय करने को लेकर बातचीत शुरू हो गई है. टी-सीरीज के हेड्स ने जिन तारीखों पर फिल्म को रिलीज करने का प्लान किया है, उनमें से एक जून 2027 में आईपीएल के बाद की एक तारीख है.'

ये भी पढ़ें- निरहुआ संग रिलेशनशिप में हैं आम्रपाली? एक्ट्रेस ने बताई सच्चाई

सलमान की फिल्म से नहीं होगा क्लैश

आगे उन्होंने लिखा, 'मेकर्स वैसे फिल्म को ईद पर रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर  पर सभी जानते हैं कि फिल्म टाइम पर पूरी नहीं होगी तो ईद पर रिलीज करना मुश्किल होगा. अगर स्पिरिट की रिलीज जून तक टल गई तो सलमान खान की फिल्म को सोलो रिलीज का फायदा मिल जाएगा. वैसे मेकर्स अभी इस बात से इंकार करेंगे, लेकिन स्पिरिट समय से पीछे चल रही है. पोस्टपोन होने को लेकर अभी अनाउंसमेंट हो सकती है या फिर महीने बाद. लेकिन बातचीत शुरू हो गई है.'

ये भी पढ़ें- बॉक्स ऑफिस: 'विश्वनाथ एंड सन्स' का दुनियाभर में धमाका, 4 दिन में 150 करोड़ क्लब में एंट्री

वहीं टी-सीरीज के स्पोक्सपर्सन ने कहा था, 'हम 'स्पिरिट' की रिलीज को लेकर पूरी तरह ट्रैक पर हैं. फिल्म 5 मार्च 2027 को रिलीज होने वाली है. फिल्म की रिलीज डेट में कोई चेंज नहीं है. हम तय शेड्यूल के हिसाब से काम कर रहे हैं. फिल्म 5 मार्च 2027 को रिलीज होगी.' अब देखना होगा कि फिल्म कब रिलीज होगी.

फिल्म में दिखेंगे ये स्टार्स

इस फिल्म को लेकर जबरदस्त बज है. फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डब्रेक कमाई करने की पूरी उम्मीदें हैं. फिल्म में प्रभास लीड रोल में दिखेंगे. वहीं फिल्म में तृप्ति डिमरी फीमेल लीड रोल में हैं. पहले इस फिल्म में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण नजर आने वाली थीं. लेकिन फिर खबरें आईं कि दीपिका फिल्म से बाहर हो गई हैं. खबरें थीं कि दीपिका ने कई डिमांड रखी थी, जिसकी वजह से मेकर्स ने उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया था. इसके बाद संदीप रेड्डी वांगा ने तृप्ति डिमरी को फिल्म के लिए साइन किया था.

प्रभास के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार उन्हें फिल्म 'द राजा साब' में देखा गया.  अब उनके हाथ में तीन फिल्में हैं. वो 'स्पिरिट', 'फौजी' और 'कल्कि 2898 एडी: पार्ट 2' में दिखेंगे. तीनों ही फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चा है. दीपिका पादुकोण पहले 'कल्कि 2898 एडी: पार्ट 2' में भी नजर आने वाली थीं. लेकिन अब वो इसका भी हिस्सा नहीं हैं. दीपिका की एग्जिट को लेकर मेकर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 11:01 PM (IST)
Tags :
Prabhas Spirit SALMAN KHAN The Eid
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
ईद 2027 पर सलमान खान संग प्रभास का नहीं होगा क्लैश? टलेगी 'स्पिरिट' की रिलीज?
ईद 2027 पर सलमान खान संग प्रभास का नहीं होगा क्लैश? टलेगी 'स्पिरिट' की रिलीज?
बॉलीवुड
Box Office: 5वें दिन 10 तक 98 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें-'बंटवारा 1947' की कमाई
5वें दिन 10 तक 98 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें-'बंटवारा 1947' की कमाई
बॉलीवुड
आयशा खान ने कर ली सगाई? मिस्ट्री मैन संग शेयर की प्रपोजल फोटोज!
आयशा खान ने कर ली सगाई? मिस्ट्री मैन संग शेयर की प्रपोजल फोटोज!
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस: 'बंटवारा 1947' ने तोड़ा इन 10 फिल्मों का रिकॉर्ड, 'गदर' भी रह गई पीछे
बॉक्स ऑफिस: 'बंटवारा 1947' ने तोड़ा इन 10 फिल्मों का रिकॉर्ड, 'गदर' भी रह गई पीछे
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तीसरा बच्चा होने पर सालभर की मैटरनिटी लीव, इस राज्य सरकार ने लिया फैसला
तीसरा बच्चा होने पर सालभर की मैटरनिटी लीव, इस राज्य सरकार ने लिया फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस की मदद के बिना अखिलेश CM नहीं बन सकते, पार्टी नेता का दावा
कांग्रेस की मदद के बिना अखिलेश CM नहीं बन सकते, पार्टी नेता का दावा
क्रिकेट
पहले टेस्ट में श्रीलंकाई गेंदबाज ने दिए 175 रन, नाम हुआ यह शर्मनाक रिकॉर्ड
पहले टेस्ट में श्रीलंकाई गेंदबाज ने दिए 175 रन, नाम हुआ यह शर्मनाक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
इंडिया
'जिस तरह से...', ट्रंप के भारतीय चुनाव सिस्टम की तारीफ पर MEA का रिएक्शन
'जिस तरह से...', ट्रंप के भारतीय चुनाव सिस्टम की तारीफ पर MEA का रिएक्शन
विश्व
ईरान बोला- बातचीत के लिए भीख मांग रहा US, ट्रंप ने दिया ये करारा जवाब
ईरान बोला- बातचीत के लिए भीख मांग रहा US, ट्रंप ने दिया ये करारा जवाब
ट्रेंडिंग
Video: एटिकेट्स कोट ने कांटे और चम्मच से खाया डोसा, इंटरनेट पर छिड़ गई बहस
एटिकेट्स कोट ने कांटे और चम्मच से खाया डोसा, इंटरनेट पर छिड़ गई बहस
Home Tips
Best Mop For Floors: घर के फर्श के लिए कौन सा पोछा है बेस्ट? खरीदने से पहले जानें ये बातें
घर के फर्श के लिए कौन सा पोछा है बेस्ट? खरीदने से पहले जानें ये बातें
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget