'बिग बॉस 19' में जाकर बसीर अली को हुआ पछतावा,कही ये बात, बता डाला विनर का नाम
'कुंडली भाग्य' शो में शौर्य की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले बसीर अली किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. बिग बॉस 19 में भी बसीर कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आए और अब वो घर से बाहर हो चुके हैं.
बसीर अली ने घर से बाहर आने के बाद हाल ही में खुलासा किया है कि शो में जाकर उन्हें कैसा महसूस हुआ और बिग बॉस 19 का विनर कौन बनने वाला है.
Published at : 08 Nov 2025 02:02 PM (IST)
Tags :Baseer Ali Bigg Boss 19
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
