हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'बिग बॉस 19' में जाकर बसीर अली को हुआ पछतावा,कही ये बात, बता डाला विनर का नाम

'बिग बॉस 19' में जाकर बसीर अली को हुआ पछतावा,कही ये बात, बता डाला विनर का नाम

'कुंडली भाग्य' शो में शौर्य की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले बसीर अली किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. बिग बॉस 19 में भी बसीर कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आए और अब वो घर से बाहर हो चुके हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Nov 2025 02:02 PM (IST)
बसीर अली ने घर से बाहर आने के बाद हाल ही में खुलासा किया है कि शो में जाकर उन्हें कैसा महसूस हुआ और बिग बॉस 19 का विनर कौन बनने वाला है.

बसीर अली ने घर से बाहर आने के बाद हाल ही में खुलासा किया है कि शो में जाकर उन्हें कैसा महसूस हुआ और बिग बॉस 19 का विनर कौन बनने वाला है.

1/7
बसीर अली बिग बॉस 19 के उन कंटेस्टेंट में से एक थे जिनको देख लगा था कि शो में काफी आगे जाएंगे. लेकिन, ऐसा नहीं हो पाया.
बसीर अली बिग बॉस 19 के उन कंटेस्टेंट में से एक थे जिनको देख लगा था कि शो में काफी आगे जाएंगे. लेकिन, ऐसा नहीं हो पाया.
2/7
अब बसीर का कहना है कि बिग बॉस 19 का कंटेस्टेंट बन उन्हें पछतावा हो रहा है. क्योंकि, ये सीजन उनके लिए नहीं था.
अब बसीर का कहना है कि बिग बॉस 19 का कंटेस्टेंट बन उन्हें पछतावा हो रहा है. क्योंकि, ये सीजन उनके लिए नहीं था.
3/7
पिंकविला को दिए इंटरव्यू में बसीर ने कहा-हां, बिग बॉस में इस साल आकर उन्हें पछतावा हो रहा है.जब मुझे शो में बताया गया कि डेमेक्रेसी है.ये है, वो है तो मैंने कहा ये मेरे लिए नहीं है.
पिंकविला को दिए इंटरव्यू में बसीर ने कहा-हां, बिग बॉस में इस साल आकर उन्हें पछतावा हो रहा है.जब मुझे शो में बताया गया कि डेमेक्रेसी है.ये है, वो है तो मैंने कहा ये मेरे लिए नहीं है.
4/7
पता नहीं था कि अंदर जाकर क्या होगा. इस बार सारे ही कंटेस्टेंट बकवास हैं. खुद देखो, समझो और फील करके बताओ. अब बाहर आकर पता चल रहा है कि सभी मुझसे सहमत है.
पता नहीं था कि अंदर जाकर क्या होगा. इस बार सारे ही कंटेस्टेंट बकवास हैं. खुद देखो, समझो और फील करके बताओ. अब बाहर आकर पता चल रहा है कि सभी मुझसे सहमत है.
5/7
बसीर ने विनर के बारे में बात करते हुए कहा कि गौरव खन्ना इस सीजन के विनर बन सकते हैं. वहीं, फरहाना और तान्या भी विनर के रेस में हैं.
बसीर ने विनर के बारे में बात करते हुए कहा कि गौरव खन्ना इस सीजन के विनर बन सकते हैं. वहीं, फरहाना और तान्या भी विनर के रेस में हैं.
6/7
बसीर ने कहा कि गौरव खन्ना तो पक्का शो जीत सकते हैं. तान्या और फरहाना भी अच्छा गेम खेल रही हैं. बाकी अमाल उनके दोस्त हैं.
बसीर ने कहा कि गौरव खन्ना तो पक्का शो जीत सकते हैं. तान्या और फरहाना भी अच्छा गेम खेल रही हैं. बाकी अमाल उनके दोस्त हैं.
7/7
बसीर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अमाल का गेम लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए उसका गेम जीतना संभव नहीं है. शहबाज जीतने के लिए सर्वाइव करने के लिए खेल रहे हैं.
बसीर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अमाल का गेम लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए उसका गेम जीतना संभव नहीं है. शहबाज जीतने के लिए सर्वाइव करने के लिए खेल रहे हैं.
Published at : 08 Nov 2025 02:02 PM (IST)
Baseer Ali Bigg Boss 19

