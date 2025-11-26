एक्सप्लोरर
दूसरी बार पिता बनेंगे अर्जुन बिजलानी? शादी के 12 साल बाद प्रेग्नेंट हुई वाइफ
टीवी के पॉपुलर एक्टर में से एक माने जाने वाले अर्जुन बिजलानी आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.
अर्जुन बिजलानी हाल ही में अशनीर ग्रोवर के रिएलिटी शो राइज एंड फॉल के विनर बने हैं.इसी बीच अब वो अपनी शादीशुदा लाइफ को लेकर एक बार फिर से लाइमलाइट में छा गए हैं.
Published at : 26 Nov 2025 11:38 AM (IST)
