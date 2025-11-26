हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनदूसरी बार पिता बनेंगे अर्जुन बिजलानी? शादी के 12 साल बाद प्रेग्नेंट हुई वाइफ

दूसरी बार पिता बनेंगे अर्जुन बिजलानी? शादी के 12 साल बाद प्रेग्नेंट हुई वाइफ

टीवी के पॉपुलर एक्टर में से एक माने जाने वाले अर्जुन बिजलानी आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Nov 2025 11:38 AM (IST)
टीवी के पॉपुलर एक्टर में से एक माने जाने वाले अर्जुन बिजलानी आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.

अर्जुन बिजलानी हाल ही में अशनीर ग्रोवर के रिएलिटी शो राइज एंड फॉल के विनर बने हैं.इसी बीच अब वो अपनी शादीशुदा लाइफ को लेकर एक बार फिर से लाइमलाइट में छा गए हैं.

1/7
कुछ दिनों पहले खबरें आई थीं कि अर्जुन बिजलानी शादी के 12 साल बाद अपनी वाइफ नेहा स्वामी से तलाक ले रहे हैं. अब खबरें हैं कि वो दूसरी बार पिता बनने वाले हैं.
कुछ दिनों पहले खबरें आई थीं कि अर्जुन बिजलानी शादी के 12 साल बाद अपनी वाइफ नेहा स्वामी से तलाक ले रहे हैं. अब खबरें हैं कि वो दूसरी बार पिता बनने वाले हैं.
2/7
अब अर्जुन बिजलानी ने अपनी वाइफ नेहा की दूसरी प्रेग्नेंसी पर खुलकर बात की है. एक्टर ने फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू कहा कि मैंने हाल ही में ये अफवाह सुनी है कि नेहा दोबारा प्रेग्नेंट है.
अब अर्जुन बिजलानी ने अपनी वाइफ नेहा की दूसरी प्रेग्नेंसी पर खुलकर बात की है. एक्टर ने फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू कहा कि मैंने हाल ही में ये अफवाह सुनी है कि नेहा दोबारा प्रेग्नेंट है.
3/7
अर्जुन ने आगे बताया कि हाल ही में भारती सिंह का बेबी शॉवर हुआ था. उस दौरान उनकी टीम ने कुछ तस्वीरें पोस्ट कर दीं. उसके बाद लोगों ने उन्हें बधाईयां देनी शुरू कर दी.
अर्जुन ने आगे बताया कि हाल ही में भारती सिंह का बेबी शॉवर हुआ था. उस दौरान उनकी टीम ने कुछ तस्वीरें पोस्ट कर दीं. उसके बाद लोगों ने उन्हें बधाईयां देनी शुरू कर दी.
4/7
अर्जुन ने कहा कि फिर मैंने लोगों से कहा कि हमारा बेबी शॉवर नहीं है. भारती का है, आगे फोटोज देखो अपने आप सब पता लग जाएगा.
अर्जुन ने कहा कि फिर मैंने लोगों से कहा कि हमारा बेबी शॉवर नहीं है. भारती का है, आगे फोटोज देखो अपने आप सब पता लग जाएगा.
5/7
अर्जुन ने ये कहकर इन खबरों पर विराम लगा दिया है कि वो दूसरी बार पिता नहीं बनने वाले हैं.मालूम हो 2013 में एक्टर ने नेहा स्वामी संग शादी की थी.
अर्जुन ने ये कहकर इन खबरों पर विराम लगा दिया है कि वो दूसरी बार पिता नहीं बनने वाले हैं.मालूम हो 2013 में एक्टर ने नेहा स्वामी संग शादी की थी.
6/7
शादी के दो साल बाद एक्टर एक बेटे के पिता बने थे. अर्जुन ने इंटरव्यूमें ये भी कहा कि जब उन्हें फैंस से अटेंशन मिलती है तो काफी अच्छा लगता है.
शादी के दो साल बाद एक्टर एक बेटे के पिता बने थे. अर्जुन ने इंटरव्यूमें ये भी कहा कि जब उन्हें फैंस से अटेंशन मिलती है तो काफी अच्छा लगता है.
7/7
बता दें कई इंटरव्यू में अर्जुन ने बताया है कि जब उनकी वाइफ पहली बार प्रेग्नेंट थीं तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. ऐसे में वो बच्चे को रखना नहीं चाहते थे. लेकिन,. जैसे ही अबॉर्शन के लिए अपनी वाइफ को लेकर अस्पताल पहुंचे, उन्हें काम के लिए कॉल आ गई तो उन्होंने अपना फैसला बदल दिया.
बता दें कई इंटरव्यू में अर्जुन ने बताया है कि जब उनकी वाइफ पहली बार प्रेग्नेंट थीं तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. ऐसे में वो बच्चे को रखना नहीं चाहते थे. लेकिन,. जैसे ही अबॉर्शन के लिए अपनी वाइफ को लेकर अस्पताल पहुंचे, उन्हें काम के लिए कॉल आ गई तो उन्होंने अपना फैसला बदल दिया.
Published at : 26 Nov 2025 11:38 AM (IST)
Tags :
Arjun Bijlani

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Constitution Day 2025: 'पहली बार मतदान करने वालों का सम्मान करें', संविधान दिवस पर PM मोदी का लेटर
'पहली बार मतदान करने वालों का सम्मान करें', संविधान दिवस पर PM मोदी का लेटर
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में भीषण सड़क हादसा, SUV और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में भीषण सड़क हादसा, SUV और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत
इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
IND vs SA: वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसा रिकॉर्ड है? पढ़ लीजिए
वनडे में रोहित और विराट का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसा रिकॉर्ड है? पढ़ लीजिए
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Madhya Pradesh: सरकारी अस्पताल की भयानक लापरवाही, डिलीवरी के बाद अंदर छोड़ा कपड़ा! | Chhindwara
Breaking News: Ayodhya में भगवा ध्वज पर भड़का पाकिस्तान, UN में की शिकायत! | Pakistan
PM Modi In Ayodhya: अयोध्या में राम भक्ति का महाउत्सव! हर गली में गूंजी राम धुन | Ram Mandir
Crime News: जल्लाद डार्लिंग की कोख मिस्ट्री | Sansani
VD Medical College Controversy: माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर बवाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Constitution Day 2025: 'पहली बार मतदान करने वालों का सम्मान करें', संविधान दिवस पर PM मोदी का लेटर
'पहली बार मतदान करने वालों का सम्मान करें', संविधान दिवस पर PM मोदी का लेटर
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में भीषण सड़क हादसा, SUV और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में भीषण सड़क हादसा, SUV और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत
इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
IND vs SA: वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसा रिकॉर्ड है? पढ़ लीजिए
वनडे में रोहित और विराट का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसा रिकॉर्ड है? पढ़ लीजिए
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Advance Booking: एडवांस बुकिंग से ही धनुष-कृति सेनन की फिल्म ने छाप लिए करोड़ों, अब तक की इतनी कमाई
एडवांस बुकिंग से ही धनुष-कृति सेनन की फिल्म ने छाप लिए करोड़ों, अब तक की इतनी कमाई
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Mumbai 26/11 Attack: जब कसाब ने पुलिस वैन में कर दिया था पेशाब, पूरी पैंट हो गई थी गीली, जानें पूरा किस्सा
जब कसाब ने पुलिस वैन में कर दिया था पेशाब, पूरी पैंट हो गई थी गीली, जानें पूरा किस्सा
Results
IBPS Clerk Prelims Scorecard: आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा स्कोरकार्ड जारी, यहां जानें रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स
आईबीपीएस क्लर्क भर्ती का स्कोर जारी, यहां जानें रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget