हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थउम्र बढ़ेगी, लेकिन असर नहीं दिखेगा, जानें सुबह की कौन सी 7 आदतें एजिंग करती हैं स्लो

उम्र बढ़ेगी, लेकिन असर नहीं दिखेगा, जानें सुबह की कौन सी 7 आदतें एजिंग करती हैं स्लो

सुबह की नेचुरल रोशनी शरीर की अंदरूनी घड़ी को सेट करती है. इससे दिनभर कॉर्टिसोल कंट्रोल में रहता है और अलर्टनेस बढ़ती है. हल्की धूप भी दिमाग को ऐसे संकेत भेजती है जो स्किन और नींद को संतुलित रखती है

By : कविता गाडरी  | Updated at : 05 Dec 2025 07:14 AM (IST)
सुबह की नेचुरल रोशनी शरीर की अंदरूनी घड़ी को सेट करती है. इससे दिनभर कॉर्टिसोल कंट्रोल में रहता है और अलर्टनेस बढ़ती है. हल्की धूप भी दिमाग को ऐसे संकेत भेजती है जो स्किन और नींद को संतुलित रखती है

उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन उम्र बढ़ने के असर को सही रूटीन से बहुत हद तक धीरे किया जा सकता है. इसके लिए आपकी सुबह की शुरुआत कैसी होती है, यह पूरे दिन के लिए शरीर के रिदम तय करती है. वहीं रोजाना की सही आदतें सेल्स को तनाव से लड़ने में मदद करती है, स्किन की नमी बनाए रखने में मदद करती है और दिमाग को ज्यादा सतर्क बनाती है. इसे लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि एजिंग को रोकना संभव नहीं है, लेकिन इसे धीमा जरूर किया जा सकता है. हालांकि इसके लिए आपको रोजाना कुछ आसान आदतों को अपनाना होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सुबह की कौन सी सात आदतें आपकी एजिंग को धीमा कर सकती है.

1/7
एक्सपर्ट्स के अनुसार सुबह की नेचुरल रोशनी शरीर की अंदरूनी घड़ी को सेट करती है. इससे दिनभर कॉर्टिसोल कंट्रोल में रहता है और अलर्टनेस बढ़ती है. हल्की धूप भी दिमाग को ऐसे संकेत भेजती है जो स्किन, नींद और मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखती है. यह प्रक्रिया लंबे समय में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करती है.
एक्सपर्ट्स के अनुसार सुबह की नेचुरल रोशनी शरीर की अंदरूनी घड़ी को सेट करती है. इससे दिनभर कॉर्टिसोल कंट्रोल में रहता है और अलर्टनेस बढ़ती है. हल्की धूप भी दिमाग को ऐसे संकेत भेजती है जो स्किन, नींद और मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखती है. यह प्रक्रिया लंबे समय में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करती है.
2/7
एजिंग को धीमा करने के लिए कोशिश करें कि सुबह ठंडे की बजाय गर्म चीजों को पीना शुरू करें. दरअसल खाली पेट ठंडी चीजें पीने से पाचन धीमा होता है. वहीं हल्का गर्म पानी या हर्बल ड्रिंक पेट को आराम से काम शुरू करने में मदद करती है, इससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और इन्फ्लेमेशन कम होता है जो एजिंग बढ़ाने का बड़ा कारण माना जाता है.
एजिंग को धीमा करने के लिए कोशिश करें कि सुबह ठंडे की बजाय गर्म चीजों को पीना शुरू करें. दरअसल खाली पेट ठंडी चीजें पीने से पाचन धीमा होता है. वहीं हल्का गर्म पानी या हर्बल ड्रिंक पेट को आराम से काम शुरू करने में मदद करती है, इससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और इन्फ्लेमेशन कम होता है जो एजिंग बढ़ाने का बड़ा कारण माना जाता है.
3/7
इसके अलावा कोशिश करें कि आप सुबह उठने के बाद सिर्फ 1 मिनट मोबिलिटी करें. दरअसल उठने के बाद कुछ सेकेंड के दिन में जॉइंट रोटेशन शरीर को एक्टिव कर देते हैं. वहीं उम्र बढ़ने के साथ होने वाली जकड़न को यह छोटी सी आदत काफी हद तक कम कर सकती है. इससे रीढ़, कंधों और हिप्स में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और पोस्चर सुधरता है.
इसके अलावा कोशिश करें कि आप सुबह उठने के बाद सिर्फ 1 मिनट मोबिलिटी करें. दरअसल उठने के बाद कुछ सेकेंड के दिन में जॉइंट रोटेशन शरीर को एक्टिव कर देते हैं. वहीं उम्र बढ़ने के साथ होने वाली जकड़न को यह छोटी सी आदत काफी हद तक कम कर सकती है. इससे रीढ़, कंधों और हिप्स में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और पोस्चर सुधरता है.
4/7
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर प्रोटीन का सेवन करना जरूरी होता है. प्रोटीन हमारी मांसपेशियों के नुकसान की प्रक्रिया को धीमा करता है. वहीं सुबह प्रोटीन लेने से मेटाबाॅलिज्म एक्टिव रहता है और ब्लड शुगर स्थिर रहता है. इससे थकान कम होती है और स्किन भी ज्यादा टाइट दिखती है.
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर प्रोटीन का सेवन करना जरूरी होता है. प्रोटीन हमारी मांसपेशियों के नुकसान की प्रक्रिया को धीमा करता है. वहीं सुबह प्रोटीन लेने से मेटाबाॅलिज्म एक्टिव रहता है और ब्लड शुगर स्थिर रहता है. इससे थकान कम होती है और स्किन भी ज्यादा टाइट दिखती है.
5/7
इसके अलावा सुबह का मौसम स्किन को तेजी से ड्राई कर देता है. ऐसे में हल्का मॉइश्चराइजर और सनस्क्रीन लगाने से स्किन पर ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होता है और कोलेजन सुरक्षित रहता है जो उम्र बढ़ने पर घटने लगता है. वहीं खिड़की के पास बैठने पर भी स्किन पर यूवी किरणों का असर पड़ सकता है.
इसके अलावा सुबह का मौसम स्किन को तेजी से ड्राई कर देता है. ऐसे में हल्का मॉइश्चराइजर और सनस्क्रीन लगाने से स्किन पर ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होता है और कोलेजन सुरक्षित रहता है जो उम्र बढ़ने पर घटने लगता है. वहीं खिड़की के पास बैठने पर भी स्किन पर यूवी किरणों का असर पड़ सकता है.
6/7
रोज सुबह उठने के बाद 60 सेकंड की फोकस लिस्ट बनाएं. दरअसल स्ट्रेस एजिंग को तेज करता है. एक्सपर्ट के अनुसार दिन के तीन जरूरी काम लिखने से दिमाग अनावश्यक टेंशन से फ्री हो जाता है. इससे मानसिक तनाव कम होता है और उससे जुड़ी इंफ्लेमेशन भी कंट्रोल होती है.
रोज सुबह उठने के बाद 60 सेकंड की फोकस लिस्ट बनाएं. दरअसल स्ट्रेस एजिंग को तेज करता है. एक्सपर्ट के अनुसार दिन के तीन जरूरी काम लिखने से दिमाग अनावश्यक टेंशन से फ्री हो जाता है. इससे मानसिक तनाव कम होता है और उससे जुड़ी इंफ्लेमेशन भी कंट्रोल होती है.
7/7
वहीं रोजाना उठते ही 15 मिनट तक स्क्रीन से दूरी बनाए रखने की कोशिश करें. उठते ही फोन देखने से तेज रोशनी शरीर की बॉडी क्लॉक को कन्फ्यूज्ड कर देती है. इससे वह हार्मोन प्रभावित होते हैं जो नींद की रिपेयर, भूख और मूड को कंट्रोल करते हैं. सुबह कुछ समय स्क्रीन से दूर रहना आंखों और दिमाग दोनों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है.
वहीं रोजाना उठते ही 15 मिनट तक स्क्रीन से दूरी बनाए रखने की कोशिश करें. उठते ही फोन देखने से तेज रोशनी शरीर की बॉडी क्लॉक को कन्फ्यूज्ड कर देती है. इससे वह हार्मोन प्रभावित होते हैं जो नींद की रिपेयर, भूख और मूड को कंट्रोल करते हैं. सुबह कुछ समय स्क्रीन से दूर रहना आंखों और दिमाग दोनों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है.
Published at : 05 Dec 2025 07:14 AM (IST)
Tags :
Anti Aging Tips Slow Aging Habits Morning Routine Benefits

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
हाथ मिलाया, गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में रवाना... मोदी-पुतिन की दोस्ती देख चीन-PAK के उड़े होश, ट्रंप को भी टेंशन!
हाथ मिलाया, गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में रवाना... मोदी-पुतिन की दोस्ती देख चीन-PAK के उड़े होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
क्रिकेट
'मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बिना कपड़ों के दौड़ूंगा', जो रूट के शतक पर अब क्या बोल गए मैथ्यू हेडन
'मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बिना कपड़ों के दौड़ूंगा', जो रूट के शतक पर अब क्या बोल गए मैथ्यू हेडन
इंडिया
हाईकोर्ट में कितने रिक्त पद?..राज्यसभा में विपक्ष के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब
हाईकोर्ट में कितने रिक्त पद?..राज्यसभा में विपक्ष के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

सुंदर बच्चियों की 'सीरियल किलर' LADY ! | Sansani | Crime News
India में दिख गया मोदी-पुतिन के 'दोस्ती का दम'...छा गई कार वाली 'केमेस्ट्री'
व्यापार से वॉर तक ये दोस्ती कितनी दमदार ?, देखिए सबसे सटीक विश्लेषण । Punit India Visit
Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हाथ मिलाया, गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में रवाना... मोदी-पुतिन की दोस्ती देख चीन-PAK के उड़े होश, ट्रंप को भी टेंशन!
हाथ मिलाया, गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में रवाना... मोदी-पुतिन की दोस्ती देख चीन-PAK के उड़े होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
क्रिकेट
'मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बिना कपड़ों के दौड़ूंगा', जो रूट के शतक पर अब क्या बोल गए मैथ्यू हेडन
'मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बिना कपड़ों के दौड़ूंगा', जो रूट के शतक पर अब क्या बोल गए मैथ्यू हेडन
इंडिया
हाईकोर्ट में कितने रिक्त पद?..राज्यसभा में विपक्ष के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब
हाईकोर्ट में कितने रिक्त पद?..राज्यसभा में विपक्ष के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
पापा बनने के बाद पहली बार मीडिया में स्पॉट हुए विक्की कौशल, लगे एकदम डैशिंग, फोटोज वायरल
पापा बनने के बाद पहली बार मीडिया में स्पॉट हुए विक्की कौशल, लगे एकदम डैशिंग, फोटोज वायरल
एग्रीकल्चर
सर्दियों के दौरान भारतीय घरों में कैसे करें तुलसी की सही देखभाल, जानें कैसे रखें हरा-भरा?
सर्दियों के दौरान भारतीय घरों में कैसे करें तुलसी की सही देखभाल, जानें कैसे रखें हरा-भरा?
जनरल नॉलेज
Road Deaths In India: देश में 2024 में सबसे ज्यादा लोग हुए सड़क हादसे के शिकार, आंकड़े देखकर उड़ जाएंगे होश
देश में 2024 में सबसे ज्यादा लोग हुए सड़क हादसे के शिकार, आंकड़े देखकर उड़ जाएंगे होश
टेक्नोलॉजी
जेमिनी बना इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला एआई टूल, ग्रोक और डीपसीक से भी पीछे रहा चैटजीपीटी
जेमिनी बना इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला एआई टूल, ग्रोक और डीपसीक से भी पीछे रहा चैटजीपीटी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget