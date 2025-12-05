उम्र बढ़ेगी, लेकिन असर नहीं दिखेगा, जानें सुबह की कौन सी 7 आदतें एजिंग करती हैं स्लो

एजिंग को धीमा करने के लिए कोशिश करें कि सुबह ठंडे की बजाय गर्म चीजों को पीना शुरू करें. दरअसल खाली पेट ठंडी चीजें पीने से पाचन धीमा होता है. वहीं हल्का गर्म पानी या हर्बल ड्रिंक पेट को आराम से काम शुरू करने में मदद करती है, इससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और इन्फ्लेमेशन कम होता है जो एजिंग बढ़ाने का बड़ा कारण माना जाता है.