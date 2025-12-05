एक्सप्लोरर
उम्र बढ़ेगी, लेकिन असर नहीं दिखेगा, जानें सुबह की कौन सी 7 आदतें एजिंग करती हैं स्लो
सुबह की नेचुरल रोशनी शरीर की अंदरूनी घड़ी को सेट करती है. इससे दिनभर कॉर्टिसोल कंट्रोल में रहता है और अलर्टनेस बढ़ती है. हल्की धूप भी दिमाग को ऐसे संकेत भेजती है जो स्किन और नींद को संतुलित रखती है
उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन उम्र बढ़ने के असर को सही रूटीन से बहुत हद तक धीरे किया जा सकता है. इसके लिए आपकी सुबह की शुरुआत कैसी होती है, यह पूरे दिन के लिए शरीर के रिदम तय करती है. वहीं रोजाना की सही आदतें सेल्स को तनाव से लड़ने में मदद करती है, स्किन की नमी बनाए रखने में मदद करती है और दिमाग को ज्यादा सतर्क बनाती है. इसे लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि एजिंग को रोकना संभव नहीं है, लेकिन इसे धीमा जरूर किया जा सकता है. हालांकि इसके लिए आपको रोजाना कुछ आसान आदतों को अपनाना होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सुबह की कौन सी सात आदतें आपकी एजिंग को धीमा कर सकती है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 05 Dec 2025 07:14 AM (IST)
हेल्थ
8 Photos
ये 7 लक्षण दिखें तो समझ जाएं इंफेक्शन से जूझ रहा आपका शरीर, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर
हेल्थ
6 Photos
ये 4 आसान टेस्ट करा लिए तो दिक्कत बढ़ने से पहले पता लग जाएगी किडनी की बीमारी, डॉक्टर भी बताते हैं जरूरी
हेल्थ
6 Photos
जवानी में भी परेशान करते हैं बचपन के ये 6 ट्रॉमा, डॉक्टर से जान लें इससे बचने के तरीके
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
हाथ मिलाया, गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में रवाना... मोदी-पुतिन की दोस्ती देख चीन-PAK के उड़े होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
क्रिकेट
'मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बिना कपड़ों के दौड़ूंगा', जो रूट के शतक पर अब क्या बोल गए मैथ्यू हेडन
इंडिया
हाईकोर्ट में कितने रिक्त पद?..राज्यसभा में विपक्ष के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion