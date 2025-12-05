हाईकोर्ट में कितने रिक्त पद?..राज्यसभा में विपक्ष के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब

राज्यसभा में सांसद हरीश बीरन द्वारा देशभर में हाईकोर्ट में रिक्त पदों को लेकर जानकारी मांगी गई. पूछा गया कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के मौजूदा रिक्त पदों, सरकार के समक्ष लंबित सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों का विवरण और उनके लंबित रहने के कारण क्या हैं. इसके अलावा क्या सरकार ने देश में लंबित मामलों पर रिक्तियों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है. यदि हां, तो इसके विवरण क्या हैं? और विभिन्न अदालतों में इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं?

सरकार की तरफ से दिया गया जवाब