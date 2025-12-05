मोहम्मद शमी का फिर गेंजबाजी में कहर, मात्र 13 रन देकर झटके चार विकेट, बंगाल ने दर्ज की जीत
भारतीय टीम से बाहर चल रहे अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के 13 रन पर चार विकेट से बंगाल ने बृहस्पतिवार को यहां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप सी मैच में सेना को सात विकेट से हरा दिया.
यह बंगाल की पांच मैच में चौथी जीत है और अभिमन्यु ईश्वरन की अगुआई वाली टीम 16 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है. टीम ने इसके साथ ही नॉकआउट में जगह बनाने का अपना दावा मजबूत कर दिया है.
आईपीएल नीलामी में उतर रहे ईश्वरन ने 37 गेंद में 58 रन की पारी खेलने के अलावा अभिषेक पोरेल (29 गेंद में 56 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 93 रन जोड़े जिससे बंगाल ने 166 रन के लक्ष्य को 15.1 ओवर में ही हासिल कर लिया.
इससे पहले मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए शमी ने 13 रन देकर चार जबकि आकाशदीप ने 27 रन देकर तीन विकेट चटकाए जिससे सेना की टीम 18.2 ओवर में 165 रन पर सिमट गई. ऋतिक चटर्जी ने भी 32 रन देकर दो विकेट चटकाए.
चोट के बाद वापसी करते हुए पंजाब के खिलाफ तेजतर्रार पारी खेलने वाले हार्दिक पंड्या ने इस बार गेंद से प्रभावित करते हुए चार ओवर में 16 रन देकर एक विकेट हासिल किया जबकि उनकी टीम बड़ौदा ने गुजरात को कम स्कोर वाले मैच में आठ विकेट से हराया.
गुजरात की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 14.1 ओवर में सिर्फ 73 रन पर ढेर हो गई. गुजरात के सिर्फ दो खिलाड़ी दोहरे अंक में पहुंच पाए. बड़ौदा की ओर से भारत के पूर्व अंडर-19 तेज गेंदबाज राज लिम्बानी ने पांच रन देकर तीन विकेट चटकाए.
बड़ौदा ने इसके जवाब में सिर्फ 6.4 ओवर में दो विकेट पर 74 रन बनाकर जीत दर्ज की. हार्दिक ने छह गेंद में 10 रन बनाए. यह भारतीय ऑलराउंडर अब छह दिसंबर को कटक के लिए रवाना होगा जहां वह नौ दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही पांच मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के साथ जुड़ेगा.
ग्रुप के एक अन्य मैच में तेज गेंदबाजों अंशुल कंबोज (44 रन पर तीन विकेट) और अनुज ठकराल (31 रन पर तीन विकेट) की धारदार के गेंदबाजी के बाद यशवर्धन दलाल (नाबाद 76) के अर्धशतक से हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश को सात विकेट से हरा दिया.
हिमाचल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 176 रन बनाए थे जिसके जवाब में हरियाणा ने 18 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। दलाल ने अपनी पारी में सात चौके और चार छक्के लगाए.
पंजाब ने एकतरफा मुकाबले में पुडुचेरी को आसानी से 54 रन से हरा दिया. पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सलील अरोड़ा के 44 रन और अभिषेक शर्मा के 34 रन की मदद से पांच विकेट पर 192 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया.
पुडुचेरी की टीम इसके जवाब में 18.4 ओवर में 138 रन पर ढेर हो गई. सिदाक सिंह ने पुडुचेरी की ओर से सर्वाधिक 61 रन बनाए लेकिन उन्हें अन्य बल्लेबाजों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला. पंजाब की तरफ से अभिषेक ने 23 रन देकर तीन विकेट चटकाए.
