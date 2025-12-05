हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पापा बनने के बाद पहली बार मीडिया में स्पॉट हुए विक्की कौशल, लगे एकदम डैशिंग, फोटोज वायरल

पापा बनने के बाद पहली बार मीडिया में स्पॉट हुए विक्की कौशल, लगे एकदम डैशिंग, फोटोज वायरल

Vicky Kaushal Photos: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल बीते महीने ही पापा बने हैं. कैटरीना ने बेटे को जन्म दिया है. पापा बनने के बाद विक्की मीडिया से पहली बार मिले और उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 07:10 AM (IST)
Vicky Kaushal Photos: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल बीते महीने ही पापा बने हैं. कैटरीना ने बेटे को जन्म दिया है. पापा बनने के बाद विक्की मीडिया से पहली बार मिले और उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल इन दिनों हर जगह छाए हुए हैं. प्रोफेशनल लाइफ के साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है. एक्टर हाल ही में पिता बने हैं.

1/8
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ नवंबर 2025 में पेरेंट्स बने हैं. पिता बनने के बाद से विक्की बहुत ज्यादा खुश हैं.
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ नवंबर 2025 में पेरेंट्स बने हैं. पिता बनने के बाद से विक्की बहुत ज्यादा खुश हैं.
2/8
बेटे के पिता बनने के बाद से विक्की अपना ज्यादातर समय कैटरीना और बच्चे के साथ ही बिता रहे हैं.
बेटे के पिता बनने के बाद से विक्की अपना ज्यादातर समय कैटरीना और बच्चे के साथ ही बिता रहे हैं.
3/8
पिता बनने के बाद विक्की पहली बार मीडिया के सामने आए. वो एक अवॉर्ड फंक्शन में गए थे.
पिता बनने के बाद विक्की पहली बार मीडिया के सामने आए. वो एक अवॉर्ड फंक्शन में गए थे.
4/8
अवॉर्ड फंक्शन में विक्की ने अपने लुक से सभी को इंप्रेस कर दिया.
अवॉर्ड फंक्शन में विक्की ने अपने लुक से सभी को इंप्रेस कर दिया.
5/8
नेवी ब्लू कलर के फॉर्मल सूट में विक्की एकदम हैंडसम लग रहे थे. उन्होंने अपने लुक को शेड्स से कंप्लीट किया.
नेवी ब्लू कलर के फॉर्मल सूट में विक्की एकदम हैंडसम लग रहे थे. उन्होंने अपने लुक को शेड्स से कंप्लीट किया.
6/8
विक्की ने पैपराजी के लिए जमकर पोज दिए. हर कोई विक्की को पिता बनने की बधाई दे रहा था.
विक्की ने पैपराजी के लिए जमकर पोज दिए. हर कोई विक्की को पिता बनने की बधाई दे रहा था.
7/8
विक्की का ये अंदाज बहुत पसंद आया. उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जल्द ही बेटे और कैटरीना के साथ फोटो शेयर करेंगे.
विक्की का ये अंदाज बहुत पसंद आया. उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जल्द ही बेटे और कैटरीना के साथ फोटो शेयर करेंगे.
8/8
image 8
image 8
Published at : 05 Dec 2025 07:09 AM (IST)
VICKY KAUSHAL

बॉलीवुड फोटो गैलरी

