पापा बनने के बाद पहली बार मीडिया में स्पॉट हुए विक्की कौशल, लगे एकदम डैशिंग, फोटोज वायरल
Vicky Kaushal Photos: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल बीते महीने ही पापा बने हैं. कैटरीना ने बेटे को जन्म दिया है. पापा बनने के बाद विक्की मीडिया से पहली बार मिले और उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल इन दिनों हर जगह छाए हुए हैं. प्रोफेशनल लाइफ के साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है. एक्टर हाल ही में पिता बने हैं.
Published at : 05 Dec 2025 07:09 AM (IST)
Tags :VICKY KAUSHAL
