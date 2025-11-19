हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीटेलीविजन'अनुपमा' की परी की 7 तस्वीरें, रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस है हसीना, यकीन ना हो तो देखें ये फोटोज

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में परी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली इशिता दत्ता किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपनी एक्टिंग के दम पर उन्होंने अलग पहचान बनाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Nov 2025 06:39 PM (IST)
परी के कैरेक्टर में इशिता दीक्षित को शुरू से ही काफी प्यार मिल रहा है, क्योंकि उनका कैरेक्टर हमेशा से पॉजिटिव रहा है. इसके अलावा वो दिखती भी बेहद क्यूट हैं.

1/7
इन दिनों अनुपमा में परी का ही ट्रैक दिखाया जा रहा है. दरअसल, शो में देखने को मिल रहा है कि परी का पति राजा उससे तलाक लेना चाहता है.
2/7
ऐसे में परी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी है. उसकी हालत देख शाह परिवार के लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं.
3/7
ऐसे में अनुपमा फैसला करती है कि वो परी को अपने साथ लेकर मुंबई जाएगी और वो ऐसा करती भी है. मुंबई पहुंच परी एक औरत से थोड़ी बदतमीजी करती है.
4/7
ऐसे में अनुपमा उसे सबक सीखाती है. जल्द ही परी अपने नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली हैं.
5/7
इशिता दीक्षित ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है कि मुंबई पहुंचकर जब वो फिल्म सिटी जाएगी तो उसे महसूस होगा कि वो खुद को भूल चुकी थी.
6/7
उसे याद आएगा कि वो हमेशा से फैशन डिजाइनर बनना चाहती है. ऐसे में वो वहां मौजूद लोगों को सजेशन देना शुरू करती है.
7/7
ऐसे में परी के आइडियाज सेट पर मौजूद एक सीनियर को काफी पसंद आती है. वो परी को नौकरी दे देती है.
Published at : 19 Nov 2025 06:39 PM (IST)
Embed widget