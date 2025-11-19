एक्सप्लोरर
'अनुपमा' की परी की 7 तस्वीरें, रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस है हसीना, यकीन ना हो तो देखें ये फोटोज
स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में परी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली इशिता दत्ता किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपनी एक्टिंग के दम पर उन्होंने अलग पहचान बनाई है.
परी के कैरेक्टर में इशिता दीक्षित को शुरू से ही काफी प्यार मिल रहा है, क्योंकि उनका कैरेक्टर हमेशा से पॉजिटिव रहा है. इसके अलावा वो दिखती भी बेहद क्यूट हैं.
Published at : 19 Nov 2025 06:39 PM (IST)
Tags :Rupali Ganguly Anupama Ishita Dixit
