हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'ये हैं मोहब्बते' के रमन भल्ला की रियल लाइफ पत्नी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में इशिता को भी देती हैं मात

'ये हैं मोहब्बते' के रमन भल्ला की रियल लाइफ पत्नी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में इशिता को भी देती हैं मात

Karan Patel Wife: ये हैं मोहब्बते में रमन भल्ला का रोल निभाने वाले करण पटेल को तो सब जानते हैं, लेकिन आज हम उनकी रियल लाइफ पत्नी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो खूबसूरती में इशिता को मात देती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 03:02 PM (IST)
Karan Patel Wife: ये हैं मोहब्बते में रमन भल्ला का रोल निभाने वाले करण पटेल को तो सब जानते हैं, लेकिन आज हम उनकी रियल लाइफ पत्नी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो खूबसूरती में इशिता को मात देती हैं.

टीवी शो ये हैं मोहब्बते’ में रमन भल्ला का दमदार किरदार निभाकर करण पटेल ने हर घर में अपनी खास पहचान बनाई थी. शो में रमन और इशिता की केमिस्ट्री को खूब प्यार मिला. वहीं आज हम उनकी रियल लाइफ पत्नी की बात कर रहे हैं. करण की पत्नी खूबसूरती और ग्रेस के मामले में किसी से कम नहीं. आइए देखते हैं उनकी 10 खूबसूरत तस्वीरें.

करण पटेल की रियल लाइफ वाइफ का नाम अंकिता भार्गव है.
करण पटेल की रियल लाइफ वाइफ का नाम अंकिता भार्गव है.
दोंनो ने 3 मई 2015 में शादी की थी. कपल की शादी को 10 साल पूरे हो चुके हैं.
दोंनो ने 3 मई 2015 में शादी की थी. कपल की शादी को 10 साल पूरे हो चुके हैं.
करण और अंकिता की एक बेटी है. उनकी बेटी का जन्म 14 दिसंबर 2019 को हुआ था.
करण और अंकिता की एक बेटी है. उनकी बेटी का जन्म 14 दिसंबर 2019 को हुआ था.
अंकिता भार्गव की बात करें तो वो एक टीवी एक्ट्रेस हैं, जो 'एक ख्वाब', 'एक नई पहचान', 'कसौटी जिंदगी की', और 'ये प्यार ना होगा कम' जैसे कई टीवी शो में अपने काम के लिए जानी जाती हैं.
अंकिता भार्गव की बात करें तो वो एक टीवी एक्ट्रेस हैं, जो 'एक ख्वाब', 'एक नई पहचान', 'कसौटी जिंदगी की', और 'ये प्यार ना होगा कम' जैसे कई टीवी शो में अपने काम के लिए जानी जाती हैं.
बता दें कि खूबसूरती के मामले में एक्ट्रेस किसी से कम नहीं हैं. वो इशिता यानी दिव्यंका त्रिपाठी को भी मात दे देती है.
बता दें कि खूबसूरती के मामले में एक्ट्रेस किसी से कम नहीं हैं. वो इशिता यानी दिव्यंका त्रिपाठी को भी मात दे देती है.
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं जहां वो अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती है.
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं जहां वो अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती है.
इस फोटो में अंकिता व्हाइट सूट पहने नजर आ रही हैं. सटल मेकअप और खुले बालों में वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं.
इस फोटो में अंकिता व्हाइट सूट पहने नजर आ रही हैं. सटल मेकअप और खुले बालों में वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं.
इस पिंक कलर के सूट में एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. उनकी प्यारी मुस्कान और सादगी उनकी खूबसूरती को और भी निखार रही है.
इस पिंक कलर के सूट में एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. उनकी प्यारी मुस्कान और सादगी उनकी खूबसूरती को और भी निखार रही है.
इस ऑल व्हाइट सूट में अंकिता बला की हसीन दिख रही है. उन्होंने हैवी ज्वैलरी कैरी की है साथ ही सटल मेकअप किया और खुले रखे हैं.
इस ऑल व्हाइट सूट में अंकिता बला की हसीन दिख रही है. उन्होंने हैवी ज्वैलरी कैरी की है साथ ही सटल मेकअप किया और खुले रखे हैं.
अंकिता का ये लुक काफी स्टाइलिश और मॉडर्न है उन्होंने शॉर्ट्स और टॉप पहना है. गॉगल्स लगाए एक्ट्रेस काफी कूल अंदाज में पोज दे रही हैं.
अंकिता का ये लुक काफी स्टाइलिश और मॉडर्न है उन्होंने शॉर्ट्स और टॉप पहना है. गॉगल्स लगाए एक्ट्रेस काफी कूल अंदाज में पोज दे रही हैं.
Published at : 03 Dec 2025 03:02 PM (IST)
Yeh Hai Mohabbatein Karan Patel Ankita Bhargava

टेलीविजन फोटो गैलरी

Embed widget