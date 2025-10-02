हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सामंथा प्रभु की सौतन की 10 खूबसूरत तस्वीरें, साड़ी में हसीन तो वेस्टर्न में ग्लैमरस लगती हैं शोभिता धुलिपाला

सामंथा प्रभु की सौतन की 10 खूबसूरत तस्वीरें, साड़ी में हसीन तो वेस्टर्न में ग्लैमरस लगती हैं शोभिता धुलिपाला

Sobhita Dhulipala Beautiful Photos: साउथ एक्ट्रेस सामंथा प्रभु के एक्स हसबैंड नागा चैतन्य ने शोभिता धुलिपाला से दूसरी शादी की है. खूबसूरती और ग्लैमर में शोभिता सामंथा से चार कदम आगे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 02 Oct 2025 06:01 PM (IST)
Sobhita Dhulipala Beautiful Photos: साउथ एक्ट्रेस सामंथा प्रभु के एक्स हसबैंड नागा चैतन्य ने शोभिता धुलिपाला से दूसरी शादी की है. खूबसूरती और ग्लैमर में शोभिता सामंथा से चार कदम आगे हैं.

एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने फैशन सेंस की वजह से छाई रहती हैं. वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल, हर लुक में उनका दमदार अवतार देखने को मिलता है. वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती दिखाई देती हैं.

1/10
व्हाइट कलर की इस ऑफ शोल्डर ड्रेस में शोभिता धुलिपाला बेहद ग्लैमरस लग रही हैं. इसके साथ उन्होंने लॉन्ग ईयररिंग्स पेयर की हैं.
व्हाइट कलर की इस ऑफ शोल्डर ड्रेस में शोभिता धुलिपाला बेहद ग्लैमरस लग रही हैं. इसके साथ उन्होंने लॉन्ग ईयररिंग्स पेयर की हैं.
2/10
गोल्डन कलर के डीपनेक बॉडीकॉन में शोभिता कहर ढा रही हैं. मैचिंग ईररिंग्स और खुले बाल उनपर काफी सूट कर रहे हैं.
गोल्डन कलर के डीपनेक बॉडीकॉन में शोभिता कहर ढा रही हैं. मैचिंग ईररिंग्स और खुले बाल उनपर काफी सूट कर रहे हैं.
3/10
प्लेन व्हाइट टॉप और ब्लू जीन्स पहने एक्ट्रेस काफी कूल लग रही हैं. आंखों पर काला चश्मा लगाए उनका टशन दिख रहा है.
प्लेन व्हाइट टॉप और ब्लू जीन्स पहने एक्ट्रेस काफी कूल लग रही हैं. आंखों पर काला चश्मा लगाए उनका टशन दिख रहा है.
4/10
ट्रेडिशनल ड्रेसेस में भी शोभिता बेहद प्यारी दिखती हैं. ऑरेंज कलर के इस वेलवेट सूट में शोभिता बहुत खूबसूरत दिख रही हैं.
ट्रेडिशनल ड्रेसेस में भी शोभिता बेहद प्यारी दिखती हैं. ऑरेंज कलर के इस वेलवेट सूट में शोभिता बहुत खूबसूरत दिख रही हैं.
5/10
एनिमल प्रिंट साड़ी को शोभिता ब्लैक स्लीव्लेस ब्लाउज के साथ कैरी किया है. मैचिंग नेकलेस और गोल्डन ईयररिंग्स उनके लुक को और खूबसूरत बना रही हैं.
एनिमल प्रिंट साड़ी को शोभिता ब्लैक स्लीव्लेस ब्लाउज के साथ कैरी किया है. मैचिंग नेकलेस और गोल्डन ईयररिंग्स उनके लुक को और खूबसूरत बना रही हैं.
6/10
गोल्डन साड़ी को एक्ट्रेस ने यहां ऑफ व्हाइट ब्लाउज के साथ ड्रेप किया है. बाहूबली ईयररिंग्स और माथे पर लाल बिंदी लगाए वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं.
गोल्डन साड़ी को एक्ट्रेस ने यहां ऑफ व्हाइट ब्लाउज के साथ ड्रेप किया है. बाहूबली ईयररिंग्स और माथे पर लाल बिंदी लगाए वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं.
7/10
इस लहंगे में शोभिता हुस्न की बिजलियां गिराती दिख रही हैं. इसके साथ उन्होंने मैंचिंग जूलरी पेयर की है और स्ट्रेट हेयरस्टाइल रखा है.
इस लहंगे में शोभिता हुस्न की बिजलियां गिराती दिख रही हैं. इसके साथ उन्होंने मैंचिंग जूलरी पेयर की है और स्ट्रेट हेयरस्टाइल रखा है.
8/10
ग्रे कलर की सिल्क साड़ी को एक्ट्रेस ने ब्लू कलर की स्लीव्लेस ब्लाउज के साथ पहना है. माथे पर बिंदी उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है.
ग्रे कलर की सिल्क साड़ी को एक्ट्रेस ने ब्लू कलर की स्लीव्लेस ब्लाउज के साथ पहना है. माथे पर बिंदी उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है.
9/10
इस फोटो में शोभिता का नई नवेली दुल्हन वाला लुक नजर आ रहा है. हैवी साड़ी, लाला बिंदी और मांग में सिंदूर लगाए वो बहुत अच्छी दिख रही हैं.
इस फोटो में शोभिता का नई नवेली दुल्हन वाला लुक नजर आ रहा है. हैवी साड़ी, लाला बिंदी और मांग में सिंदूर लगाए वो बहुत अच्छी दिख रही हैं.
10/10
ब्लू कॉटन साड़ी के साथ शोभिता ने रेड प्रिंटेड ब्लाउज पेयर किया है. खुले बालों के साथ एक्ट्रेस समुंदर किनारे अपना आंचल लहराकर पोज दे रही हैं.
ब्लू कॉटन साड़ी के साथ शोभिता ने रेड प्रिंटेड ब्लाउज पेयर किया है. खुले बालों के साथ एक्ट्रेस समुंदर किनारे अपना आंचल लहराकर पोज दे रही हैं.
Published at : 02 Oct 2025 05:50 PM (IST)
Sobhita Dhulipala Naga Chaitanya Samantha Prabhu

Photo Gallery

