कई सालों से साउथ की फिल्में बॉलीवुड पर भारी पड़ रही हैं. दरअसल 10 साल पहले आई ‘बाहुबली’ ने ऐसा चमत्कार किया की ये पैन इंडिया फिल्म ना केवल वर्ल्डवाइड ब्लॉकबस्टर रही बल्कि इसने साउथ इंडस्ट्री की किस्मत की भी नई इबारत लिख दी. तब से साउथ सिनेमा बॉलीवुड से हर मामले में खुद को अव्वल साबित कर रहा है फिर वो नई और दिल छू लेने वाली कहानियां हो यां एक्शन सीक्वेंस हो हर मामले में साउथ सिनेमा ने खुद को बॉलीवुड से अब आगे कर लिया है.

साल 2025 भी अछूता नहीं है. इस साल भी साउथ की फिल्मों ने बाजी मारी और बॉक्स ऑफिस पर भरभरकर कमाई की. वहीं बॉलीवुड कमाई के मामले में इस साल पिछड़ गया. सलमान खान और अजय देवगन सहित कई बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में इस साल बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई. वहीं ऋषभ शेट्टी की पीरियल एक्शन थ्रिलर ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने न केवल कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े बल्कि साल की सबसे बड़ी फिल्म का तमगा भी हासिल कर लिया.

साल 2025 में साउथ की फिल्मों का रहा जलवा

साउथ सिनेमा की कई फिल्मों का इस साल बॉक्स ऑफिस डंका बजा. ऋषभ शेट्टी की 'कातांरा चैप्टर 1' ने साल की सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. बता दें कि इस फिल्म को 130 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने भारत में 662 करोड़ का महाबंपर कलेक्शन किया और दुनियाभर में इसकी कमाई 840 करोड़ रुपये रही. वहीं रजनीकांत स्टारर 'कुली' ने दुनियाभर में 516 करोड़ का कलेक्शन किया था. महज 40 करोड़ के बजट में बनी कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म 'लोकाह चैप्टर 1' ने भी कमाल कर दिखाया था. इसने दुनियाभर में 302 करोड़ का कारोबार कर हर किसी को चौका दिया. मोहनलाल की 'एल 2 एम्पुरान' भी साल की बड़ हिट रही. इस मलयालम भाषा में बनी फिल्म का बजट 150 करोड़ था और इसने दुनियाभर में 268 करोड़ का कारोबार किया.

साउथ की इन फिल्मों ने की साल 2025 में सबसे ज्यादा कमाई

कांतारा चैप्टर 1- 840 करोड़ वर्ल्डवाइड

कुली- 561 करोड़ वर्ल्डवाइड

लोकाह चैप्टर 1- 302 करोड़ वर्ल्डवाइड

एल2 एम्पुरान- 268 करोड़ वर्ल्डवाइड

बॉलीवुड के बड़े स्टार्स की फिल्में पिछड़ीं

साल 2025 में बॉलीवुड के बड़े- बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठंडी साबित हुईं. बता दें कि इस साल की शुरुआत में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' रिलीज हुई थी. वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं लेकिन ये फिल्म अपना बजट वसूल नहीं कर पाई थी. 400 करोड़ की लागत में बनी ये फिल्म वर्ल्डवाइड 360 करोड़ का कारोबार कर पाई थी. वहीं सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' ईद पर रिलीज हुई थी लेकिन ये खास परफॉर्म नहीं कर पाई. 200 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 184.71 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'हाउसफुल 5' भी खास नहीं रही. 225 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 190 करोड़ की कमाई की थी. हाल ही में मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की फिल्म 'थामा' भी धमाकेदार परफॉर्म नहीं कर पाई. इसका बजट 140 करोड़ बताया गया है और ये दुनियाभर में 132 करोड़ ही कमाई पाई.

दो फिल्मों ने बचाई बॉलीवुड की लाज

हालांकि बॉलीवुड की लाज 2 फिल्मों ने बचाई. एक विक्की कौशल की 'छावा' और दूसरी न्यूकमर अहान पांडे और अनीत पड्डा की 'सैयारा'. बता दें कि 150 करोड़ की लागत में बनी 'छावा' ने वर्ल्डवाइड 808 करोड़ कमाए थे. ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में दूसरे नंबर पर है. वहीं नए स्टार्स अहान पांडे और अनीत पड्डा की 'सैयारा' लिस्ट में तीसरे नंबर है. 50 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 334 करोड़ रुपयों का कारोबार कर हर किसी को हैरान कर दिया था.