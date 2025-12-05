हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाYear Ender 2025: साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज

Year Ender 2025: साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज

Year Ender 2025: साल 2025 में एक बार फिर साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को मात दे दी. बता दें कि साउथ की कई फिल्मों ने सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड इस साल अपने नाम किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 05 Dec 2025 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

कई सालों से साउथ की फिल्में बॉलीवुड पर भारी पड़ रही हैं. दरअसल 10 साल पहले आई ‘बाहुबली’ ने ऐसा चमत्कार किया की ये पैन इंडिया फिल्म ना केवल वर्ल्डवाइड ब्लॉकबस्टर रही बल्कि इसने साउथ इंडस्ट्री की किस्मत की भी नई इबारत लिख दी. तब से साउथ सिनेमा बॉलीवुड से हर मामले में खुद को अव्वल साबित कर रहा है फिर वो नई और दिल छू लेने वाली कहानियां हो यां एक्शन सीक्वेंस हो हर मामले में साउथ सिनेमा ने खुद को बॉलीवुड से अब आगे कर लिया है.

 साल 2025 भी अछूता नहीं है. इस साल भी साउथ की फिल्मों ने बाजी मारी और बॉक्स ऑफिस पर भरभरकर कमाई की. वहीं बॉलीवुड कमाई के मामले में इस साल पिछड़ गया. सलमान खान और अजय देवगन सहित कई बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में इस साल बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई. वहीं ऋषभ शेट्टी की पीरियल एक्शन थ्रिलर ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने न केवल कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े बल्कि साल की सबसे बड़ी फिल्म का तमगा भी हासिल कर लिया.

साल 2025 में साउथ की फिल्मों का रहा जलवा
साउथ सिनेमा की कई फिल्मों का इस साल बॉक्स ऑफिस डंका बजा. ऋषभ शेट्टी की 'कातांरा चैप्टर 1' ने साल की सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. बता दें कि इस फिल्म को 130 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने भारत में 662 करोड़ का महाबंपर कलेक्शन किया और दुनियाभर में इसकी कमाई 840 करोड़ रुपये रही. वहीं रजनीकांत स्टारर 'कुली' ने दुनियाभर में 516 करोड़ का कलेक्शन किया था. महज 40 करोड़ के बजट में बनी कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म 'लोकाह चैप्टर 1' ने भी कमाल कर दिखाया था. इसने दुनियाभर में 302 करोड़ का कारोबार कर हर किसी को चौका दिया. मोहनलाल की 'एल 2 एम्पुरान' भी साल की बड़ हिट रही. इस मलयालम भाषा में बनी फिल्म का बजट 150 करोड़ था और इसने दुनियाभर में 268 करोड़ का कारोबार किया.

साउथ की इन फिल्मों ने की साल 2025 में सबसे ज्यादा कमाई

  • कांतारा चैप्टर 1- 840 करोड़ वर्ल्डवाइड
  • कुली- 561 करोड़ वर्ल्डवाइड
  • लोकाह चैप्टर 1- 302 करोड़ वर्ल्डवाइड
  • एल2 एम्पुरान- 268 करोड़ वर्ल्डवाइड

बॉलीवुड के बड़े स्टार्स की फिल्में पिछड़ीं
साल 2025 में बॉलीवुड के बड़े- बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठंडी साबित हुईं. बता दें कि इस साल की शुरुआत में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' रिलीज हुई थी. वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं लेकिन ये फिल्म अपना बजट वसूल नहीं कर पाई थी. 400 करोड़ की लागत में बनी ये फिल्म वर्ल्डवाइड  360 करोड़ का कारोबार कर पाई थी. वहीं सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' ईद पर रिलीज हुई थी लेकिन ये खास परफॉर्म नहीं कर पाई. 200 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 184.71 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'हाउसफुल 5' भी खास नहीं रही. 225 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 190 करोड़ की कमाई की थी. हाल ही में मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की फिल्म 'थामा' भी धमाकेदार परफॉर्म नहीं कर पाई. इसका बजट 140 करोड़ बताया गया है और ये दुनियाभर में 132 करोड़ ही कमाई पाई.

दो फिल्मों ने बचाई बॉलीवुड की लाज
हालांकि बॉलीवुड की लाज 2 फिल्मों ने बचाई. एक विक्की कौशल की 'छावा' और दूसरी न्यूकमर अहान पांडे और अनीत पड्डा की 'सैयारा'. बता दें कि 150 करोड़ की लागत में बनी 'छावा' ने वर्ल्डवाइड 808 करोड़ कमाए थे. ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में दूसरे नंबर पर है. वहीं नए स्टार्स अहान पांडे और अनीत पड्डा की 'सैयारा' लिस्ट में तीसरे नंबर है. 50 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 334 करोड़ रुपयों का कारोबार कर हर किसी को हैरान कर दिया था.

 

Published at : 05 Dec 2025 02:34 PM (IST)
Tags :
South Cinema Bollywood Kantara Chapter 1 New Year 2025 War 2 Year Ender 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पुतिन ने कहा- कई क्षेत्रों में साथ आगे बढ़ने की योजना, पीएम मोदी बोले- आपकी यात्रा ऐतिहासिक
पुतिन ने कहा- कई क्षेत्रों में साथ आगे बढ़ने की योजना, पीएम मोदी बोले- आपकी यात्रा ऐतिहासिक
बिहार
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Western Overseas Study Abroad Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
GST का बड़ा खतरा: Property खरीदने में एक छोटी गलती और आपकी Property हो सकती है Attach| Paisa Live
India-Russia Mega Defense Deal! India को मिलेगी Russia की Nuclear-Powered Submarine
'ना झुकेगा भारत, ना टूटेगा रूस', पुतिन के भारत दौरे की China में गूंज, जानें क्या कहा?
सुंदर बच्चियों की 'सीरियल किलर' LADY ! | Sansani | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुतिन ने कहा- कई क्षेत्रों में साथ आगे बढ़ने की योजना, पीएम मोदी बोले- आपकी यात्रा ऐतिहासिक
पुतिन ने कहा- कई क्षेत्रों में साथ आगे बढ़ने की योजना, पीएम मोदी बोले- आपकी यात्रा ऐतिहासिक
बिहार
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
बॉलीवुड
Border 2 Teaser: सनी देओल धमाका करने के लिए हैं तैयार, इस दिन रिलीज होगा 'बॉर्डर 2' का टीजर
सनी देओल धमाका करने के लिए हैं तैयार, इस दिन रिलीज होगा 'बॉर्डर 2' का टीजर
स्पोर्ट्स
वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली किस नंबर पर, सचिन समेत ये अन्य टॉप 5 में शामिल
वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली किस नंबर पर, सचिन समेत ये अन्य टॉप 5 में शामिल
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
ट्रेंडिंग
Indigo Flight: इंडिगो की फ्लाइट ने बिना दूल्हा-दुल्हन कराया रिसेप्शन, भुवनेश्वर से ऑनलाइन शामिल हुआ न्यूली वेड कपल
इंडिगो की फ्लाइट ने बिना दूल्हा-दुल्हन कराया रिसेप्शन, भुवनेश्वर से ऑनलाइन शामिल हुआ न्यूली वेड कपल
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget