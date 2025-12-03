हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सामंथा प्रभु की मेहंदी देख राज निदिमोरू ने दिया ऐसा रिएक्शन, वरमाला की झलक भी आई सामने

सामंथा प्रभु की मेहंदी देख राज निदिमोरू ने दिया ऐसा रिएक्शन, वरमाला की झलक भी आई सामने

Samantha Wedding Ceremony: सामंथा रूथ प्रभु और राज निदिमोरू की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. इस बीच उनकी मेहंदी और वरमाला की अनदेखी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 10:16 PM (IST)
Samantha Wedding Ceremony: सामंथा रूथ प्रभु और राज निदिमोरू की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. इस बीच उनकी मेहंदी और वरमाला की अनदेखी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं.

सामंथा रूथ प्रभु अपनी लव लाइफ को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है और फैंस उनके हर एक स्पेशल मूमेंट की डिटेल्स जानने को बेकरार हैं.

सामंथा रूथ प्रभु और राज निदिमोरू ने 1 दिसंबर को इंटीमेट सेरेमनी में सात फेरे लिए. दोनों की शादी में सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और परिवार वाले ही शामिल हुए. अब न्यूली वेड्स की शादी की तस्वीरें सभी का ध्यान खींच रही हैं.
सामंथा रूथ प्रभु और राज निदिमोरू ने 1 दिसंबर को इंटीमेट सेरेमनी में सात फेरे लिए. दोनों की शादी में सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और परिवार वाले ही शामिल हुए. अब न्यूली वेड्स की शादी की तस्वीरें सभी का ध्यान खींच रही हैं.
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के मेहंदी फंक्शन की तस्वीरें देखने को मिली. इन तस्वीरों को उनकी दोस्त ने शेयर किया जो अब हर जगह तेजी से वायरल हो रही हैं.
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के मेहंदी फंक्शन की तस्वीरें देखने को मिली. इन तस्वीरों को उनकी दोस्त ने शेयर किया जो अब हर जगह तेजी से वायरल हो रही हैं.
सामंथा प्रभु के मेहंदी फंक्शन की तस्वीरों को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. इसमें देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस के पति राज भी उनके मेहंदी को एडमायर कर उसे अपने फोन में कैप्चर कर रहे हैं. अपने हाथों के साथ अदाकारा ने अपने पैर भी मेहंदी से सजाया है.
सामंथा प्रभु के मेहंदी फंक्शन की तस्वीरों को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. इसमें देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस के पति राज भी उनके मेहंदी को एडमायर कर उसे अपने फोन में कैप्चर कर रहे हैं. अपने हाथों के साथ अदाकारा ने अपने पैर भी मेहंदी से सजाया है.
वहीं दूसरी ओर हसीना के मेहंदी आउटफिट की बात करें तो वो भी कमाल का है. इस खास मौके के लिए उन्होंने येलो सूट कैरी किया है. ऑलिव कलर का दुपट्टा उन्होंने इसके साथ पेयर किया है. ओवरऑल सामंथा अपने इस मेंहदी फंक्शन में बला की हसीन लग रही हैं.
वहीं दूसरी ओर हसीना के मेहंदी आउटफिट की बात करें तो वो भी कमाल का है. इस खास मौके के लिए उन्होंने येलो सूट कैरी किया है. ऑलिव कलर का दुपट्टा उन्होंने इसके साथ पेयर किया है. ओवरऑल सामंथा अपने इस मेंहदी फंक्शन में बला की हसीन लग रही हैं.
मेहंदी फंक्शन के अलावा सामंथा और राज के वरमाला की तस्वीरों ने भी फैंस का दिल जीत लिया है. कपल के इस स्पेशल इवेंट के पिक्चर्स पर फैंस के लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात देखी जा सकती है. कई फैन पेजेज भी सामंथा की इन तस्वीरों को लगातार शेयर कर रहे हैं
मेहंदी फंक्शन के अलावा सामंथा और राज के वरमाला की तस्वीरों ने भी फैंस का दिल जीत लिया है. कपल के इस स्पेशल इवेंट के पिक्चर्स पर फैंस के लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात देखी जा सकती है. कई फैन पेजेज भी सामंथा की इन तस्वीरों को लगातार शेयर कर रहे हैं
एक्ट्रेस की क्लोज फ्रेंड्स में से एक मेघना विनोद ने इन तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. इसमें सामंथा रूथ प्रभु हाथों में वरमाला लिए राज निदिमोरू को देख स्माइल करती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ छलक रहीहै.
एक्ट्रेस की क्लोज फ्रेंड्स में से एक मेघना विनोद ने इन तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. इसमें सामंथा रूथ प्रभु हाथों में वरमाला लिए राज निदिमोरू को देख स्माइल करती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ छलक रहीहै.
वेडिंग डे पर सामंथा प्रभु बला की हसीन लग रही थीं. उनकी ऐसी खूबसूरती देख आप अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे. सुर्ख लाल साड़ी में एक्ट्रेस का ऐसा लुक वाकई किसी का भी दिल चुरा लेगा. पारंपरिक साउथ इंडियन ब्राइडल वेयर में एक्ट्रेस सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हैं
वेडिंग डे पर सामंथा प्रभु बला की हसीन लग रही थीं. उनकी ऐसी खूबसूरती देख आप अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे. सुर्ख लाल साड़ी में एक्ट्रेस का ऐसा लुक वाकई किसी का भी दिल चुरा लेगा. पारंपरिक साउथ इंडियन ब्राइडल वेयर में एक्ट्रेस सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हैं
Published at : 03 Dec 2025 10:14 PM (IST)
साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

