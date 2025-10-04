नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग टॉप-10 लिस्ट में बॉलीवुड फिल्मों के अलावा कुछ हॉलीवुड फिल्मों ने भी अपनी जगह बनाई है और पाकिस्तान में दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही हैं. लिस्ट में चौथे नंबर पर साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म 28 ईयर्स लेटर है. यह फिल्म अपनी रोमांचक और डरावनी कहानी के कारण दर्शकों को बांधे रखती है. इसके बाद पांचवे नंबर पर साउथ कोरिया की एक्शन थ्रिलर फिल्म मेंटिस है, जिसने अपनी एक्शन सीक्वेंसेज़ और सस्पेंस से लोगों को काफी रोमांचित किया है. छठे नंबर पर डार्क फैंटेसी एक्शन फिल्म सेवेंथ सन है. सातवें नंबर पर अमेरिकी एनिमेटेड फिल्म के-पॉप डेमन हंटर्स है, जो बच्चों और बड़ों दोनों के बीच खास लोकप्रिय हो रही है. इसके अलावा आठवें नंबर पर अमेरिका की रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म मटेरियलिस्ट्स है, जो हल्के-फुल्के रोमांस और मजेदार कहानी के साथ दर्शकों को एंटरटेन कर रही है.