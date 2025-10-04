हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पाकिस्तान में खूब धमाल मचा रही हैं बॉलीवु़ड की ये फिल्में, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल

पाकिस्तान में खूब धमाल मचा रही हैं बॉलीवु़ड की ये फिल्में, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल

Bollywood Buzz Pakistan: पाकिस्तान में इन दिनों बॉलीवुड फिल्मों का क्रेज काफी बढ़ गया है. वहां लोग बार-बार इन फिल्मों को देख रहे हैं और यही वजह है कि ये मूवीज टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बना रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 11:39 AM (IST)
Bollywood Buzz Pakistan: पाकिस्तान में इन दिनों बॉलीवुड फिल्मों का क्रेज काफी बढ़ गया है. वहां लोग बार-बार इन फिल्मों को देख रहे हैं और यही वजह है कि ये मूवीज टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बना रही हैं.

पाकिस्तान में बॉलीवुड फिल्मों का क्रेज किसी से छुपा नहीं है. यहां न सिर्फ भारतीय फिल्मों को पसंद किया जाता है, बल्कि नए-नए रिलीज़ हुए प्रोजेक्ट्स को भी दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है. साल 2025 में आई कई बॉलीवुड फिल्में पाकिस्तान में खूब देखी गईं और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उनका दबदबा साफ नजर आ रहा है. इस हफ्ते की टॉप-10 लिस्ट में पांच हिंदी फिल्में शामिल हैं, जिन्हें बार-बार स्ट्रीम किया जा रहा है. इसके अलावा हॉलीवुड फिल्मों को भी जगह मिली है, लेकिन बॉलीवुड कंटेंट की पॉपुलैरिटी यहां सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है.

फिल्म सन ऑफ सरदार 2 इन दिनों पाकिस्तान में जबरदस्त सुर्खियां बटोर रही है. अजय देवगन के साथ कई बड़े सितारों से सजी यह मूवी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. फिल्म के दमदार एक्शन, कॉमेडी और शानदार ड्रामा ने लोगों का दिल जीत लिया है. नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में इस फिल्म का दबदबा साफ देखने को मिल रहा है. पाकिस्तान में 22 से 28 सितंबर तक की टॉप-10 लिस्ट में सन ऑफ सरदार 2 ने पहला नंबर हासिल किया है. यानी दर्शकों की पसंदीदा फिल्मों की बात करें तो यह मूवी वहां नंबर 1 पोजीशन पर है. फिल्म की कहानी और अजय देवगन का अंदाज यहां के दर्शकों पर खूब असर डाल रहा है.
फिल्म सैयारा इन दिनों भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी खूब पसंद की जा रही है. अहान पांडे और अनीत पड्डा जैसे नए चेहरों से सजी इस फिल्म ने रिलीज़ के बाद से ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग टॉप-10 लिस्ट में बॉलीवुड फिल्मों के अलावा कुछ हॉलीवुड फिल्मों ने भी अपनी जगह बनाई है और पाकिस्तान में दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही हैं. लिस्ट में चौथे नंबर पर साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म 28 ईयर्स लेटर है. यह फिल्म अपनी रोमांचक और डरावनी कहानी के कारण दर्शकों को बांधे रखती है. इसके बाद पांचवे नंबर पर साउथ कोरिया की एक्शन थ्रिलर फिल्म मेंटिस है, जिसने अपनी एक्शन सीक्वेंसेज़ और सस्पेंस से लोगों को काफी रोमांचित किया है. छठे नंबर पर डार्क फैंटेसी एक्शन फिल्म सेवेंथ सन है. सातवें नंबर पर अमेरिकी एनिमेटेड फिल्म के-पॉप डेमन हंटर्स है, जो बच्चों और बड़ों दोनों के बीच खास लोकप्रिय हो रही है. इसके अलावा आठवें नंबर पर अमेरिका की रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म मटेरियलिस्ट्स है, जो हल्के-फुल्के रोमांस और मजेदार कहानी के साथ दर्शकों को एंटरटेन कर रही है.
फिल्म धड़क 2 पाकिस्तान में भी दर्शकों के बीच खासा पसंद किया जा रहा है. सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की जोड़ी इस फिल्म में नजर आई है और उनकी एक्टिंग व ऑन-स्क्रीन कैमिस्ट्री को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. रोमांस और इमोशन से भरपूर इस मूवी ने सब के दिलों को छू लिया है. नेटफ्लिक्स की टॉप-10 ट्रेंडिंग फिल्मों की लिस्ट में धड़क 2 ने अपनी मजबूत जगह बना ली है. यह फिल्म तीसरे नंबर पर हैं.
बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम की दमदार स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म तेहरान पाकिस्तान में भी दर्शकों के बीच खासा पॉपुलर हो रही है. जॉन अब्राहम का एक्शन से भरपूर अंदाज़ और फिल्म की इंटेंस कहानी ने वहां के दर्शकों को अपनी ओर खींचा है. थ्रिल और सस्पेंस से भरी इस मूवी को लोग बड़े चाव से देख रहे हैं. नेटफ्लिक्स की टॉप-10 ट्रेंडिंग लिस्ट में दसवां स्थान हासिल किया. फिल्म के प्लॉट, जॉन अब्राहम की बेहतरीन परफॉर्मेंस और हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेज़ ने तेहरान को पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बना दिया है.
बॉलीवुड के बेहतरीन और पॉपुलर एक्टर मनोज बाजपेयी की फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे पाकिस्तान में दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. अपनी शानदार एक्टिंग और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस के लिए मशहूर मनोज बाजपेयी इस फिल्म में एक पुलिस अफसर के किरदार में नजर आते हैं. उनकी परफॉर्मेंस और फिल्म की कहानी दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखती है. नेटफ्लिक्स की टॉप-10 ट्रेंडिंग फिल्मों की लिस्ट में यह फिल्म 9वें नंबर पर रही.
Published at : 04 Oct 2025 11:39 AM (IST)
Embed widget