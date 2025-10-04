एक्सप्लोरर
पाकिस्तान में खूब धमाल मचा रही हैं बॉलीवु़ड की ये फिल्में, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल
Bollywood Buzz Pakistan: पाकिस्तान में इन दिनों बॉलीवुड फिल्मों का क्रेज काफी बढ़ गया है. वहां लोग बार-बार इन फिल्मों को देख रहे हैं और यही वजह है कि ये मूवीज टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बना रही हैं.
पाकिस्तान में बॉलीवुड फिल्मों का क्रेज किसी से छुपा नहीं है. यहां न सिर्फ भारतीय फिल्मों को पसंद किया जाता है, बल्कि नए-नए रिलीज़ हुए प्रोजेक्ट्स को भी दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है. साल 2025 में आई कई बॉलीवुड फिल्में पाकिस्तान में खूब देखी गईं और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उनका दबदबा साफ नजर आ रहा है. इस हफ्ते की टॉप-10 लिस्ट में पांच हिंदी फिल्में शामिल हैं, जिन्हें बार-बार स्ट्रीम किया जा रहा है. इसके अलावा हॉलीवुड फिल्मों को भी जगह मिली है, लेकिन बॉलीवुड कंटेंट की पॉपुलैरिटी यहां सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 04 Oct 2025 11:39 AM (IST)
Tags :Dhadak 2 Son Of Sardaar 2 Saiyaara
ओटीटी
7 Photos
कांतारा चैप्टर 1 से पहले देख डाले ऋषभ शेट्टी की ये धांसू फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल
ओटीटी
7 Photos
थ्रिलर फिल्में देखने के हैं शौकिन तो इन जबरदस्त मूवीज को जरूर देखें, दिमाग ना घूम जाए तो कहना
ओटीटी
10 Photos
साम्राज्यों का गिरना-संभलना और सम्राटों की वीरगाथा देखना पसंद है? OTT पर ये 10 फिल्में देख लें
ओटीटी
10 Photos
जियो हॉट स्टार पर ट्रेंड कर रही हैं ये फिल्में-सीरीज, नंबर 1 पर सलमान खान के शो ने मारी बाजी
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
महाराष्ट्र में साइक्लोन शक्ति, बिहार-झारखंड में बारिश का अलर्ट, जानें यूपी, दिल्ली-NCR में 7 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम?
महाराष्ट्र
RSS पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गंभीर आरोप, कहा- भारत को बनाना चाहते हैं ‘हिन्दू पाकिस्तान’
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion