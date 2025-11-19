हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीजियो हॉटस्टार पर छाए हुए हैं ये रियलिटी शो और फिल्में, देख लीजिए पूरी लिस्ट

जियो हॉटस्टार पर छाए हुए हैं ये रियलिटी शो और फिल्में, देख लीजिए पूरी लिस्ट

Top 10 Trending On Jiohotstar: आज हम आपको जियो हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों और रियलिटी शो के नाम बता रहे हैं. लिस्ट में सलमान खान का शो बिग बॉस 19 नंबर 1 पर है. आइए देखें पूरी लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Nov 2025 07:39 PM (IST)
आज हम आपको उन फिल्मों और रियलिटी शोज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज यानी 19 नवंबर को जियो हॉटस्टार पर खूब धमाल मचा रहे हैं. ये सभी कंटेंट लगातार ट्रेंड कर रहे हैं और टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं. आइए देखते है कि किसने बनाई नंबर एक पर अपनी जगह.

1/10
लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19. इस शो में इस हफ्ते फैमिली वीक जारी है.
2/10
लिस्ट में दूसरे नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा है. शो का फिनाले रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने अपने नाम किया है.
3/10
लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.9 है.
4/10
लिस्ट में चौथे नंबर पर तेलुगु भाषा की इमेजनी एक्शन-एडवेंचर फिल्म मिराय है. फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है.
5/10
लिस्ट में 5वें नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है. शो का तीसरा सीजन जल्द ही 22 नवंबर से आनेवाला है.
6/10
लिस्ट में छठे नंबर पर है इंडिया में AI से बनी पहली सीरीज महाभारत. इस सीरीज के चार एपिसोड आ चुके हैं. हर शनिवार इस सीरीज का नया एपिसोड रिलीज किया जाएगा.
7/10
तेलुगू भाषा की फिल्म रॉबिनहुड लिस्ट में 7वें नंबर पर है. यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर हिंदी भाषा में मौजूद है. फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.5 है.
8/10
लिस्ट में 8वें नंबर पर अमेरिकी हॉरर सीरीज इट वेलकम टू डेरी है. इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है.
9/10
लिस्ट में 9वें नंबर पर है मलयालम सुपरहीरो फिल्म लोका चैप्टर 1. फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है.
10/10
लिस्ट में 10वें नंबर पर हॉलीवुड शो गेम ऑफ थ्रोन्स है. इस शो के अबतक 8 सीजन्स आ चुके हैं. शो की आईएमडीबी रेटिंग 9.2 है.
Published at : 19 Nov 2025 07:39 PM (IST)
Embed widget