'शोले', 'अपने' से 'ड्रीम गर्ल' तक... OTT पर यहां स्ट्रीम हो रहीं धर्मेंद्र की आइकॉनिक फिल्में, वीकेंड पर देखें
Dharmendra Iconic Films Streaming On OTT: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया था. ही-मैन ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं, इन्हें आप ओटीटी पर देख सकते हैं.
दिवंगत बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से डेब्यू किया था. आखिरी बार वो 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में नजर आए थे. वहीं अब उनके निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' 25 दिसंबर, 2025 को रिलीज होने वाली है. इससे पहले आप धर्मेंद्र की कुछ आइकॉनिक फिल्मों को ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं.
Published at : 28 Nov 2025 09:04 PM (IST)
'शोले', 'अपने' से 'ड्रीम गर्ल' तक... ओटीटी पर स्ट्रीम हो रहीं धर्मेंद्र की आइकॉनिक फिल्में
