हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'शोले', 'अपने' से 'ड्रीम गर्ल' तक... OTT पर यहां स्ट्रीम हो रहीं धर्मेंद्र की आइकॉनिक फिल्में, वीकेंड पर देखें

'शोले', 'अपने' से 'ड्रीम गर्ल' तक... OTT पर यहां स्ट्रीम हो रहीं धर्मेंद्र की आइकॉनिक फिल्में, वीकेंड पर देखें

Dharmendra Iconic Films Streaming On OTT: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया था. ही-मैन ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं, इन्हें आप ओटीटी पर देख सकते हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 28 Nov 2025 09:14 PM (IST)
Dharmendra Iconic Films Streaming On OTT: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया था. ही-मैन ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं, इन्हें आप ओटीटी पर देख सकते हैं.

दिवंगत बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से डेब्यू किया था. आखिरी बार वो 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में नजर आए थे. वहीं अब उनके निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' 25 दिसंबर, 2025 को रिलीज होने वाली है. इससे पहले आप धर्मेंद्र की कुछ आइकॉनिक फिल्मों को ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं.

1/7
'शोले' धर्मेंद्र की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक है. इसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी भी लीड रोल में थे. अब 'शोले' को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
'शोले' धर्मेंद्र की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक है. इसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी भी लीड रोल में थे. अब 'शोले' को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
2/7
धर्मेंद्र की आइकॉनिक फिल्मों की लिस्ट में 'अपने' भी शामिल है. इसमें धर्मेंद्र कीॉ दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी हैं. 'अपने' अब प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
धर्मेंद्र की आइकॉनिक फिल्मों की लिस्ट में 'अपने' भी शामिल है. इसमें धर्मेंद्र कीॉ दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी हैं. 'अपने' अब प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
3/7
धर्मेंद्र आखिरी बार 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में दिखाई दिए थे. ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी और अब प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
धर्मेंद्र आखिरी बार 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में दिखाई दिए थे. ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी और अब प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
4/7
धर्मेंद्र की कॉमेडी फिल्म 'यमला पगला दीवाना' 2011 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सनी देओल और बॉबी देओल भी हैं. अब 'यमला पगला दीवाना' जी5 पर स्ट्रीम हो रही है.
धर्मेंद्र की कॉमेडी फिल्म 'यमला पगला दीवाना' 2011 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सनी देओल और बॉबी देओल भी हैं. अब 'यमला पगला दीवाना' जी5 पर स्ट्रीम हो रही है.
5/7
1980 में रिलीज हुई फिल्म 'द बर्निंग ट्रेन' में धर्मेंद्र के साथ विनोद खन्ना भी लीड रोल में हैं. ये फिल्म अब जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है.
1980 में रिलीज हुई फिल्म 'द बर्निंग ट्रेन' में धर्मेंद्र के साथ विनोद खन्ना भी लीड रोल में हैं. ये फिल्म अब जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है.
6/7
'सीता और गीता' साल 1972 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में धर्मेंद्र के अलावा हेमा मालिनी और संजीव कुमार जैसे दिग्गज कलाकार भी हैं. अब ये फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
'सीता और गीता' साल 1972 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में धर्मेंद्र के अलावा हेमा मालिनी और संजीव कुमार जैसे दिग्गज कलाकार भी हैं. अब ये फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
7/7
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म 'ड्रीम गर्ल' 1977 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म 'ड्रीम गर्ल' 1977 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Published at : 28 Nov 2025 09:04 PM (IST)
Dharmendra Sholay Dharmendra Iconic Films On OTT Apne

इंडिया
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
विश्व
नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर छाप दिए भारत के 3 इलाके, बढ़ा तनाव; एक्सपर्ट बोले- इसके पीछे चीन की...
नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर छाप दिए भारत के 3 इलाके, बढ़ा तनाव; एक्सपर्ट बोले- इसके पीछे चीन की...
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
वीडियोज

Haq, IFFI Goa 2025, Independent Filmmaking, पर बातचीत Suparn S Varma के साथ
Tere Ishk Mein Review: Dhanush, Kriti Sanon, Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Pari की designs चोरी होने के बाद, Anupamaa ने दिया Pari को ज़बरदस्त Business Idea #sbs
Indonesia से आई बाढ़ की हैरान कर देने वाली तस्वीर । Delhi Car Blast Case
दिन की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News

फोटो गैलरी

इंडिया
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
विश्व
नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर छाप दिए भारत के 3 इलाके, बढ़ा तनाव; एक्सपर्ट बोले- इसके पीछे चीन की...
नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर छाप दिए भारत के 3 इलाके, बढ़ा तनाव; एक्सपर्ट बोले- इसके पीछे चीन की...
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
ओटीटी
Tere Ishk Mein OTT Release: 'तेरे इश्क में' OTT पर कहां आएगी, जानें कब रिलीज होगी कृति सेनन और धनुष की फिल्म
'तेरे इश्क में' OTT पर कहां आएगी, जानें कब रिलीज होगी कृति-धनुष की फिल्म
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
यूटिलिटी
पोस्ट ऑफिस की 3 दमदार स्कीम, मिलेगा बैंक FD से ज्यादा ब्याज
पोस्ट ऑफिस की 3 दमदार स्कीम, मिलेगा बैंक FD से ज्यादा ब्याज
नौकरी
Delhi Police SSC Exam 2025: एसएससी ने जारी की कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल की एग्जाम डेट्स, जानें पूरी डीटेल्स
एसएससी ने जारी की कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल की एग्जाम डेट्स, जानें पूरी डीटेल्स
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
