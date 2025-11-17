हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीDelhi Crime 3 की 'ASI सिमरन' की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमर, फोटोज देख हार बैठेंगे दिल

Delhi Crime 3 की 'ASI सिमरन' की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमर, फोटोज देख हार बैठेंगे दिल

नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 में एएसआई सिमरन मसीह की भूमिका निभाने वाली युक्ति थरेजा इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है.सीरीज में उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Nov 2025 04:13 PM (IST)
नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 में एएसआई सिमरन मसीह की भूमिका निभाने वाली युक्ति थरेजा इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है.सीरीज में उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया है.

दिल्ली क्राइम सीजन 3 में एएसआई सिमरन मसीह की भूमिका युक्ति थरेजा ने निभाया है. रियल लाइफ में एक्ट्रेस बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत हैं.

1/10
इस बार सीरीज में नए किरदारों की एंट्री हुई है, उन्हीं में से एक युक्ति थरेजा भी हैं, जिन्होंने एसएसआई सिमरन मसीह का रोल प्ले किया है.
इस बार सीरीज में नए किरदारों की एंट्री हुई है, उन्हीं में से एक युक्ति थरेजा भी हैं, जिन्होंने एसएसआई सिमरन मसीह का रोल प्ले किया है.
2/10
बता दें युक्ति थरेजा का जन्म हरियाणा में हुआ है. वो पेशे से एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. टीवी से एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली युक्ति साउथ फिल्मों में भी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी हैं.
बता दें युक्ति थरेजा का जन्म हरियाणा में हुआ है. वो पेशे से एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. टीवी से एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली युक्ति साउथ फिल्मों में भी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी हैं.
3/10
युक्ति को बीते साल ब्लॉकबस्टर फिल्म मार्को में भी देखा गया था. एक्ट्रेस रियल लाइफ में बेहद ही लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं.
युक्ति को बीते साल ब्लॉकबस्टर फिल्म मार्को में भी देखा गया था. एक्ट्रेस रियल लाइफ में बेहद ही लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं.
4/10
युक्ति के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद तस्वीरों को देख इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.
युक्ति के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद तस्वीरों को देख इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.
5/10
युक्ति रियल लाइफ में बेहद ही ग्लैमरस और सिजलिंग हैं. इंस्टाग्राम पर मौजूद उनकी तस्वीरें इस बात की गवाही है.
युक्ति रियल लाइफ में बेहद ही ग्लैमरस और सिजलिंग हैं. इंस्टाग्राम पर मौजूद उनकी तस्वीरें इस बात की गवाही है.
6/10
दिल्ली क्राइम 3 से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली युक्ति थरेजा के नाम की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है.
दिल्ली क्राइम 3 से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली युक्ति थरेजा के नाम की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है.
7/10
युक्ति को सबसे पहले टीवी पर मॉडलिंग रिएलिटी शो इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल में देखा गया था, जिसके जज मिलंद सोमन और मलाइका अरोड़ा था.
युक्ति को सबसे पहले टीवी पर मॉडलिंग रिएलिटी शो इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल में देखा गया था, जिसके जज मिलंद सोमन और मलाइका अरोड़ा था.
8/10
युक्ति को इमरान हाशमी के सॉन्ग लुट में देखा गया था. इस सॉन्ग में वो दुल्हन के लुक में नजर आई थीं. गाने को 1.5 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले थे.
युक्ति को इमरान हाशमी के सॉन्ग लुट में देखा गया था. इस सॉन्ग में वो दुल्हन के लुक में नजर आई थीं. गाने को 1.5 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले थे.
9/10
इंस्टाग्राम पर युक्ति के 958K फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं.
इंस्टाग्राम पर युक्ति के 958K फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं.
10/10
दिल्ली क्राइम 3 सीरीज में नजर आने के बाद युक्ति के फैन फॉलोइंग में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है.
दिल्ली क्राइम 3 सीरीज में नजर आने के बाद युक्ति के फैन फॉलोइंग में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है.
Published at : 17 Nov 2025 04:13 PM (IST)
Tags :
Delhi Crime 3 Yukti Thareja

ओटीटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार
क्या नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अलगे CM? विजय सिन्हा के बयान से सियासी हलचल तेज
क्या नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अलगे CM? विजय सिन्हा के बयान से सियासी हलचल तेज
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
क्रिकेट
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
Hyundai Venue N Line Drive Experience ! #hyundai #hyundaivenue2025 | Auto Live
Citroen Basalt X Review | Auto Live
Tata Sierra देगी Hyundai Creta को टककर | Auto Live
सुपर्ण एस वर्मा का इंटरव्यू | हक मूवी | जासूस से फिल्म निर्माता तक | सफ़र और भी बहुत कुछ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार
क्या नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अलगे CM? विजय सिन्हा के बयान से सियासी हलचल तेज
क्या नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अलगे CM? विजय सिन्हा के बयान से सियासी हलचल तेज
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
क्रिकेट
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
बॉलीवुड
शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्नी पूनम संग हेमा मालिनी से की मुलाकात की, ‘बड़े भाई’ धर्मेंद्र का लिया हेल्थ अपडेट, तस्वीरें भी कीं शेयर
शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्नी पूनम संग हेमा मालिनी से मिलकर धर्मेंद्र का लिया हेल्थ अपडेट, तस्वीरें भी कीं शेयर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
रिलेशनशिप
AI Marriage: जापानी महिला ने AI क्रिएटेड पार्टनर संग रचाई शादी, ऐसा करना इमोशनली कितना सही?
जापानी महिला ने AI क्रिएटेड पार्टनर संग रचाई शादी, ऐसा करना इमोशनली कितना सही?
ट्रेंडिंग
कैमरे के सामने स्टंट दिखा रहा था मम्मी का लाडला! फिर ऐसा हुआ कांड कि टूट गई कमर- वीडियो वायरल
कैमरे के सामने स्टंट दिखा रहा था मम्मी का लाडला! फिर ऐसा हुआ कांड कि टूट गई कमर- वीडियो वायरल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget