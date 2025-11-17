एक्सप्लोरर
Delhi Crime 3 की 'ASI सिमरन' की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमर, फोटोज देख हार बैठेंगे दिल
नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 में एएसआई सिमरन मसीह की भूमिका निभाने वाली युक्ति थरेजा इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है.सीरीज में उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया है.
दिल्ली क्राइम सीजन 3 में एएसआई सिमरन मसीह की भूमिका युक्ति थरेजा ने निभाया है. रियल लाइफ में एक्ट्रेस बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 17 Nov 2025 04:13 PM (IST)
Tags :Delhi Crime 3 Yukti Thareja
ओटीटी
10 Photos
Delhi Crime 3 की 'ASI सिमरन' हैं बेहद ग्लैमरस, इन 10 तस्वीरों में देखें हुस्न का जलवा
ओटीटी
7 Photos
'दिल्ली क्राइम' के पहले बिंज वॉच करें ये क्राइम थ्रिलर सीरीज, कहानी देख घूम जाएगा दिमाग
ओटीटी
7 Photos
नवंबर के फर्स्ट वीक में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी क्राइम -हॉरर फिल्में-सीरीज, चेक करें लिस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार
क्या नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अलगे CM? विजय सिन्हा के बयान से सियासी हलचल तेज
विश्व
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
क्रिकेट
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
Advertisement
ओटीटी
10 Photos
Delhi Crime 3 की 'ASI सिमरन' हैं बेहद ग्लैमरस, इन 10 तस्वीरों में देखें हुस्न का जलवा
ओटीटी
7 Photos
'दिल्ली क्राइम' के पहले बिंज वॉच करें ये क्राइम थ्रिलर सीरीज, कहानी देख घूम जाएगा दिमाग
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion