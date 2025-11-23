हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीधनुष की 7 सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्में, 'तेरे इश्क में' से पहले ओटीटी पर निपटा लें

धनुष की 7 सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्में, 'तेरे इश्क में' से पहले ओटीटी पर निपटा लें

Dhanush Highest Grossing Films On OTT: धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को रिलीज हो रही है. इससे पहले आप एक्टर की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों को ओटीटी पर देख सकते हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 23 Nov 2025 09:20 PM (IST)
Dhanush Highest Grossing Films On OTT: धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को रिलीज हो रही है. इससे पहले आप एक्टर की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों को ओटीटी पर देख सकते हैं.

साउथ स्टार धनुष की कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छापे. ये फिल्में अब अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही हैं जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं.

'रायन' धनुष की अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है. आईएमडीबी के मुताबिक इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 156.1 करोड़ रुपए कमाए थे. अब 'रायन' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
'रायन' धनुष की अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है. आईएमडीबी के मुताबिक इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 156.1 करोड़ रुपए कमाए थे. अब 'रायन' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
इसी साल रिलीज हुई फिल्म 'कुबेरा' ने बॉक्स ऑफिस पर 137.5 करोड़ रुपए कमाए थे. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
इसी साल रिलीज हुई फिल्म 'कुबेरा' ने बॉक्स ऑफिस पर 137.5 करोड़ रुपए कमाए थे. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
'वाथी' साल 2023 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 118.2 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. अब इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
'वाथी' साल 2023 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 118.2 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. अब इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
2022 में रिलीज हुई फिल्म 'तिरुचित्रम्बलम' ने 112.5 करोड़ रुपए कमाए थे. ये फिल्म भी अब प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
2022 में रिलीज हुई फिल्म 'तिरुचित्रम्बलम' ने 112.5 करोड़ रुपए कमाए थे. ये फिल्म भी अब प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
धनुष और सोनम कपूर स्टारर फिल्म 'रांझणा' ने बॉक्स ऑफिस पर 92.6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. इस फिल्म को अब आप प्राइम वीडियो और जी5 पर देख सकते हैं.
धनुष और सोनम कपूर स्टारर फिल्म 'रांझणा' ने बॉक्स ऑफिस पर 92.6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. इस फिल्म को अब आप प्राइम वीडियो और जी5 पर देख सकते हैं.
धनुष की फिल्म 'कैप्टन मिलर' ने बॉक्स ऑफिस पर 78.2 करोड़ रुपए कमाए थे. अब इस फिल्म को दर्शक प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
धनुष की फिल्म 'कैप्टन मिलर' ने बॉक्स ऑफिस पर 78.2 करोड़ रुपए कमाए थे. अब इस फिल्म को दर्शक प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
'इडली कढ़ाई' इसी साल पर्दे पर आई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 72.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है.
'इडली कढ़ाई' इसी साल पर्दे पर आई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 72.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है.
Published at : 23 Nov 2025 09:06 PM (IST)
Dhanush Raanjhanaa Tere Ishk Mein Dhanush Highest Grossing Films

ओटीटी फोटो गैलरी

