50 साल पुरानी इन साई-फाई फिल्मों को नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, ओटीटी पर हैं अवेलेबल

50 साल पुरानी इन साई-फाई फिल्मों को नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, ओटीटी पर हैं अवेलेबल

Best Sci Fi Films: ओटीटी पर हर जॉनर के ऑडियंस के लिए कई कंटेंट अवेलेबल है. आज हम आपको 70 के दशक की बेस्ट साई फाई फिल्मों के बारे में बताएंगे जिसकी कहानी आपके दिल में जगह बना लेगी. देखें लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Nov 2025 10:17 PM (IST)
Best Sci Fi Films: ओटीटी पर हर जॉनर के ऑडियंस के लिए कई कंटेंट अवेलेबल है. आज हम आपको 70 के दशक की बेस्ट साई फाई फिल्मों के बारे में बताएंगे जिसकी कहानी आपके दिल में जगह बना लेगी. देखें लिस्ट.

हर दशक में ही एक से बढ़कर एक साई फाई फिल्मों ने ऑडियंस को इंप्रेस किया है. लेकिन आज हम 70 के दशक की बेस्ट साई फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप इस वीकेंड ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं. यहां देखिए पूरी लिस्ट

1/7
इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर हॉलीवुड की साई फाई फिल्म THX 1138 का नाम शुमार है. अगर आप भी साइंस फिक्शन फिल्मों के चाहने वाले हैं तो एक बार आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर हॉलीवुड की साई फाई फिल्म THX 1138 का नाम शुमार है. अगर आप भी साइंस फिक्शन फिल्मों के चाहने वाले हैं तो एक बार आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
2/7
1971 में रिलीज हुई इसकी कहानी फ्यूचर में सेट की गई है जहां ह्यूमन इमोशन और इंसानियत को बिल्कुल इलीगल माना जाता है. यहां रहने वाले हर नागरिक के इमोशंस पर नजर रखा जाता है और उन्हें कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स भी दिया जाता है. फिल्म की कहानी बिल्कुल सिंपल है लेकिन इसका विजुअल इमेजिनेशन आपके दिल में जगह बना जाएगा.
1971 में रिलीज हुई इसकी कहानी फ्यूचर में सेट की गई है जहां ह्यूमन इमोशन और इंसानियत को बिल्कुल इलीगल माना जाता है. यहां रहने वाले हर नागरिक के इमोशंस पर नजर रखा जाता है और उन्हें कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स भी दिया जाता है. फिल्म की कहानी बिल्कुल सिंपल है लेकिन इसका विजुअल इमेजिनेशन आपके दिल में जगह बना जाएगा.
3/7
इस लिस्ट के अगले नंबर पर 1975 में रिलीज हुई फिल्म 'डेथ रेस 2000' का नाम शामिल है. इस फिल्म की कहानी 2000 के दशक यानी फ्यूचर में सेट की गई है. डेस्टोपियन समाज को दर्शाने वाली इस फिल्म में आप देखेंगे कि कैसे एक ब्रूटल कार रेसिंग इवेंट ऑर्गनाइज किया जाता है और क्यों इसे डेथ रेस का नाम दिया गया.
इस लिस्ट के अगले नंबर पर 1975 में रिलीज हुई फिल्म 'डेथ रेस 2000' का नाम शामिल है. इस फिल्म की कहानी 2000 के दशक यानी फ्यूचर में सेट की गई है. डेस्टोपियन समाज को दर्शाने वाली इस फिल्म में आप देखेंगे कि कैसे एक ब्रूटल कार रेसिंग इवेंट ऑर्गनाइज किया जाता है और क्यों इसे डेथ रेस का नाम दिया गया.
4/7
'डेथ रेस 2000' के स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें डेविड कैरडाइन, सिल्विया ग्रिफिथ, और सिल्वेस्टर स्टेलोन जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. इस फिल्म को आप इस वीकेंड घर बैठे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
'डेथ रेस 2000' के स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें डेविड कैरडाइन, सिल्विया ग्रिफिथ, और सिल्वेस्टर स्टेलोन जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. इस फिल्म को आप इस वीकेंड घर बैठे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
5/7
1973 में रिलीज हुई फिल्म 'वेस्ट वर्ल्ड' भी आपके लिए एक अच्छा चॉयस हो सकता है. इस नाम से हॉलीवुड की एक टीवी सीरीज भी बन चुकी है जिसे दुनियाभर के लोगों की बेइंतहा मोहब्बत मिली. उसी तरह ये साई फाई फिल्म भी आपके वॉचलिस्ट का हिस्सा जरूर बननी चाहिए.
1973 में रिलीज हुई फिल्म 'वेस्ट वर्ल्ड' भी आपके लिए एक अच्छा चॉयस हो सकता है. इस नाम से हॉलीवुड की एक टीवी सीरीज भी बन चुकी है जिसे दुनियाभर के लोगों की बेइंतहा मोहब्बत मिली. उसी तरह ये साई फाई फिल्म भी आपके वॉचलिस्ट का हिस्सा जरूर बननी चाहिए.
6/7
साई फाई फिल्म 'वेस्टवर्ल्ड' की स्टारकास्ट में यावल येट्स, रिचर्ड बेंजामिन और जेम्स ब्रोलिन जैसे कई बड़े कलाकार शामिल हैं. ओल्ड काउबॉय थीम्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के परफेक्ट ब्लेंड से मेकर्स ने इस फिल्म को बखूबी ऑडियंस के सामने पेश किया है. इसे आप प्राइम वीडियो पर रेंट कर देख सकते हैं.
साई फाई फिल्म 'वेस्टवर्ल्ड' की स्टारकास्ट में यावल येट्स, रिचर्ड बेंजामिन और जेम्स ब्रोलिन जैसे कई बड़े कलाकार शामिल हैं. ओल्ड काउबॉय थीम्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के परफेक्ट ब्लेंड से मेकर्स ने इस फिल्म को बखूबी ऑडियंस के सामने पेश किया है. इसे आप प्राइम वीडियो पर रेंट कर देख सकते हैं.
7/7
बेस्ट साई फिल्मों की लिस्ट में सबसे आखिरी में द मैन हु फेल टू अर्थ ने अपनी जगह बनाई है. इस फिल्म को 1976 में रिलीज किया गया था. जिसके थीम और प्लॉट की तारीफ किए बिना आप नहीं रह पाएंगे. भले इसकी कहानी थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है लेकिन इस फिल्म को 70 के दशक की बेस्ट साई फाई फिल्म का दर्जा मिल चुका है. इसे आप प्राइम वीडियो पर जरूर देखें.
बेस्ट साई फिल्मों की लिस्ट में सबसे आखिरी में द मैन हु फेल टू अर्थ ने अपनी जगह बनाई है. इस फिल्म को 1976 में रिलीज किया गया था. जिसके थीम और प्लॉट की तारीफ किए बिना आप नहीं रह पाएंगे. भले इसकी कहानी थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है लेकिन इस फिल्म को 70 के दशक की बेस्ट साई फाई फिल्म का दर्जा मिल चुका है. इसे आप प्राइम वीडियो पर जरूर देखें.
Published at : 21 Nov 2025 10:17 PM (IST)
HollyWood Death Race 2000 Westworld

ओटीटी फोटो गैलरी

Embed widget