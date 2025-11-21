50 साल पुरानी इन साई-फाई फिल्मों को नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, ओटीटी पर हैं अवेलेबल

बेस्ट साई फिल्मों की लिस्ट में सबसे आखिरी में द मैन हु फेल टू अर्थ ने अपनी जगह बनाई है. इस फिल्म को 1976 में रिलीज किया गया था. जिसके थीम और प्लॉट की तारीफ किए बिना आप नहीं रह पाएंगे. भले इसकी कहानी थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है लेकिन इस फिल्म को 70 के दशक की बेस्ट साई फाई फिल्म का दर्जा मिल चुका है. इसे आप प्राइम वीडियो पर जरूर देखें.