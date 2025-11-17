OTT पर कुछ बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग देखना चाहते हैं, तो ये 7 फिल्में जरूर देख लें

'सिन सिटी' 2005 की एक अमेरिकी नियो-नोयर क्राइम फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट रोड्रिग्ज और फ्रैंक मिलर ने किया है. यह फिल्म फ्रैंक मिलर की कॉमिक बुक पर आधारित है. फिल्म अपनी खास ब्लैक-एंड-व्हाइट स्टाइल (कुछ हिस्सों में रंगीन) और स्टाइलिश कहानी के लिए जानी जाती है. इसमें कई अलग-अलग अपराध की कहानियां दिखाई गई हैं. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.