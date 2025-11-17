OTT पर कुछ बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग देखना चाहते हैं, तो ये 7 फिल्में जरूर देख लें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीOTT पर कुछ बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग देखना चाहते हैं, तो ये 7 फिल्में जरूर देख लें

Best Thriller Films on OTT: अगर आप सस्पेंस और थ्रिल से भरी फिल्में देखना चाहते हैं, तो 'सिन सिटी' से 'कोलैटरल' तक ये बेस्ट ऑप्शन हैं. देखिए पूरी लिस्ट और जानें कहां देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Nov 2025 06:27 PM (IST)
अगर आप सस्पेंस और स्टाइलिश क्राइम कहानियों का मजe लेना चाहते हैं, तो ये फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं. इन फिल्मों में अंधेरी दुनिया, रहस्यमयी किरदार और स्टाइलिश विज़ुअल्स हैं, जो हर सीन में रोमांच बनाए रखते हैं और दर्शकों को पूरी फिल्म के दौरान बांधे रखता है.

'सिन सिटी' 2005 की एक अमेरिकी नियो-नोयर क्राइम फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट रोड्रिग्ज और फ्रैंक मिलर ने किया है. यह फिल्म फ्रैंक मिलर की कॉमिक बुक पर आधारित है. फिल्म अपनी खास ब्लैक-एंड-व्हाइट स्टाइल (कुछ हिस्सों में रंगीन) और स्टाइलिश कहानी के लिए जानी जाती है. इसमें कई अलग-अलग अपराध की कहानियां दिखाई गई हैं. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
एलए कॉन्फिडेंशियल 1997 की एक अमेरिकी क्राइम थ्रिलर फिल्म है. यह कहानी तीन LAPD अधिकारियों के इर्द-गिर्द घूमती है जिनकी अलग-अलग शख्सियतें हैं ईमानदार एड एक्सली (गाय पियर्स), गुस्सैल पुलिसवाला (रसेल क्रो), और चालाक जासूस जैक विंसेंस (केविन स्पेसी). ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर मौजूद है.
'किस किस बैंग बैंग' 2005 की हॉलीवुड एक्शन-कॉमेडी फिल्म है. फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर और वैल किल्मर मुख्य भूमिकाओं में हैं. कहानी एक चोर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे एक फिल्म में जासूस का किरदार निभाने के लिए हॉलीवुड भेजा जाता है. वहां वह एक एक्ट्रेस के साथ रहस्यमयी परिस्थितियों में फंस जाता है. ये फिल्म जियोहॉटस्टार पर देखने के लिए अवेलेबल है.
2007 में रिलीज हुई 'जॉनी गद्दार' बॉलीवुड की कमाल की थ्रिलर फिल्म है. यह जुआ क्लब चलाने वाले पांच लोगों के गिरोह की कहानी है. धर्मेंद्र, नील नितिन मुकेश, रिमी सेन, और ज़ाकिर हुसैन जैसे कलाकारों ने इसमें काम किया है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
'ब्लेड रनर 2049' 1982 की फिल्म ब्लेड रनर की अगली कड़ी है. इसकी कहानी अधिकारी के के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक रेप्लिकेंट 'ब्लेड रनर' है और LAPD के लिए भागने वाले रेप्लिकेंट्स का पीछा करता है. इसे यूट्यूब पर देखा जा सकता है.
'मोनिका, ओ माय डार्लिंग' 2022 की एक इंडियन डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे वासन बाला ने निर्देशित किया है और इसमें राजकुमार राव, हुमा कुरैशी और राधिका आप्टे ने अभिनय किया है. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'कोलैटरल' 2004 की एक अमेरिकी क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें टॉम क्रूज़ ने एक हिटमैन और जेमी फॉक्स ने एक टैक्सी ड्राइवर की भूमिका निभाई है. इस सस्पेंस भरी फिल्म को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Published at : 17 Nov 2025 06:27 PM (IST)
Embed widget