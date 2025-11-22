प्राइम वीडियो की ये 5 साई-फाई फिल्में हैं अंडररेटेड, कहानी ऐसी कि बार-बार देखने का करेगा दिल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Underrated Sci Fi Films: हॉलीवुड ने कई जबरदस्त साई-फाई फिल्में बनाई हैं, जिन्हें आपको एक बार जरूर देखना चाहिए. ये अंडररेटेड फिल्में आपके दिल को जरूर छू जाएंगी. इनकी लिस्ट आप यहां देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Nov 2025 09:28 PM (IST)
मॉडर्न एंटरटेनमेंट में साई-फाई फिल्मों का बड़ा योगदान है और इन फिल्मों के लवर्स का फैन बेस भी तगड़ा देखने को मिलता है. वैसे तो अब तक कई फिल्में रिलीज हुई लेकिन इन अंडररेटेड मास्टरपीस को आपको एक बार जरूर एंजॉय करना चाहिए.

इस लिस्ट में पहले नंबर पर हॉलीवुड की फिल्म 'द एंडलेस' का नाम है. ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी जो दो भाइयों के इर्द–गिर्द घूमती है. ये दोनों भाई UFO डेथ कल्ट से बचकर निकलते हैं.
इस लिस्ट में पहले नंबर पर हॉलीवुड की फिल्म 'द एंडलेस' का नाम है. ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी जो दो भाइयों के इर्द–गिर्द घूमती है. ये दोनों भाई UFO डेथ कल्ट से बचकर निकलते हैं.
फिल्म में मेकर्स ने जबरदस्त हॉरर और साई फाई एलिमेंट्स को ब्लेंड किया है जिसे देखने के बाद आप भी इसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएंगे.
फिल्म में मेकर्स ने जबरदस्त हॉरर और साई फाई एलिमेंट्स को ब्लेंड किया है जिसे देखने के बाद आप भी इसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएंगे.
रिसेंट अंडररेटेड साई फाई फिल्मों की लिस्ट में एना हैथवे की डार्क साई फाई कॉमेडी फिल्म 'कोलोसल' का नाम भी शामिल है. स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें जेसन सुदेकिस, डैन स्टीवंस, ऑस्टिन स्टोवेल और टिम ब्लेक नेल्सन जैसे कलाकार शामिल हैं.
रिसेंट अंडररेटेड साई फाई फिल्मों की लिस्ट में एना हैथवे की डार्क साई फाई कॉमेडी फिल्म 'कोलोसल' का नाम भी शामिल है. स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें जेसन सुदेकिस, डैन स्टीवंस, ऑस्टिन स्टोवेल और टिम ब्लेक नेल्सन जैसे कलाकार शामिल हैं.
'टोटली किलर' एक साई फाई कॉमेडी फिल्म है. कॉमिक एलिमेंट्स इस फिल्म को और भी खास बनाते हैं. इसकी टाइम ट्रैवल पर बेस्ड है जहां जैमी नाम की लड़की अपने उम्र के 30 साल पीछे चल जाती है.
'टोटली किलर' एक साई फाई कॉमेडी फिल्म है. कॉमिक एलिमेंट्स इस फिल्म को और भी खास बनाते हैं. इसकी टाइम ट्रैवल पर बेस्ड है जहां जैमी नाम की लड़की अपने उम्र के 30 साल पीछे चल जाती है.
टाइम ट्रैवल करके वो 1987 में पहुंचती है और उस क्रिमिनल को रोकने की कोशिश करती है जो यंग लड़कियों का खून करता है. इसकी कहानी काफी मजेदार है और आपके प्लॉट में काफी ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते है.
टाइम ट्रैवल करके वो 1987 में पहुंचती है और उस क्रिमिनल को रोकने की कोशिश करती है जो यंग लड़कियों का खून करता है. इसकी कहानी काफी मजेदार है और आपके प्लॉट में काफी ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते है.
लिस्ट में अगले नंबर कनाडा की साई फाई फिल्म का नाम है. 'जेम्स वर्सेज हिज फ्यूचर सेल्फ' 2019 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी एक साइकिस्ट पर बेस्ड है जो टाइम ट्रैवल पर रिसर्च करता है.
लिस्ट में अगले नंबर कनाडा की साई फाई फिल्म का नाम है. 'जेम्स वर्सेज हिज फ्यूचर सेल्फ' 2019 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी एक साइकिस्ट पर बेस्ड है जो टाइम ट्रैवल पर रिसर्च करता है.
रेबेका फर्गुसन स्टारर 2017 में रिलीज फिल्म लाइफ भी इस लिस्ट का हिस्सा है. इसकी कहानी इतनी जबरदस्त है कि आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी.
रेबेका फर्गुसन स्टारर 2017 में रिलीज फिल्म लाइफ भी इस लिस्ट का हिस्सा है. इसकी कहानी इतनी जबरदस्त है कि आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी.
Published at : 22 Nov 2025 09:27 PM (IST)
Colossal Totally Killer James Vs. His Future Self

ओटीटी फोटो गैलरी

