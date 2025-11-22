प्राइम वीडियो की ये 5 साई-फाई फिल्में हैं अंडररेटेड, कहानी ऐसी कि बार-बार देखने का करेगा दिल

रिसेंट अंडररेटेड साई फाई फिल्मों की लिस्ट में एना हैथवे की डार्क साई फाई कॉमेडी फिल्म 'कोलोसल' का नाम भी शामिल है. स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें जेसन सुदेकिस, डैन स्टीवंस, ऑस्टिन स्टोवेल और टिम ब्लेक नेल्सन जैसे कलाकार शामिल हैं.