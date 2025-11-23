हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीटाइमलेस हैं हॉलीवुड के ये हॉरर शोज, एक-एक एपिसोड है परफेक्ट, सभी हैं ओटीटी पर अवेलेबल

टाइमलेस हैं हॉलीवुड के ये हॉरर शोज, एक-एक एपिसोड है परफेक्ट, सभी हैं ओटीटी पर अवेलेबल

Hollywood Horror Shows On Ott: हॉलीवुड ने हर जॉनर के फैन को इंप्रेस करने के लिए शोज बनाए हैं. आज बात करेंगे हॉलीवुड के उन हॉरर शोज के बारे में जिन्हें देख आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Nov 2025 08:44 PM (IST)
Hollywood Horror Shows On Ott: हॉलीवुड ने हर जॉनर के फैन को इंप्रेस करने के लिए शोज बनाए हैं. आज बात करेंगे हॉलीवुड के उन हॉरर शोज के बारे में जिन्हें देख आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी.

अगर आप भी हॉरर लवर हैं और बिंज वॉचिंग के लिए कुछ अलग तलाश रहे हैं. तो हम आपके लिए लेकर आएं हैं है हॉलीवुड की कुछ मजेदार और डरावनी शोज की लिस्ट जिसे देख आपके एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं होगी. यहां है पूरी लिस्ट.

'स्ट्रेंजर थिंग्स' नेटफ्लिक्स की सबसे फेमस सीरीज है. इसे इंडियन ऑडियंस ने भी भरपूर प्यार दिया है. हर एक एपिसोड में आपको मिस्ट्री और सस्पेंस का एंडप्रियंस होगा. हर एपिसोड में इलेवन अपनी टीम के साथ के साथ हॉरर एडवेंचर पर निकलता है जिससे दर्शकों का भी खूब एंटरटेनमेंट होता है. इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
इस लिस्ट के अगले नंबर 'द आउटर लिमिट्स' का नाम शुमार है. हॉलीवुड के टीवी चैनलों में ये शो 1963 से 1965 तक प्रसारित हुआ. इसका एक-एक एपिसोड इतना एंटरटेनिंग है कि आप अपनी नजरें स्क्रीन से हटा नहीं पाएंगे. हॉरर के साथ इसमें साइंस फिक्शन, सुपरनैचुरल और फैंटेसी एलिमेंट्स का भी परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा. इस क्लासिक सीरीज को आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय करें.
1959 से 1964 तक प्रसारित होने वाली 'द ट्विलाइट जोन' ने भी अपने ऑडियंस के मन में गहरी छाप छोड़ी है. इसने स्टोरीटेलिंग और पॉप कल्चर को एक लेवल और अपग्रेड कर दिया. ऑडियंस ने इस शो के हर एक एपिसोड को टाइमलेस बताते हुए इसकी खूब सराहना भी की है. आज भी इस शो को टेलीविजन इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे बेस्ट शो कंसीडर किया जाता है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'द एक्स-फाइल्स' भी इस लिस्ट का हिस्सा है. इस शो की दमदार कहानी,जबरदस्त किरदारों और इंटेंस स्टोरलाइंस को आज भी याद किया जाता है. 1993 से 2018 तक चलने वाले इस शो को यूएस का लॉन्गेस्ट रनिंग शो कहा जाता है जिसमें मेकर्स ने हॉरर के साथ ड्रामा का भी तड़का लगाया था. इसके कई एपिसोड तो ऐसे हैं कि आप इन्हें अकेले देखने की हिम्मत नहीं कर सकते. प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर ये शो अवेलेबल है.
'ट्विन पीक्स' भी हॉलीवुड के बेहतरीन हॉरर शो के लिस्ट में शामिल है. इसकी कहानी में आपको भरपूर हॉरर,मिस्ट्री और ड्रामा देखने को मिलेगा जहां एक FBI ऑफिसर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि पॉपुलर हाई स्कूल स्टूडेंट का मर्डर किसने किया. इसमें ऐसे–ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी. प्राइम वीडियो पर इस शो को जरूर एंजॉय करें.
अगले नंबर पर 'द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस' का नाम शामिल है. 2018 में ये सीरीज रिलीज हुई थी जिसमें माइक फ्लैनगन ने लीड रोल प्ले किया था. इसकी कहानी एक परिवार के बारे में जहां आत्माओं का साया है. इस वजह से उन्हें कई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस भी होते हैं. इसकी हर एक एपिसोड बहुत ही एंटरटेनिंग है. नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज आप देख सकते हैं.
आखिरी नंबर पर हॉलीवुड की सीरीज 'हैनिबल' ने अपनी जगह बनाई है. इसकी कहानी डॉक्टर हैनिबल लेक्टर और उनके एक्सपीरियंस पर बेस्ड है. प्राइम वीडियो पर आप इस सीरीज को देख सकते हैं.
Published at : 23 Nov 2025 08:44 PM (IST)
