टाइमलेस हैं हॉलीवुड के ये हॉरर शोज, एक-एक एपिसोड है परफेक्ट, सभी हैं ओटीटी पर अवेलेबल

'द एक्स-फाइल्स' भी इस लिस्ट का हिस्सा है. इस शो की दमदार कहानी,जबरदस्त किरदारों और इंटेंस स्टोरलाइंस को आज भी याद किया जाता है. 1993 से 2018 तक चलने वाले इस शो को यूएस का लॉन्गेस्ट रनिंग शो कहा जाता है जिसमें मेकर्स ने हॉरर के साथ ड्रामा का भी तड़का लगाया था. इसके कई एपिसोड तो ऐसे हैं कि आप इन्हें अकेले देखने की हिम्मत नहीं कर सकते. प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर ये शो अवेलेबल है.