'धुरंधर' से पहले ओटीटी पर देख डालें रणवीर सिंह की ये धांसू फिल्में, हर एक में एक्टर का अंदाज है अलग

रणवीर सिंह की साल 2015 में रिलीज हुई 'बाजीराव मस्तानी' एक्टर की सुपरहिट फिल्म है. इस फिल्म में रणवीर के साथ दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में थीं. संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अब प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.