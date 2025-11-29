एक्सप्लोरर
'धुरंधर' से पहले ओटीटी पर देख डालें रणवीर सिंह की ये धांसू फिल्में, हर एक में एक्टर का अंदाज है अलग
Ranveer Singh Hit Films On OTT: रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इससे पहले आप एक्टर की हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में ओटीटी पर देख सकते हैं.
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर खूब चर्चा में हैं. एक्शन और गैंगस्टर टच वाली ये फिल्म 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अगर आप भी रणवीर के नए अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार करते हुए ओटीटी पर उनकी कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में आसानी से देख सकते हैं. इस लिस्ट में ‘गली बॉय’, ‘सिंबा’, ‘पद्मावत’ से लेकर ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं.
Published at : 29 Nov 2025 01:11 PM (IST)
