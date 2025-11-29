हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'धुरंधर' से पहले ओटीटी पर देख डालें रणवीर सिंह की ये धांसू फिल्में, हर एक में एक्टर का अंदाज है अलग

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Nov 2025 01:11 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर खूब चर्चा में हैं. एक्शन और गैंगस्टर टच वाली ये फिल्म 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अगर आप भी रणवीर के नए अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार करते हुए ओटीटी पर उनकी कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में आसानी से देख सकते हैं. इस लिस्ट में ‘गली बॉय’, ‘सिंबा’, ‘पद्मावत’ से लेकर ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं.

1/7
साल 2013 में आई फिल्म 'गोलियों की रासलीला- रामलीला' रणवीर सिंह हिट फिल्म थी. इस फिल्म में भी दीपिका पादुकोण लीड रोल में थीं. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते है.
2/7
रणवीर सिंह की साल 2015 में रिलीज हुई 'बाजीराव मस्तानी' एक्टर की सुपरहिट फिल्म है. इस फिल्म में रणवीर के साथ दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में थीं. संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अब प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
3/7
जोया अख्तर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'गली बॉय' 2019 में रिलीज हुई. ये फिल्म रणवीर सिंह की हिट फिल्मों में से एक है और इसे अब आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
4/7
2018 में रिलीज हुई 'पद्मावत' में रणवीर सिंह के साथ दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर लीड रोल में थे.इस फिल्म को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया है. आप रणवीर सिंह की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.
5/7
रणवीर सिंह की एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'सिंबा' साल 2018 में रिलीज हुई थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सारा अली खान बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई थीं. ये अब जी5 पर अवेलेबल है.
6/7
साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में रणवीर सिंह के साथ आलिया भट्ट लीड रोल में थीं.
7/7
'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' रणवीर सिंह की हिट फिल्मों में से एक है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Published at : 29 Nov 2025 01:11 PM (IST)
Tags :
Padmaavat Gully Boy Ranveer SIngh Dhurandhar

ओटीटी फोटो गैलरी

