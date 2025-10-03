हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शाहरुख खान Vs सलमान खान: दोनों की उम्र में है कितना फासला? नेटवर्थ में है जमीन आसमान का अंतर

शाहरुख खान Vs सलमान खान: दोनों की उम्र में है कितना फासला? नेटवर्थ में है जमीन आसमान का अंतर

Shahrukh Khan Vs Salman Khan Age Gap: शाहरुख खान और सलमान खान दोनों ही बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों की उम्र में और नेटवर्थ में कितना अंतर है?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 01:35 PM (IST)
Shahrukh Khan Vs Salman Khan Age Gap: शाहरुख खान और सलमान खान दोनों ही बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों की उम्र में और नेटवर्थ में कितना अंतर है?

बॉलीवुड के दो दिग्गज, शाहरुख खान और सलमान खान, सिर्फ अपनी अदाकारी के लिए ही नहीं बल्कि अपनी लाइफस्टाइल और स्टाइल की वजह से भी फैंस के दिलों पर राज करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों की उम्र में कुछ सालों का फासला है और उनके नेटवर्थ में भी जमीन-आसमान का अंतर है?

शाहरुख खान और सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. दोनों ने ही एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और वे फैंस के दिलों पर राज करते हैं. जहां शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग कहा जाता है तो वहीं सलमान खान बीटाउन के सुलतान हैं.
शाहरुख खान और सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. दोनों ने ही एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और वे फैंस के दिलों पर राज करते हैं. जहां शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग कहा जाता है तो वहीं सलमान खान बीटाउन के सुलतान हैं.
वहीं अगर दोनों की उम्र की बात करें तो 1 साल से भी कम का अंतर है, शाहरुख खान सलमान खान से कुछ महीने बड़े हैं.
वहीं अगर दोनों की उम्र की बात करें तो 1 साल से भी कम का अंतर है, शाहरुख खान सलमान खान से कुछ महीने बड़े हैं.
शाहरुख का जन्म 2 नवंबर 1965 को हुआ था और सलमान का 27 दिसंबर 1965 को हुआ था.
शाहरुख का जन्म 2 नवंबर 1965 को हुआ था और सलमान का 27 दिसंबर 1965 को हुआ था.
लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों कि नेटवर्थ में कितना अंतर है.
लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों कि नेटवर्थ में कितना अंतर है.
हुरुन इंस्टीट्यूट ने बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 को हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 जारी की. जिसके अनुसार शाहरुख खान की नेटवर्थ करीब 12,490 करोड़ रुपये है.
हुरुन इंस्टीट्यूट ने बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 को हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 जारी की. जिसके अनुसार शाहरुख खान की नेटवर्थ करीब 12,490 करोड़ रुपये है.
वहीं सलमान खान की नेटवर्थ 2,900 करोड़ रुपये के आसपास है.
वहीं सलमान खान की नेटवर्थ 2,900 करोड़ रुपये के आसपास है.
बता दें कि, दोनों की नेटवर्थ में 9,590 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अंतर है.
बता दें कि, दोनों की नेटवर्थ में 9,590 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अंतर है.
Published at : 03 Oct 2025 01:35 PM (IST)
