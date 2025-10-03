शाहरुख खान Vs सलमान खान: दोनों की उम्र में है कितना फासला? नेटवर्थ में है जमीन आसमान का अंतर

शाहरुख खान और सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. दोनों ने ही एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और वे फैंस के दिलों पर राज करते हैं. जहां शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग कहा जाता है तो वहीं सलमान खान बीटाउन के सुलतान हैं.