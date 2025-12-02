एक्सप्लोरर
प्यार में अंधी इस हसीना ने 16 साल की उम्र में 'गे' को किया डेट! शादी में मिला धोखा, दर्दनाक है कहानी
बॉलीवुड की दुनिया में आए दिन नई प्रेम कहानी की शुरुआत होती है और आए दिन किसी ना किसी का ब्रेकअप होता है. लेकिन, इस आर्टिकल में जिस लव स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, उसे जानकर दंग रह जाएंगे.
एक पॉपुलर एक्ट्रेस जो सालों से बॉलीवुड से दूर हैं, उन्होंने हाल ही में चौंकाने वाला खुलासा किया है.कई लव स्टोरी ऐसी होती है जो शादी तक पहुंच जाती है. हालांकि, बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती है.लेकिन इस एक्ट्रेस की लव स्टोरी काफी हैरान करने वाली थी.
Published at : 02 Dec 2025 05:17 PM (IST)
