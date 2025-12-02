हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्यार में अंधी इस हसीना ने 16 साल की उम्र में 'गे' को किया डेट! शादी में मिला धोखा, दर्दनाक है कहानी

बॉलीवुड की दुनिया में आए दिन नई प्रेम कहानी की शुरुआत होती है और आए दिन किसी ना किसी का ब्रेकअप होता है. लेकिन, इस आर्टिकल में जिस लव स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, उसे जानकर दंग रह जाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Dec 2025 05:17 PM (IST)
एक पॉपुलर एक्ट्रेस जो सालों से बॉलीवुड से दूर हैं, उन्होंने हाल ही में चौंकाने वाला खुलासा किया है.कई लव स्टोरी ऐसी होती है जो शादी तक पहुंच जाती है. हालांकि, बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती है.लेकिन इस एक्ट्रेस की लव स्टोरी काफी हैरान करने वाली थी.

ये हसीना कोई और नहीं बल्कि पूर्व मिस इंडिया सेलिना जेटली हैं, जिनकी पर्सनल लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है. करियर के पीक पर एक्ट्रेस ने शादी कर ली, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में तूफान आ गया. अब उनका रिश्ता कोर्ट तक पहुंच गया है.
सेलिना जेटली का जन्म शिमला के एक हिंदू-पंजाबी परिवार में हुआ था. एक्ट्रेस के सभी भाई आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं. लेकिन, उन्होंने मॉडलिंग की तरफ रुख किया और साल 2001 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया.
सेलिना ने महज 20 साल की उम्र में साल 2003 में फिल्म जानशीन से बॉलीवुड में कदम रखा.एक्ट्रेस ने नो एंट्री, गोलमाल रिटर्न्स और हे बेबी जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया. लेकिन, उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिल पाई.
आखिरी बार सेलिना को 2011 में थैंक यू में देखा गया था. उसके बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी.एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि 16 साल की उम्र में उन्हें एक ऐसे शख्स से प्यार हो गया था जो गे था.उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी और ना दोस्तों की बातों पर यकीन किया.
इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा था कि ये उनकी जिंदगी का पहला धोखा था. उन्हें तब यकीन हुआ था जब उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को उसी के दोस्त के संग रंगे हाथों पकड़ लिया था.
इस धोखे से वो बुरी तरह से टूट गई थीं और फिर ब्रेकअप कर लिया.
2010 में सेलिना की मुलाकात ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन पीटर हाग से हुई. जल्द ही दोनों को प्यार हो गया और 2011 में दोनों ने शादी कर ली. उस समय उनका मानना था कि उनकी जिंदगी की नई और खुशहाल शुरुआत हो रही है.
शादी के 15 साल बाद एक्ट्रेस की जिंदगी में बड़ा तूफान आया है. उन्होंने पति पीटर हाग पर प्रॉपर्टी हड़पनेस लड़ाई-मारपीट,मानसिक शोषण और क्रूरता जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.
Published at : 02 Dec 2025 05:17 PM (IST)
Celina Jaitly

बॉलीवुड फोटो गैलरी

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

