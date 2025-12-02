हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडब्लैक साड़ी में काजोल ने दी बेटी निसा को टक्कर, फोटोज देख फैंस ने थाम लिया दिल

ब्लैक साड़ी में काजोल ने दी बेटी निसा को टक्कर, फोटोज देख फैंस ने थाम लिया दिल

Kajol Photos: काजोल अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, अब हाल ही में एक्ट्रेस ने एक बार फिर अपनी तस्वीर शेयर कर फैंस का ध्यान खींच लिया है. आइए देखते है उनकी ये खूबसूरत तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Dec 2025 04:16 PM (IST)
Kajol Photos: काजोल अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, अब हाल ही में एक्ट्रेस ने एक बार फिर अपनी तस्वीर शेयर कर फैंस का ध्यान खींच लिया है. आइए देखते है उनकी ये खूबसूरत तस्वीरें.

बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस काजोल अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें वो ब्लैक साड़ी पहने नज़र आ रही हैं.

1/7
काजोल ने इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है.
काजोल ने इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है.
2/7
इन शेयर की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस ब्लैक साड़ी में बला की हसीन दिख रही हैं. उनका ये लुक ट्रेडिशनल के साथ-साथ ग्लैमरस भी है.
इन शेयर की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस ब्लैक साड़ी में बला की हसीन दिख रही हैं. उनका ये लुक ट्रेडिशनल के साथ-साथ ग्लैमरस भी है.
3/7
अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए एक्ट्रेस ने गोल्डन एक्सेसरीज कैरी की, जिससे उनके लुक में और भी चमक आई.
अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए एक्ट्रेस ने गोल्डन एक्सेसरीज कैरी की, जिससे उनके लुक में और भी चमक आई.
4/7
मेकअप की बात करें तो उन्होंने अपने मेकअप को काफी सटल रखा है और बालों को सॉफ्ट कर्ली किया है. जिसमें वो काफी खूबसूरत दिख रही हैं.
मेकअप की बात करें तो उन्होंने अपने मेकअप को काफी सटल रखा है और बालों को सॉफ्ट कर्ली किया है. जिसमें वो काफी खूबसूरत दिख रही हैं.
5/7
बता दें इस ब्लैक साड़ी में एक्ट्रेस अपनी बेटी निसा को भी टक्कर दे रही हैं.
बता दें इस ब्लैक साड़ी में एक्ट्रेस अपनी बेटी निसा को भी टक्कर दे रही हैं.
6/7
उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छा गई हैं. जहां फैंस उन्हें अलग अलग तरह के कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं.
उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छा गई हैं. जहां फैंस उन्हें अलग अलग तरह के कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं.
7/7
एक यूजर ने कमेंट कर उन्हें गॉर्जियस बताया , वहीं दूसरे ने ब्यूटीफुल.
एक यूजर ने कमेंट कर उन्हें गॉर्जियस बताया , वहीं दूसरे ने ब्यूटीफुल.
Published at : 02 Dec 2025 04:16 PM (IST)
Tags :
Kajol Nysa Devgan

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
प्रधानमंत्री कार्यालय का बदल गया नाम, अब 'सेवा तीर्थ' के नाम से जाना जाएगा PMO
प्रधानमंत्री कार्यालय का बदल गया नाम, अब 'सेवा तीर्थ' के नाम से जाना जाएगा PMO
दिल्ली NCR
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी में इन 45 खिलाड़ियों ने 2 करोड़ रखा अपना बेस प्राइज, लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीय
IPL 2026 की नीलामी में 45 खिलाड़ियों ने 2 करोड़ रखा अपना बेस प्राइज, लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीय
इंडिया
Sanchaar Saathi App Controversy: 'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Mutual Fund Gift and Inheritance Rules 2025 | Now Transfer Units Without Capital Gains Tax
Ravelcare Ltd IPO Full Analysis | Price Band, Financials, GMP, Allotment & Should You Invest?|
SIR Controversy News: लोकसभा SIR की वजह से कल तक के लिए स्थगित | Congress | BJP | ABP News
Rajya Sabha Session: संसद में गतिरोध रहेगा जारी! विपक्ष ने उठाई मांग | SIR Controversy
Single Papa दिलाएगा Heyy Babyy की याद, Netflix की सीरीज देख क्या सब पर चढ़ेगा Baby Fever?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रधानमंत्री कार्यालय का बदल गया नाम, अब 'सेवा तीर्थ' के नाम से जाना जाएगा PMO
प्रधानमंत्री कार्यालय का बदल गया नाम, अब 'सेवा तीर्थ' के नाम से जाना जाएगा PMO
दिल्ली NCR
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी में इन 45 खिलाड़ियों ने 2 करोड़ रखा अपना बेस प्राइज, लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीय
IPL 2026 की नीलामी में 45 खिलाड़ियों ने 2 करोड़ रखा अपना बेस प्राइज, लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीय
इंडिया
Sanchaar Saathi App Controversy: 'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
टेलीविजन
'जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी...' अनुपमा ने अपने अनुज के लिए किया चियर, बिग बॉस विनर बनने को लेकर कहा ये
'जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी...' अनुपमा ने अपने अनुज के लिए किया चियर
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
यूटिलिटी
बिजनेस करना है तो आगरा की इन मार्केट्स में मिलता है सबसे सस्ता सामान, जमकर होगी कमाई
बिजनेस करना है तो आगरा की इन मार्केट्स में मिलता है सबसे सस्ता सामान, जमकर होगी कमाई
ट्रेंडिंग
IAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स
IAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget