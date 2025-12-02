एक्सप्लोरर
ब्लैक साड़ी में काजोल ने दी बेटी निसा को टक्कर, फोटोज देख फैंस ने थाम लिया दिल
Kajol Photos: काजोल अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, अब हाल ही में एक्ट्रेस ने एक बार फिर अपनी तस्वीर शेयर कर फैंस का ध्यान खींच लिया है. आइए देखते है उनकी ये खूबसूरत तस्वीरें.
बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस काजोल अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें वो ब्लैक साड़ी पहने नज़र आ रही हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 02 Dec 2025 04:16 PM (IST)
Tags :Kajol Nysa Devgan
बॉलीवुड
7 Photos
उम्र में निक जोनस से कितनी बड़ी हैं प्रियंका चोपड़ा? जानिए दोनों में कौन है ज्यादा अमीर
बॉलीवुड
8 Photos
पूरे दिसंबर गुलजार रहेंगे सिनेमाघर... 'धुरंधर', 'इक्कीस' सहित रिलीज होंगी ये फिल्में
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
प्रधानमंत्री कार्यालय का बदल गया नाम, अब 'सेवा तीर्थ' के नाम से जाना जाएगा PMO
दिल्ली NCR
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी में 45 खिलाड़ियों ने 2 करोड़ रखा अपना बेस प्राइज, लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीय
इंडिया
'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion