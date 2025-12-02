हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडउम्र में निक जोनस से कितनी बड़ी हैं प्रियंका चोपड़ा? जानिए दोनों में कौन है ज्यादा अमीर

उम्र में निक जोनस से कितनी बड़ी हैं प्रियंका चोपड़ा? जानिए दोनों में कौन है ज्यादा अमीर

Priyanka Chopra and Nick Jonas: आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि, प्रियंका चोपड़ा निक जोनस से उम्र में कितनी बड़ी हैं और नेटवर्थ के मामले में कौन किससे आगे है, आइए जानते हैं इस कपल के बारें में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Dec 2025 03:12 PM (IST)
Priyanka Chopra and Nick Jonas: आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि, प्रियंका चोपड़ा निक जोनस से उम्र में कितनी बड़ी हैं और नेटवर्थ के मामले में कौन किससे आगे है, आइए जानते हैं इस कपल के बारें में.

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस बॉलीवुड के ही नहीं बल्कि हॉलीवुड के भी पॉपुलर कपल बन गए हैं. दोनों के वेकेशन की तस्वीरें और पार्टी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के बीच कितना उम्र का फासला है और नेटवर्थ में कौन किससे आगे है. अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि उम्र में कौन किससे बड़ा है और नेटवर्थ में कौन किससे आगे है.

1/7
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस लवेबल कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को खूब प्यार मिलता है.
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस लवेबल कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को खूब प्यार मिलता है.
2/7
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने साल 2018 में 1 दिसंबर को शादी थी.
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने साल 2018 में 1 दिसंबर को शादी थी.
3/7
आज ये कपल एक बच्चे के पेरेंट्स हैं. ये कपल साल 2022 में बेटी मालती के पेरेंट्स बने हैं.
आज ये कपल एक बच्चे के पेरेंट्स हैं. ये कपल साल 2022 में बेटी मालती के पेरेंट्स बने हैं.
4/7
बता दें दोनों के बीच उम्र ने 10 साल का फैसला हैं. प्रियंका अपने पति से बड़ी हैं.
बता दें दोनों के बीच उम्र ने 10 साल का फैसला हैं. प्रियंका अपने पति से बड़ी हैं.
5/7
प्रियंका का जन्म 18 जुलाई साल 1982 में हुआ था वहीं निक का जन्म 16 सितंबर 1992 में.
प्रियंका का जन्म 18 जुलाई साल 1982 में हुआ था वहीं निक का जन्म 16 सितंबर 1992 में.
6/7
दोनों की नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका की नेटवर्थ 650 करोड़ हैं.
दोनों की नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका की नेटवर्थ 650 करोड़ हैं.
7/7
जबकि निक जोनस की नेटवर्थ 650 से 700 करोड़ रुपए हैं.
जबकि निक जोनस की नेटवर्थ 650 से 700 करोड़ रुपए हैं.
Published at : 02 Dec 2025 03:12 PM (IST)
Tags :
Nick Jonas Priyanka Chopra

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
बिहार
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
इंडिया
Sanchaar Saathi App Controversy: 'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
टेलीविजन
श्रद्धा आर्या ने रिवील किया अपने ट्विंस बच्चों का चेहरा, क्यूटनेस पर हार बैठेंगे दिल, जानें- किस पर गए हैं सिया और शौर्य?
श्रद्धा आर्या ने रिवील किया अपने ट्विंस बच्चों का चेहरा, क्यूटनेस पर हार बैठेंगे दिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Rajya Sabha Session: संसद में गतिरोध रहेगा जारी! विपक्ष ने उठाई मांग | SIR Controversy
Single Papa दिलाएगा Heyy Babyy की याद, Netflix की सीरीज देख क्या सब पर चढ़ेगा Baby Fever?
Pakistan Protest: अदियाला जेल थोड़ी देर में जेल से बाहर आएंगे Imran Khan? | Shehbaz Sharif
Rajya Sabha Session: भरी संसद में स्पीकर से ऐसा क्या बोल गए Mallikarjun की सब दंग हो गए | SIR
Lawrence Vs Goldy Brar: गोल्डी बराड़ की धमकी नहीं, बचेगा लॉरेंस बिस्नोई |Aage Ka Agenda with Romana

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
बिहार
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
इंडिया
Sanchaar Saathi App Controversy: 'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
टेलीविजन
श्रद्धा आर्या ने रिवील किया अपने ट्विंस बच्चों का चेहरा, क्यूटनेस पर हार बैठेंगे दिल, जानें- किस पर गए हैं सिया और शौर्य?
श्रद्धा आर्या ने रिवील किया अपने ट्विंस बच्चों का चेहरा, क्यूटनेस पर हार बैठेंगे दिल
क्रिकेट
IPL 2026 की मिनी ऑक्शन से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, टूर्नामेंट से कमाए थे 92 करोड़ रुपये
IPL 2026 की मिनी ऑक्शन से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, टूर्नामेंट से कमाए थे 92 करोड़ रुपये
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
यूटिलिटी
बिजनेस करना है तो आगरा की इन मार्केट्स में मिलता है सबसे सस्ता सामान, जमकर होगी कमाई
बिजनेस करना है तो आगरा की इन मार्केट्स में मिलता है सबसे सस्ता सामान, जमकर होगी कमाई
ट्रेंडिंग
IAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स
IAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget