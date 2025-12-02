एक्सप्लोरर
उम्र में निक जोनस से कितनी बड़ी हैं प्रियंका चोपड़ा? जानिए दोनों में कौन है ज्यादा अमीर
Priyanka Chopra and Nick Jonas: आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि, प्रियंका चोपड़ा निक जोनस से उम्र में कितनी बड़ी हैं और नेटवर्थ के मामले में कौन किससे आगे है, आइए जानते हैं इस कपल के बारें में.
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस बॉलीवुड के ही नहीं बल्कि हॉलीवुड के भी पॉपुलर कपल बन गए हैं. दोनों के वेकेशन की तस्वीरें और पार्टी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के बीच कितना उम्र का फासला है और नेटवर्थ में कौन किससे आगे है. अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि उम्र में कौन किससे बड़ा है और नेटवर्थ में कौन किससे आगे है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 02 Dec 2025 03:12 PM (IST)
Tags :Nick Jonas Priyanka Chopra
बॉलीवुड
7 Photos
उम्र में निक जोनस से कितनी बड़ी हैं प्रियंका चोपड़ा? जानिए दोनों में कौन है ज्यादा अमीर
बॉलीवुड
8 Photos
पूरे दिसंबर गुलजार रहेंगे सिनेमाघर... 'धुरंधर', 'इक्कीस' सहित रिलीज होंगी ये फिल्में
बॉलीवुड
7 Photos
कतर पहुंचीं करीना कपूर, 45 की उम्र में बिखेरीं अदाएं, तस्वीरें देख फैंस ने कहा 'क्वीन'
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
बिहार
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
इंडिया
'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
टेलीविजन
श्रद्धा आर्या ने रिवील किया अपने ट्विंस बच्चों का चेहरा, क्यूटनेस पर हार बैठेंगे दिल
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion