गर्लफ्रेंड गौरी का हाथ थामे एयरपोर्ट पर दिखे आमिर खान, कपल गोल्स देते आए नजर
आमिर खान को गर्लफ्रेंड गौरी के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें वायरल हैं. दोनों एक-दूजे का हाथ थामे दिखे.
आमिर खान दो तलाक के बाद अब गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं. आमिर ने गौरी संग अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है. दोनों की जोड़ी अक्सर चर्चा में रहती है
बॉलीवुड
8 Photos
पूरे दिसंबर गुलजार रहेंगे सिनेमाघर... 'धुरंधर', 'इक्कीस' सहित रिलीज होंगी ये फिल्में
बॉलीवुड
7 Photos
कतर पहुंचीं करीना कपूर, 45 की उम्र में बिखेरीं अदाएं, तस्वीरें देख फैंस ने कहा 'क्वीन'
इंडिया
ब्रेकफास्ट वाली मीटिंग में किसने छुए CM सिद्धारमैया के पैर, क्या बदलेगा CM, आलाकमान का सिग्नल क्या, जानें सब
बिहार
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
विश्व
बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने दिया था अनन्या पांडे को इमोशनल सीन करने का फॉर्मूला, कही थी ये बात
