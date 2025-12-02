हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिंगल होने के बाद भी ये हसीनाएं बॉलीवुड पर करती हैं राज, करती हैं करोड़ों में कमाई

सिंगल होने के बाद भी ये हसीनाएं बॉलीवुड पर करती हैं राज, करती हैं करोड़ों में कमाई

Bollywod Actress: आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिंगल होने के बारे भी अपने दम पर बॉलीवुड पर राज करती हैं और करोड़ों कमाती हैं, आइए देखते हैं कौन कौन सी हसीनाएं हैं शामिल.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Dec 2025 05:24 PM (IST)
Bollywod Actress: आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिंगल होने के बारे भी अपने दम पर बॉलीवुड पर राज करती हैं और करोड़ों कमाती हैं, आइए देखते हैं कौन कौन सी हसीनाएं हैं शामिल.

बॉलीवुड में कई ऐसी हसीनाएं हैं, जो भले ही अपनी पर्सनल लाइफ में सिंगल हों, लेकिन करियर के मामले में किसी क्वीन से कम नहीं. रिश्तों से दूर रहने के बाद भी इन एक्ट्रेसेस की शोहरत और कमाई ज़रा भी नहीं घटी, बल्कि साल दर साल बढ़ती ही गई है. फिल्मों से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया तक ये स्टार्स करोड़ों की कमाई कर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ सिंगल दिवाज़ के बारे में, जो अकेले ही बॉलीवुड पर राज कर रही हैं.

1/7
सुष्मिता सेन उन सितारों में से हैं जिन्होंने जिंदगी और करियर दोनों को हमेशा अपने तरीके से जिया है. मिस यूनिवर्स बनने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में ‘बीवी नंबर 1’, ‘मैं हूं ना’ और ‘दुल्हा मिल गया’ जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई. सिंगल होने के बावजूद सुष्मिता आज भी इंडस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं.
सुष्मिता सेन उन सितारों में से हैं जिन्होंने जिंदगी और करियर दोनों को हमेशा अपने तरीके से जिया है. मिस यूनिवर्स बनने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में ‘बीवी नंबर 1’, ‘मैं हूं ना’ और ‘दुल्हा मिल गया’ जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई. सिंगल होने के बावजूद सुष्मिता आज भी इंडस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं.
2/7
सुष्मिता सेन की नेटवर्थ की बात करें तो वो 100 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन हैं. एक फिल्म के लिए 3 से 4 करोड़ रुपये फीस लेने वाली सुष्मिता की कमाई के और भी रास्ते हैं. एक्ट्रेस ब्रांड प्रमोशन के 60 लाख रुपये तक वसूलती हैं.
सुष्मिता सेन की नेटवर्थ की बात करें तो वो 100 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन हैं. एक फिल्म के लिए 3 से 4 करोड़ रुपये फीस लेने वाली सुष्मिता की कमाई के और भी रास्ते हैं. एक्ट्रेस ब्रांड प्रमोशन के 60 लाख रुपये तक वसूलती हैं.
3/7
अमीषा पटेल उन एक्ट्रेसेस में शामिल हैं जिन्होंने शुरुआत से ही अपने ग्लैमर और एक्टिंग से बड़ा नाम बनाया. ‘कहो ना… प्यार है’ और ‘गदर’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से रातों-रात स्टार बनी अमीषा ने लंबे समय तक बॉलीवुड में अपनी अलग जगह बनाए रखी. फिल्मों से कुछ दूरी आने के बाद भी उनका स्टारडम कम नहीं हुआ ‘गदर 2’ की धमाकेदार सफलता ने उन्हें फिर से लाइमलाइट में ला खड़ा किया.
अमीषा पटेल उन एक्ट्रेसेस में शामिल हैं जिन्होंने शुरुआत से ही अपने ग्लैमर और एक्टिंग से बड़ा नाम बनाया. ‘कहो ना… प्यार है’ और ‘गदर’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से रातों-रात स्टार बनी अमीषा ने लंबे समय तक बॉलीवुड में अपनी अलग जगह बनाए रखी. फिल्मों से कुछ दूरी आने के बाद भी उनका स्टारडम कम नहीं हुआ ‘गदर 2’ की धमाकेदार सफलता ने उन्हें फिर से लाइमलाइट में ला खड़ा किया.
4/7
Masala की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमीषा की नेटवर्थ 200 करोड़ रुपये है. वो ब्रांड एंडोर्समेंट, प्रोडक्शन हाउस से कमाई करती हैं. उनकी मंथली इनकम 2 करोड़ रुपये है. वो स्टेज परफॉर्मेंस भी करती हैं. अमीषा अपनी परफॉर्मेंस का 25-30 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं. इसके अलावा उनके पास किराए की इनकम भी आती है. अमीषा इवेंट अटेंड करने का भी 10 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं.
Masala की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमीषा की नेटवर्थ 200 करोड़ रुपये है. वो ब्रांड एंडोर्समेंट, प्रोडक्शन हाउस से कमाई करती हैं. उनकी मंथली इनकम 2 करोड़ रुपये है. वो स्टेज परफॉर्मेंस भी करती हैं. अमीषा अपनी परफॉर्मेंस का 25-30 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं. इसके अलावा उनके पास किराए की इनकम भी आती है. अमीषा इवेंट अटेंड करने का भी 10 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं.
5/7
तब्बू उन चुनिंदा बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने सिंगल रहते हुए भी इंडस्ट्री में अपनी अलग और मजबूत पहचान बनाई है. अपने शांत स्वभाव और दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर तब्बू ने ‘चाँदनी बार’, ‘हैदर’, ‘अंधाधुन’ और ‘भूल भुलैया 2’ जैसी फिल्मों से साबित किया है कि वे कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा की असली क्वीन हैं. टाइम्स नाउ के अनुसार, 2024 तक एक्ट्रेस की कुल संपत्ति लगभग 22 करोड़ रुपये थी. रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि उनकी मंथली इनकम लगभग 36 लाख रुपये है. वह अपनी फिल्मों के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 1 करोड़ रुपये लेती हैं.
तब्बू उन चुनिंदा बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने सिंगल रहते हुए भी इंडस्ट्री में अपनी अलग और मजबूत पहचान बनाई है. अपने शांत स्वभाव और दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर तब्बू ने ‘चाँदनी बार’, ‘हैदर’, ‘अंधाधुन’ और ‘भूल भुलैया 2’ जैसी फिल्मों से साबित किया है कि वे कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा की असली क्वीन हैं. टाइम्स नाउ के अनुसार, 2024 तक एक्ट्रेस की कुल संपत्ति लगभग 22 करोड़ रुपये थी. रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि उनकी मंथली इनकम लगभग 36 लाख रुपये है. वह अपनी फिल्मों के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 1 करोड़ रुपये लेती हैं.
6/7
एकता ने एक्टिंग नहीं बल्कि डायरेक्शन और प्रोडक्शन की दुनिया में अपनी दमदार पहचान बनाई है. एकता का नाम आज सबसे अमीर प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में शुमार है. उनका ये सफर टीवी शो ‘हम पांच’ से शुरू हुआ था. इसके बाद वो छोटे पर्दे को ‘कसौटी जिंदगी की’, ‘नागिन’ और ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ समेत कई हिट शोज दे चुकी हैं.टीवी की दुनिया पर राज करने वाली एकता कपूर आज अपने दम पर करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एकता की नेटवर्थ करीब 95 करोड़ रुपए है. उनकी सालाना कमाई 30 करोड़ रुपये के करीब है. वो मुंबई में एक आलीशान बंगले में रहती हैं. इसके अलावा उनका अंधेरी में ‘बालाजी टेलीफिल्म्स’ नाम से एक ऑफिस भी है.
एकता ने एक्टिंग नहीं बल्कि डायरेक्शन और प्रोडक्शन की दुनिया में अपनी दमदार पहचान बनाई है. एकता का नाम आज सबसे अमीर प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में शुमार है. उनका ये सफर टीवी शो ‘हम पांच’ से शुरू हुआ था. इसके बाद वो छोटे पर्दे को ‘कसौटी जिंदगी की’, ‘नागिन’ और ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ समेत कई हिट शोज दे चुकी हैं.टीवी की दुनिया पर राज करने वाली एकता कपूर आज अपने दम पर करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एकता की नेटवर्थ करीब 95 करोड़ रुपए है. उनकी सालाना कमाई 30 करोड़ रुपये के करीब है. वो मुंबई में एक आलीशान बंगले में रहती हैं. इसके अलावा उनका अंधेरी में ‘बालाजी टेलीफिल्म्स’ नाम से एक ऑफिस भी है.
7/7
गीता कपूर, जिन्हें लोग प्यार से गीता मां कहते हैं, आज भी 51 साल की उम्र में सिंगल हैं. वो टीवी और डांस की दुनिया में बड़ा नाम बनी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कोरियोग्राफर फराह खान के साथ की थी और कई फिल्मों में डांस तैयार किया। बाद में वे ‘डांस इंडिया डांस’ जैसे रियलिटी शोज़ में जज बनीं और यहीं से उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई. उनकी नेटवर्थ की बात करें तो गीता 22 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बतौर जज 15 लाख रुपए चर्चा करती है.
गीता कपूर, जिन्हें लोग प्यार से गीता मां कहते हैं, आज भी 51 साल की उम्र में सिंगल हैं. वो टीवी और डांस की दुनिया में बड़ा नाम बनी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कोरियोग्राफर फराह खान के साथ की थी और कई फिल्मों में डांस तैयार किया। बाद में वे ‘डांस इंडिया डांस’ जैसे रियलिटी शोज़ में जज बनीं और यहीं से उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई. उनकी नेटवर्थ की बात करें तो गीता 22 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बतौर जज 15 लाख रुपए चर्चा करती है.
Published at : 02 Dec 2025 05:24 PM (IST)
