सिंगल होने के बाद भी ये हसीनाएं बॉलीवुड पर करती हैं राज, करती हैं करोड़ों में कमाई

एकता ने एक्टिंग नहीं बल्कि डायरेक्शन और प्रोडक्शन की दुनिया में अपनी दमदार पहचान बनाई है. एकता का नाम आज सबसे अमीर प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में शुमार है. उनका ये सफर टीवी शो ‘हम पांच’ से शुरू हुआ था. इसके बाद वो छोटे पर्दे को ‘कसौटी जिंदगी की’, ‘नागिन’ और ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ समेत कई हिट शोज दे चुकी हैं.टीवी की दुनिया पर राज करने वाली एकता कपूर आज अपने दम पर करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एकता की नेटवर्थ करीब 95 करोड़ रुपए है. उनकी सालाना कमाई 30 करोड़ रुपये के करीब है. वो मुंबई में एक आलीशान बंगले में रहती हैं. इसके अलावा उनका अंधेरी में ‘बालाजी टेलीफिल्म्स’ नाम से एक ऑफिस भी है.