वेडिंग सीजन में ट्राय करें जाह्नवी कपूर का ये लुक, हल्दी सेरेमनी में लगेंगी सबसे ज्यादा ग्लैमरस

वेडिंग सीजन में ट्राय करें जाह्नवी कपूर का ये लुक, हल्दी सेरेमनी में लगेंगी सबसे ज्यादा ग्लैमरस

Janhvi Kapoor Photos: जाह्नवी कपूर अपने स्टाइल और ग्रेस से फैंस को इंप्रेस कर देती हैं. हाल ही में उनका नया लुक वायरल हो रहा है जिसस आइडिया लेकर आप हल्दी सेरेमनी में सबसे अलग दिख सकती हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 02 Dec 2025 06:08 PM (IST)
Janhvi Kapoor Photos: जाह्नवी कपूर अपने स्टाइल और ग्रेस से फैंस को इंप्रेस कर देती हैं. हाल ही में उनका नया लुक वायरल हो रहा है जिसस आइडिया लेकर आप हल्दी सेरेमनी में सबसे अलग दिख सकती हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर एक्टिंग के साथ-साथ फैशन में भी किसी से कम नहीं है. वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल, वो हर लुक को बेहद ग्रेसफुल तरीके से कैरी करती हैं. हाल ही में उनका ये येलो लुक सामने आया है जो हल्दी सेरेमनी के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है.

1/7
जाह्नवी कपूर का ये येलो आउटफिट लुक सोशल मीडिया पर छा गया है. इसे आप अपनी दोस्त की हल्दी सेरेमनी में ट्राय कर सकती हैं.
जाह्नवी कपूर का ये येलो आउटफिट लुक सोशल मीडिया पर छा गया है. इसे आप अपनी दोस्त की हल्दी सेरेमनी में ट्राय कर सकती हैं.
2/7
ये तस्वीरें डिजाइनर अनामिका खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. येलो कलर की प्लेटेड स्कर्ट के साथ मैचिंग ऑफ शोल्डर टॉप पहने जाह्नवी काफी स्टनिंग दिख रही हैं.
ये तस्वीरें डिजाइनर अनामिका खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. येलो कलर की प्लेटेड स्कर्ट के साथ मैचिंग ऑफ शोल्डर टॉप पहने जाह्नवी काफी स्टनिंग दिख रही हैं.
3/7
उनके टॉप पर थ्रेड वर्क की इंबॉयड्री की हुई है. वहीं मल्टीकलर फ्लावर ड्रेस को खूबसूरत बना रहा है.
उनके टॉप पर थ्रेड वर्क की इंबॉयड्री की हुई है. वहीं मल्टीकलर फ्लावर ड्रेस को खूबसूरत बना रहा है.
4/7
जाह्नवी ने इस ड्रेस के साथ कंट्रास में ईयररिंग्स पहने है. सी-ग्रीन कलर की ये लॉन्ग ईयररिंग्स उनके आउटफिट को कॉम्पलिमेंट कर रहे हैं.
जाह्नवी ने इस ड्रेस के साथ कंट्रास में ईयररिंग्स पहने है. सी-ग्रीन कलर की ये लॉन्ग ईयररिंग्स उनके आउटफिट को कॉम्पलिमेंट कर रहे हैं.
5/7
मेकअप की बात करें तो जाह्नवी ने स्मोकी आईज के साथ पिंक शेड लिपस्टिक लगाया है. आई लैश एक्सटेंशन उनको क्लासी लुक दे रहे हैं.
मेकअप की बात करें तो जाह्नवी ने स्मोकी आईज के साथ पिंक शेड लिपस्टिक लगाया है. आई लैश एक्सटेंशन उनको क्लासी लुक दे रहे हैं.
6/7
इस आउटफिट के साथ एक्ट्रेस ने स्लीक हेयर बन स्टाइल किया है. उनका ऑल ओवर लुक बहुत एलिगेंट लग रहा है.
इस आउटफिट के साथ एक्ट्रेस ने स्लीक हेयर बन स्टाइल किया है. उनका ऑल ओवर लुक बहुत एलिगेंट लग रहा है.
7/7
वर्कफ्रंट पर जाह्नवी कपूर आखिरी बार 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में नजर आई थीं. अब वो राम चरण की फिल्म 'पेड्डी'' में दिखाई देंगी.
वर्कफ्रंट पर जाह्नवी कपूर आखिरी बार 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में नजर आई थीं. अब वो राम चरण की फिल्म 'पेड्डी'' में दिखाई देंगी.
Published at : 02 Dec 2025 06:03 PM (IST)
Janhvi Kapoor Wedding Look Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Peddi

भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
