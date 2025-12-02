एक्सप्लोरर
वेडिंग सीजन में ट्राय करें जाह्नवी कपूर का ये लुक, हल्दी सेरेमनी में लगेंगी सबसे ज्यादा ग्लैमरस
Janhvi Kapoor Photos: जाह्नवी कपूर अपने स्टाइल और ग्रेस से फैंस को इंप्रेस कर देती हैं. हाल ही में उनका नया लुक वायरल हो रहा है जिसस आइडिया लेकर आप हल्दी सेरेमनी में सबसे अलग दिख सकती हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर एक्टिंग के साथ-साथ फैशन में भी किसी से कम नहीं है. वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल, वो हर लुक को बेहद ग्रेसफुल तरीके से कैरी करती हैं. हाल ही में उनका ये येलो लुक सामने आया है जो हल्दी सेरेमनी के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 02 Dec 2025 06:03 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड
7 Photos
