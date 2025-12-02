हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कौन हैं सामंथा के पति राज की पहली पत्नी? आमिर-अजय के साथ कर चुकी हैं काम

Raj Nidimoru First Wife: एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की दूसरी शादी चर्चा में है. उन्होंने फिल्ममेकर राज निदिमोरु संग दूसरी शादी कर ली है. वहीं चलिए बताते हैं आखिर कौन हैं राज की पहली पत्नी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Dec 2025 01:25 PM (IST)
Raj Nidimoru First Wife: एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की दूसरी शादी चर्चा में है. उन्होंने फिल्ममेकर राज निदिमोरु संग दूसरी शादी कर ली है. वहीं चलिए बताते हैं आखिर कौन हैं राज की पहली पत्नी.

एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु और राज निदिमोरू इन दिनों अपनी दूसरी शादी को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच राज निदिमोरू की पहली पत्नी भी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं. आइए जानते है कौन है राज निदिमोरू को पहली पत्नी.

एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु ने नागा चैतन्य से तलाक के बाद अब राज निदिमोरू से इस साल 1 दिसंबर को दूसरी शादी रचाई है. दोनों काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे. उनकी शादी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं.
एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु ने नागा चैतन्य से तलाक के बाद अब राज निदिमोरू से इस साल 1 दिसंबर को दूसरी शादी रचाई है. दोनों काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे. उनकी शादी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं.
वहीं राज निदिमोरू की पहली पत्नी की बात करें तो उनकी शादी 2015 में श्यामली डे से हुई थी. लेकिन दोनों साल 2022 में अलग हो गए.
वहीं राज निदिमोरू की पहली पत्नी की बात करें तो उनकी शादी 2015 में श्यामली डे से हुई थी. लेकिन दोनों साल 2022 में अलग हो गए.
श्यामली डे की बात करें तो उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है. इसके बाद साइकोलॉजी में डिग्री हासिल की. फिर उन्होंने फिल्ममेकिंग में काम करना शुरू किया.
श्यामली डे की बात करें तो उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है. इसके बाद साइकोलॉजी में डिग्री हासिल की. फिर उन्होंने फिल्ममेकिंग में काम करना शुरू किया.
पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फेमस डायरेक्टर राकेश ओमप्रकाश मेहरा और विशाल भारद्वाज को जॉइन किया.
पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फेमस डायरेक्टर राकेश ओमप्रकाश मेहरा और विशाल भारद्वाज को जॉइन किया.
श्यामाली ने राकेश ओमप्रकाश मेहरा और विशाल भारद्वाज जैसे निर्देशकों के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया और अलग-अलग जॉनर की फिल्मों में एक्पीरियंस किया.
श्यामाली ने राकेश ओमप्रकाश मेहरा और विशाल भारद्वाज जैसे निर्देशकों के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया और अलग-अलग जॉनर की फिल्मों में एक्पीरियंस किया.
उनका काम केवल निर्देशन तक सीमित नहीं रहा. श्यामाली ने स्क्रिप्ट राइटिंग में भी हाथ आज़माया और कई फिल्म प्रोडक्शंस में क्रिएटिव कंसल्टेंट के रूप में योगदान दिया.
उनका काम केवल निर्देशन तक सीमित नहीं रहा. श्यामाली ने स्क्रिप्ट राइटिंग में भी हाथ आज़माया और कई फिल्म प्रोडक्शंस में क्रिएटिव कंसल्टेंट के रूप में योगदान दिया.
उनकी फिल्मोग्राफी में कई फिल्में शामिल हैं जैसे, ‘रंग दे बसंती’ जिसमें उन्होंनें आमिर खान, ‘ओमकारा’ जिसमें अजय देवगन के साथ काम किया हैं.
उनकी फिल्मोग्राफी में कई फिल्में शामिल हैं जैसे, ‘रंग दे बसंती’ जिसमें उन्होंनें आमिर खान, ‘ओमकारा’ जिसमें अजय देवगन के साथ काम किया हैं.
Published at : 02 Dec 2025 01:25 PM (IST)
Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru Shhyamali De

