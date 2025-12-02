एक्सप्लोरर
'लापता लेडीज' फेम नितांशी गोयल का विंटर फैशन लुक, क्रॉप टॉप-ओवरकोट में दिखा स्टाइलिश अवतार
Nitanshi Goel Photos: 'लापता लेडीज' फेम नितांशी गोयल का एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक देखने को मिला. सॉफ्ट-टोन विंटर लुक में क्रॉप टॉप ओवरकोट और वाइड-लेग डेनिम में वो बेहद स्टनिंग दिखीं.
नितांशी गोयल ने फिल्म 'लापता लेडीज' से खूब शोहरत बटोरी. अब एक्ट्रेस अपने स्टनिंग अवतार से फैंस का दिल जीत रही हैं. हाल ही में नितांशी एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक में स्पॉट हुईं.
Published at : 02 Dec 2025 10:50 PM (IST)
