हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'लापता लेडीज' फेम नितांशी गोयल का विंटर फैशन लुक, क्रॉप टॉप-ओवरकोट में दिखा स्टाइलिश अवतार

'लापता लेडीज' फेम नितांशी गोयल का विंटर फैशन लुक, क्रॉप टॉप-ओवरकोट में दिखा स्टाइलिश अवतार

Nitanshi Goel Photos: 'लापता लेडीज' फेम नितांशी गोयल का एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक देखने को मिला. सॉफ्ट-टोन विंटर लुक में क्रॉप टॉप ओवरकोट और वाइड-लेग डेनिम में वो बेहद स्टनिंग दिखीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Dec 2025 10:51 PM (IST)
Nitanshi Goel Photos: 'लापता लेडीज' फेम नितांशी गोयल का एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक देखने को मिला. सॉफ्ट-टोन विंटर लुक में क्रॉप टॉप ओवरकोट और वाइड-लेग डेनिम में वो बेहद स्टनिंग दिखीं.

नितांशी गोयल ने फिल्म 'लापता लेडीज' से खूब शोहरत बटोरी. अब एक्ट्रेस अपने स्टनिंग अवतार से फैंस का दिल जीत रही हैं. हाल ही में नितांशी एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक में स्पॉट हुईं.

1/7
'लापता लेडीज' फेम नितांशी गोयल एयरपोर्ट पर अपने सॉफ़्ट-टोन विंटर लुक में बेहद क्लासी दिखीं. लाइट ग्रे ओवरकोट और क्रॉप टॉप उनके स्टाइल को एलिगेंट लुक दे रहा है.
'लापता लेडीज' फेम नितांशी गोयल एयरपोर्ट पर अपने सॉफ़्ट-टोन विंटर लुक में बेहद क्लासी दिखीं. लाइट ग्रे ओवरकोट और क्रॉप टॉप उनके स्टाइल को एलिगेंट लुक दे रहा है.
2/7
वाइड-लेग डेनिम और स्नीकर्ज एक्ट्रेस को फ्रेश लुक दे रहा है. तस्वीरों में उनका कॉन्फिडेंस भी साफ झलक रहा है.
वाइड-लेग डेनिम और स्नीकर्ज एक्ट्रेस को फ्रेश लुक दे रहा है. तस्वीरों में उनका कॉन्फिडेंस भी साफ झलक रहा है.
3/7
यहां वो कैमरे की ओर हल्की सी स्माइल देती दिख रही हैं. उनका ये कैजुअल-कूल विंटर लुक बहुत क्लासी दिख रहा है.
यहां वो कैमरे की ओर हल्की सी स्माइल देती दिख रही हैं. उनका ये कैजुअल-कूल विंटर लुक बहुत क्लासी दिख रहा है.
4/7
इस एंगल से उनका पूरा स्ट्रीट-स्टाइल इंस्पायर्ड लुक साफ नजर आता है. डेनिम की लूज फिट और लॉन्ग कोट का शार्प फॉल एक परफेक्ट मैच है.
इस एंगल से उनका पूरा स्ट्रीट-स्टाइल इंस्पायर्ड लुक साफ नजर आता है. डेनिम की लूज फिट और लॉन्ग कोट का शार्प फॉल एक परफेक्ट मैच है.
5/7
यहां नितांशी अपने बालों को सेट करती दिख रही हैं. अपने लुक को उन्होंने खुले बालों के साथ पूरा किया है.
यहां नितांशी अपने बालों को सेट करती दिख रही हैं. अपने लुक को उन्होंने खुले बालों के साथ पूरा किया है.
6/7
मिनिमल मेकअप और लाइट लिपस्टिक उन्हें सटल और सोबर लुक दे रहे हैं.
मिनिमल मेकअप और लाइट लिपस्टिक उन्हें सटल और सोबर लुक दे रहे हैं.
7/7
एक्ट्रेस की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई हैं. फैंस को बी नितांशी का ये बदला अंदाज काफी पसंद आ रहा है.
एक्ट्रेस की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई हैं. फैंस को बी नितांशी का ये बदला अंदाज काफी पसंद आ रहा है.
Published at : 02 Dec 2025 10:50 PM (IST)
Tags :
Nitanshi Goel LapataLadies AirportLook

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार के राजभवन का नाम तत्काल प्रभाव से बदला, अब क्या रखा गया? जानिए
बिहार के राजभवन का नाम तत्काल प्रभाव से बदला, अब क्या रखा गया? जानिए
विश्व
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
क्रिकेट
दूसरे वनडे से ठीक पहले जैक कैलिस ने मार्को यानसेन पर दिया बड़ा बयान, भारतीय फैंस को जानना चाहिए
दूसरे वनडे से ठीक पहले कैलिस ने मार्को यानसेन पर दिया बड़ा बयान, भारतीय फैंस को जानना चाहिए
बॉलीवुड
नाश्ते से डिनर तक क्या-क्या खाती हैं करीना कपूर? बीवी की ही डाइट फॉलो करके सैफ अली खान भी रहते हैं फिट
नाश्ते से डिनर तक क्या-क्या खाते हैं करीना कपूर और सैफ अली खान, जानें फिटनेस सीक्रेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sanchar Saathi App Controversy: संचार साथी'..फोन में सरकारी CCTV? | BJP | Congress
Sanchar Saathi App Controversy: 123 करोड़ मोबाइल यूजर्स ध्यान दें! आपका मोबाइल आपकी जासूसी करेगा?
123 करोड़ मोबाइल यूजर्स ध्यान दें! आपका मोबाइल आपकी जासूसी करेगा?
SIR का 'विवाद', EC में भीतर ही घमासान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Sandeep Chaudhary: SIR का 'विवाद', EC में भीतर ही घमासान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Congress

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार के राजभवन का नाम तत्काल प्रभाव से बदला, अब क्या रखा गया? जानिए
बिहार के राजभवन का नाम तत्काल प्रभाव से बदला, अब क्या रखा गया? जानिए
विश्व
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
क्रिकेट
दूसरे वनडे से ठीक पहले जैक कैलिस ने मार्को यानसेन पर दिया बड़ा बयान, भारतीय फैंस को जानना चाहिए
दूसरे वनडे से ठीक पहले कैलिस ने मार्को यानसेन पर दिया बड़ा बयान, भारतीय फैंस को जानना चाहिए
बॉलीवुड
नाश्ते से डिनर तक क्या-क्या खाती हैं करीना कपूर? बीवी की ही डाइट फॉलो करके सैफ अली खान भी रहते हैं फिट
नाश्ते से डिनर तक क्या-क्या खाते हैं करीना कपूर और सैफ अली खान, जानें फिटनेस सीक्रेट
विश्व
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
जनरल नॉलेज
Snake Village India: भारत के इस गांव में सांपों के साथ खेलते हैं बच्चे, हर घर में देखने को मिलेंगे खतरनाक सांप
भारत के इस गांव में सांपों के साथ खेलते हैं बच्चे, हर घर में देखने को मिलेंगे खतरनाक सांप
हेल्थ
World Aids Day 2025: भारत में HIV केस रिकॉर्ड स्तर पर, 72% केस युवाओं में! एक्सपर्ट बोले- जागरूकता कैंपेन बेहद जरूरी
भारत में HIV केस रिकॉर्ड स्तर पर, 72% केस युवाओं में! एक्सपर्ट बोले- जागरूकता कैंपेन बेहद जरूरी
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget