15 साल की हुई संजय दत्त की बेटी इकरा, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे ये तो अपनी दादी नरगिस की कार्बन कॉपी है
Sanjay Dutt Daughter Iqra Pics: संजय दत्त की छोटी बेटी इकरा और उनके जुड़वां भाई शाहरान 15 साल के हो गए हैं. एक्टर ने अपने ट्विंस बच्चों के बर्थडे पर उनकी खास तस्वीरें शेयर की हैं.
बॉलीवुड स्टार संजय दत्त के जुड़वां बच्चे इकरा और शाहरान अपना 15वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर एक्टर ने अपने दोनों बच्चों संग अपनी और पत्नी मान्यता की कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में संजय दत्त की बेटी इकरा ने ध्यान खींचा है जो बिल्कुल अपनी दादी नरगिस जैसी लगती हैं.
Published at : 21 Oct 2025 02:15 PM (IST)
बॉलीवुड
