15 साल की हुई संजय दत्त की बेटी इकरा, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे ये तो अपनी दादी नरगिस की कार्बन कॉपी है

15 साल की हुई संजय दत्त की बेटी इकरा, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे ये तो अपनी दादी नरगिस की कार्बन कॉपी है

Sanjay Dutt Daughter Iqra Pics: संजय दत्त की छोटी बेटी इकरा और उनके जुड़वां भाई शाहरान 15 साल के हो गए हैं. एक्टर ने अपने ट्विंस बच्चों के बर्थडे पर उनकी खास तस्वीरें शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 02:19 PM (IST)
Sanjay Dutt Daughter Iqra Pics: संजय दत्त की छोटी बेटी इकरा और उनके जुड़वां भाई शाहरान 15 साल के हो गए हैं. एक्टर ने अपने ट्विंस बच्चों के बर्थडे पर उनकी खास तस्वीरें शेयर की हैं.

बॉलीवुड स्टार संजय दत्त के जुड़वां बच्चे इकरा और शाहरान अपना 15वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर एक्टर ने अपने दोनों बच्चों संग अपनी और पत्नी मान्यता की कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में संजय दत्त की बेटी इकरा ने ध्यान खींचा है जो बिल्कुल अपनी दादी नरगिस जैसी लगती हैं.

1/8
बता दें कि संजय ने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी मान्यता के साथ अपने बच्चों इकरा और शाहरान की कई फैमिली तस्वीरें शेयर कर कैप्शन लिखा:
बता दें कि संजय ने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी मान्यता के साथ अपने बच्चों इकरा और शाहरान की कई फैमिली तस्वीरें शेयर कर कैप्शन लिखा: "जन्मदिन मुबारक हो इकरा और शाहरान, गॉड ब्लेस यू, आप दोनों को बहुत प्यार करता हूं.
2/8
बता दें कि संजय ने दो साल की डेटिंग के बाद 2008 में मान्यता से शादी की थी. 21 अक्टूबर 2010 को वे जुड़वां बच्चों के पिता बने थे.
बता दें कि संजय ने दो साल की डेटिंग के बाद 2008 में मान्यता से शादी की थी. 21 अक्टूबर 2010 को वे जुड़वां बच्चों के पिता बने थे.
3/8
अभिनेता की पहली शादी 1987 में अभिनेत्री ऋचा शर्मा से हुई थी.1996 में ब्रेन ट्यूमर से उनका निधन हो गया था. इस जोड़े की एक बेटी त्रिशाला है, जो फिलहाल अमेरिका में रह रही है. इसके बाद संजय दत्त की दूसरी शादी एयर-होस्टेस से मॉडल बनीं रिया पिल्लई से हुई थी. हालांकि 2008 में इनका तलाक हो गया था.
अभिनेता की पहली शादी 1987 में अभिनेत्री ऋचा शर्मा से हुई थी.1996 में ब्रेन ट्यूमर से उनका निधन हो गया था. इस जोड़े की एक बेटी त्रिशाला है, जो फिलहाल अमेरिका में रह रही है. इसके बाद संजय दत्त की दूसरी शादी एयर-होस्टेस से मॉडल बनीं रिया पिल्लई से हुई थी. हालांकि 2008 में इनका तलाक हो गया था.
4/8
बात संजय दत्त की बेटी इकरा की करें तो वे 15 साल की उम्र में ही बला की खूबसूरत हो गई हैं.
बात संजय दत्त की बेटी इकरा की करें तो वे 15 साल की उम्र में ही बला की खूबसूरत हो गई हैं.
5/8
इकरा को देखने के बाद उनकी दिवंगत दादी और एक्ट्रेस नरगिस की याद आती है.
इकरा को देखने के बाद उनकी दिवंगत दादी और एक्ट्रेस नरगिस की याद आती है.
6/8
दरअसल इकरा अपनी दादी नगरिस की कॉर्बन कॉपी लगती हैं.
दरअसल इकरा अपनी दादी नगरिस की कॉर्बन कॉपी लगती हैं.
7/8
इकरा के नयन नक्श पूरी तरह उनकी दादी नरगिस की तरह ही हैं.
इकरा के नयन नक्श पूरी तरह उनकी दादी नरगिस की तरह ही हैं.
8/8
यूं तो संजय दत्त के बच्चे लाइमलाइट से दूर रहते हैं लेकिन एक्टर और उनकी पत्नी अक्सर फैमिली तस्वीरें शेयर कर अपने लाडलों की झलक शेयर करते रहते हैं.
यूं तो संजय दत्त के बच्चे लाइमलाइट से दूर रहते हैं लेकिन एक्टर और उनकी पत्नी अक्सर फैमिली तस्वीरें शेयर कर अपने लाडलों की झलक शेयर करते रहते हैं.
Published at : 21 Oct 2025 02:15 PM (IST)
विश्व
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
इंडिया
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
ओटीटी
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
THAMMA Review: मैडाक हारर कामेडी यूनिवर्स में कुछ स्पेशल | आयुष्मान | रश्मिका | नवाजुद्दीन
Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
