अभिनेता की पहली शादी 1987 में अभिनेत्री ऋचा शर्मा से हुई थी.1996 में ब्रेन ट्यूमर से उनका निधन हो गया था. इस जोड़े की एक बेटी त्रिशाला है, जो फिलहाल अमेरिका में रह रही है. इसके बाद संजय दत्त की दूसरी शादी एयर-होस्टेस से मॉडल बनीं रिया पिल्लई से हुई थी. हालांकि 2008 में इनका तलाक हो गया था.