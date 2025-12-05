हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मेंद्र की सबसे छोटी बेटी की तस्वीरें, 1 फिल्म करके छोड़ दी थी इंडस्ट्री

धर्मेंद्र की सबसे छोटी बेटी की तस्वीरें, 1 फिल्म करके छोड़ दी थी इंडस्ट्री

अहाना देओल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की सबसे छोटी बेटी हैं. बॉलीवुड से दूर अपनी डांस परिवार और पर्सनल लाइफ में रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 02:30 PM (IST)
अहाना देओल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की सबसे छोटी बेटी हैं. बॉलीवुड से दूर अपनी डांस परिवार और पर्सनल लाइफ में रहती हैं.

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी होने के बावजूद अहाना देओल ने फिल्मी ग्लैमर से खुद को दूर रखा. उन्होंने सिर्फ एक फिल्म की, लेकिन असली लाइफ उन्होंने आर्ट, फैमिली और पीस के लिए चुनी. यह कहानी है एक स्टार की, जिसने लाइमलाइट के बावजूद अपने रास्ते खुद चुने.

1/7
अहाना, एक्टर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की छोटी बेटी,बचपन से ही स्टारडम के बीच पली-बढ़ी हैं. लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी दुनिया में खुश रहना सीखा.
अहाना, एक्टर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की छोटी बेटी,बचपन से ही स्टारडम के बीच पली-बढ़ी हैं. लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी दुनिया में खुश रहना सीखा.
2/7
बचपन में ही अहाना ने ओडिसी डांस की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी. स्कूल और डांस के बीच उनका जीवन हमेशा डिसिप्लिन और कला में रुचि से भरा रहा.
बचपन में ही अहाना ने ओडिसी डांस की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी. स्कूल और डांस के बीच उनका जीवन हमेशा डिसिप्लिन और कला में रुचि से भरा रहा.
3/7
ना तुम जानो ना हम (2002) में उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा. लेकिन अहाना ने कभी खुद को फिल्मी चमक में खोने नहीं दिया. यही वजह थी कि उनका करियर केवल एक फिल्म तक ही सीमित रहा.
ना तुम जानो ना हम (2002) में उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा. लेकिन अहाना ने कभी खुद को फिल्मी चमक में खोने नहीं दिया. यही वजह थी कि उनका करियर केवल एक फिल्म तक ही सीमित रहा.
4/7
अहाना ने स्टेज की लाइटस को पसंद किया, लेकिन कैमरे की चमक और लाइमलाइट से दूरी बनाकर रखी. उन्होंने हमेशा अपने रास्ते खुद चुने.
अहाना ने स्टेज की लाइटस को पसंद किया, लेकिन कैमरे की चमक और लाइमलाइट से दूरी बनाकर रखी. उन्होंने हमेशा अपने रास्ते खुद चुने.
5/7
जैसे-जैसे समय बीता, अहाना ने पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी दी. उन्होंने वैभव वोहरा के साथ शादी की, जो सिंपल,एलिगेंट और फैमिली के बीच खुशियों भरा पल था.
जैसे-जैसे समय बीता, अहाना ने पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी दी. उन्होंने वैभव वोहरा के साथ शादी की, जो सिंपल,एलिगेंट और फैमिली के बीच खुशियों भरा पल था.
6/7
अहाना अब एक बेटा और जुड़वां बेटियों की मां हैं. उनका जीवन पूरी तरह फैमिली और प्यार से भरा हुआ है.
अहाना अब एक बेटा और जुड़वां बेटियों की मां हैं. उनका जीवन पूरी तरह फैमिली और प्यार से भरा हुआ है.
7/7
फिल्मी चमक छोड़कर अहाना ने ओडिसी डांस और अपनी प्राइवेट लाइफ को चुना. एक स्टार होने के बावजूद उन्होंने लाइमलाइट को अपनाया नहीं और सिम्पलीसिटी और पीस में जीवन बिताना पसंद किया. यही उनकी असली पहचान है.
फिल्मी चमक छोड़कर अहाना ने ओडिसी डांस और अपनी प्राइवेट लाइफ को चुना. एक स्टार होने के बावजूद उन्होंने लाइमलाइट को अपनाया नहीं और सिम्पलीसिटी और पीस में जीवन बिताना पसंद किया. यही उनकी असली पहचान है.
Published at : 05 Dec 2025 02:30 PM (IST)
Dharmendra HemaMalini AhanaDeol

Advertisement

Embed widget