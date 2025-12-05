एक्सप्लोरर
धर्मेंद्र की सबसे छोटी बेटी की तस्वीरें, 1 फिल्म करके छोड़ दी थी इंडस्ट्री
अहाना देओल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की सबसे छोटी बेटी हैं. बॉलीवुड से दूर अपनी डांस परिवार और पर्सनल लाइफ में रहती हैं.
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी होने के बावजूद अहाना देओल ने फिल्मी ग्लैमर से खुद को दूर रखा. उन्होंने सिर्फ एक फिल्म की, लेकिन असली लाइफ उन्होंने आर्ट, फैमिली और पीस के लिए चुनी. यह कहानी है एक स्टार की, जिसने लाइमलाइट के बावजूद अपने रास्ते खुद चुने.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 05 Dec 2025 02:30 PM (IST)
Tags :Dharmendra HemaMalini AhanaDeol
बॉलीवुड
7 Photos
संजय दत्त वर्सेज रणवीर सिंह: दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर? धुरंधर में आएंगे आमने-सामने
बॉलीवुड
7 Photos
रेड फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय ने बिखेरा जलवा, ब्लैंक एंड व्हाइट गाउन में लगीं खूबसूरत
बॉलीवुड
8 Photos
पापा बनने के बाद पहली बार मीडिया में स्पॉट हुए विक्की कौशल, लगे एकदम डैशिंग, फोटोज वायरल
बॉलीवुड
7 Photos
शादी के बंधन में बंधी कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका तिवारी, देखें फर्स्ट वेडिंग फोटोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
पुतिन ने कहा- कई क्षेत्रों में साथ आगे बढ़ने की योजना, पीएम मोदी बोले- आपकी यात्रा ऐतिहासिक
बिहार
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion