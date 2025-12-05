एक्सप्लोरर
कार्तिक आर्यन की बहन की 10 तस्वीरें, इंडस्ट्री से दूर करती हैं ये काम
Kartik Aaryan Sister 10 Photos: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के साथ-साथ उनकी बहन भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. आइए जानते है कि फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहकर वो क्या काम करती हैं.
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन को तो हर कोई जानता है, लेकिन आज हम आपको उनकी बहन के बारे में बताने जा रहे हैं. इंडस्ट्री से दूर रहते हुए भी वो अपनी सादगी और अलग प्रोफेशन की वजह से खूब चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीरें भी वायरल होती रहती हैं, जिसे फैंस काफी पसंद करते हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 05 Dec 2025 12:22 PM (IST)
Tags :Kartik Aaryan Kritika Tiwari
बॉलीवुड
7 Photos
संजय दत्त वर्सेज रणवीर सिंह: दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर? धुरंधर में आएंगे आमने-सामने
बॉलीवुड
7 Photos
रेड फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय ने बिखेरा जलवा, ब्लैंक एंड व्हाइट गाउन में लगीं खूबसूरत
बॉलीवुड
8 Photos
पापा बनने के बाद पहली बार मीडिया में स्पॉट हुए विक्की कौशल, लगे एकदम डैशिंग, फोटोज वायरल
बॉलीवुड
7 Photos
शादी के बंधन में बंधी कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका तिवारी, देखें फर्स्ट वेडिंग फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
साड़ी में सान्या मल्होत्रा का क्लासी लुक वायरल, कानों में फिश ईयररिंग्स पहन दिए जमकर पोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
Putin India Visit: 'ना झुकेगा भारत, ना टूटेगा रूस', पुतिन के भारत दौरे की चीन में गूंज, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मस्जिदों और मदरसों में भी लगें CCTV कैमरा', BJP सांसद अरुण गोविल ने सदन में उठाई मांग
इंडिया
पुतिन आए, बड़ा बिजनेस लाए! क्या अमेरिका को 440 वोल्ट का झटका देंगे रूस-भारत? यहां है मौका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion