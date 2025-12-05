हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकार्तिक आर्यन की बहन की 10 तस्वीरें, इंडस्ट्री से दूर करती हैं ये काम

कार्तिक आर्यन की बहन की 10 तस्वीरें, इंडस्ट्री से दूर करती हैं ये काम

Kartik Aaryan Sister 10 Photos: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के साथ-साथ उनकी बहन भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. आइए जानते है कि फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहकर वो क्या काम करती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 12:22 PM (IST)
Kartik Aaryan Sister 10 Photos: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के साथ-साथ उनकी बहन भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. आइए जानते है कि फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहकर वो क्या काम करती हैं.

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन को तो हर कोई जानता है, लेकिन आज हम आपको उनकी बहन के बारे में बताने जा रहे हैं. इंडस्ट्री से दूर रहते हुए भी वो अपनी सादगी और अलग प्रोफेशन की वजह से खूब चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीरें भी वायरल होती रहती हैं, जिसे फैंस काफी पसंद करते हैं.

1/10
एक्टर कार्तिक आर्यन की बहन का नाम कृतिका तिवारी है.
एक्टर कार्तिक आर्यन की बहन का नाम कृतिका तिवारी है.
2/10
कार्तिक अपनी बहन के काफी क्लोज है. और वो उन्हें प्यार से किट्टू बुलाते है.
कार्तिक अपनी बहन के काफी क्लोज है. और वो उन्हें प्यार से किट्टू बुलाते है.
3/10
कार्तिक सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी बहन के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते है.
कार्तिक सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी बहन के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते है.
4/10
जहां पर साफ नजर आता है कि कार्तिक अपनी बहन के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं.
जहां पर साफ नजर आता है कि कार्तिक अपनी बहन के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं.
5/10
कार्तिक कई बार इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि उनकी बहन कृतिका उनकी बेस्ट फ्रैंड हैं.
कार्तिक कई बार इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि उनकी बहन कृतिका उनकी बेस्ट फ्रैंड हैं.
6/10
वहीं कृतिका की बात करें तो वो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं.
वहीं कृतिका की बात करें तो वो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं.
7/10
फिल्मी दुनिया से दूर रहकर कृतिका ने अपनी अलग पहचान बनाई है.
फिल्मी दुनिया से दूर रहकर कृतिका ने अपनी अलग पहचान बनाई है.
8/10
बता दें कृतिका एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं. उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री ली है.
बता दें कृतिका एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं. उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री ली है.
9/10
उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर बनकर अपने माता-पिता का सपना पूरा किया है.
उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर बनकर अपने माता-पिता का सपना पूरा किया है.
10/10
उनके माता-पिता भी डॉक्टर हैं, और कृतिका ने उनके इस सपने को आगे बढ़ाया है.
उनके माता-पिता भी डॉक्टर हैं, और कृतिका ने उनके इस सपने को आगे बढ़ाया है.
Published at : 05 Dec 2025 12:22 PM (IST)
Tags :
Kartik Aaryan Kritika Tiwari

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Putin India Visit: 'ना झुकेगा भारत, ना टूटेगा रूस', पुतिन के भारत दौरे की चीन में गूंज, जानें क्या कहा?
Putin India Visit: 'ना झुकेगा भारत, ना टूटेगा रूस', पुतिन के भारत दौरे की चीन में गूंज, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मस्जिदों और मदरसों में भी लगें CCTV कैमरा', BJP सांसद अरुण गोविल ने सदन में उठाई मांग
'मस्जिदों और मदरसों में भी लगें CCTV कैमरा', BJP सांसद अरुण गोविल ने सदन में उठाई मांग
इंडिया
Putin India Visit: पुतिन आए, बड़ा बिजनेस लाए! क्या अमेरिका को 440 वोल्ट का झटका देंगे रूस-भारत? यहां है मौका
पुतिन आए, बड़ा बिजनेस लाए! क्या अमेरिका को 440 वोल्ट का झटका देंगे रूस-भारत? यहां है मौका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

सुंदर बच्चियों की 'सीरियल किलर' LADY ! | Sansani | Crime News
India में दिख गया मोदी-पुतिन के 'दोस्ती का दम'...छा गई कार वाली 'केमेस्ट्री'
व्यापार से वॉर तक ये दोस्ती कितनी दमदार ?, देखिए सबसे सटीक विश्लेषण । Punit India Visit
Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Putin India Visit: 'ना झुकेगा भारत, ना टूटेगा रूस', पुतिन के भारत दौरे की चीन में गूंज, जानें क्या कहा?
Putin India Visit: 'ना झुकेगा भारत, ना टूटेगा रूस', पुतिन के भारत दौरे की चीन में गूंज, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मस्जिदों और मदरसों में भी लगें CCTV कैमरा', BJP सांसद अरुण गोविल ने सदन में उठाई मांग
'मस्जिदों और मदरसों में भी लगें CCTV कैमरा', BJP सांसद अरुण गोविल ने सदन में उठाई मांग
इंडिया
Putin India Visit: पुतिन आए, बड़ा बिजनेस लाए! क्या अमेरिका को 440 वोल्ट का झटका देंगे रूस-भारत? यहां है मौका
पुतिन आए, बड़ा बिजनेस लाए! क्या अमेरिका को 440 वोल्ट का झटका देंगे रूस-भारत? यहां है मौका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
बॉलीवुड
भूषण कुमार संग तलाक के रूमर्स पर महीनों बाद दिव्या खोसला ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'बॉलीवुड मगरमच्छों से भरा है...'
भूषण कुमार संग तलाक के रूमर्स पर दिव्या खोसला ने तोड़ी चुप्पी, बताया सच
स्पोर्ट्स
वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली किस नंबर पर, सचिन समेत ये अन्य टॉप 5 में शामिल
वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली किस नंबर पर, सचिन समेत ये अन्य टॉप 5 में शामिल
नौकरी
CBSE में नॉन टीचिंग पदों के लिए निकली वैकेंसी, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
CBSE में नॉन टीचिंग पदों के लिए निकली वैकेंसी, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
ट्रेंडिंग
वाइपर के डंडे को बंदूक समझ बैठा शख्स, आते-आते बचा हार्ट अटैक, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
वाइपर के डंडे को बंदूक समझ बैठा शख्स, आते-आते बचा हार्ट अटैक, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget