हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसंजय दत्त Vs रणवीर सिंह: दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर? धुरंधर में आएंगे आमने-सामने

संजय दत्त Vs रणवीर सिंह: दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर? धुरंधर में आएंगे आमने-सामने

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Nov 2025 08:31 PM (IST)
संजय दत्त और रणवीर सिंह बॉलीवुड के दो बड़े सितारे हैं, जिनकी नेट वर्थ हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है. दोनों की लग्जरी लाइफस्टाइल और हाई-एंड कमाई उन्हें इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल करती है. अब ये दोनों सुपरस्टार अपनी नई फिल्म ‘धुरंधर’ में आमने-सामने दिखने वाले हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर.

संजय दत्त की नेटवर्थ की बात करें तो Financial Express की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर 295 करोड़ संपत्ति के मालिक हैं.
संजय एक फिल्म के लिए 8 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक की मोटी फीस चार्ज करते हैं. फिल्मों के अलावा संजय ब्रांड एंडोर्समेंट, प्रोडक्शन से भी मोटी कमाई करते हैं.
एक्टर के पास मुंबई में 40 करोड़ का आलीशान घर है और उनके पास शानदार कार और बाइक का कलेक्शन है, जिसमें रोल्स रॉयस, रेंज रोवर, ऑडी, हार्ले डेविडसन और डुकाटी जैसी गाड़ियाँ शामिल हैं.
वहीं रणवीर सिंह की बात करें तों मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए है.
सियासत.कॉम की रिपोर्ट के अनुसार रणवीर एक फिल्म के लिए 30 से 40 करोड़ रुपये तक फीस वसूलते हैं. रणवीर ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी कमाई करते हैं. उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट फीस 3 से 5 करोड़ रुपए है.
रणवीर के सिर्फ मुंबई ही नहीं गोवा और अलीबाग में भी आलीशान घर हैं. जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जाती है. उनके पास शानदार कार और बाइक का कलेक्शन है, जिसमें रोल्स रॉयस, रेंज रोवर, ऑडी, हार्ले डेविडसन और डुकाटी जैसी गाड़ियाँ शामिल हैं.
वहीं अब दोंनों स्टार्स जल्द ही अपकमिंग फिल्म धुरंधर में एक साथ नजर आने वाले हैं. फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने आ रही है.
Published at : 18 Nov 2025 08:31 PM (IST)
Sanjay Dutt Ranveer SIngh Dhurandhar

