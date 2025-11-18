रणवीर के सिर्फ मुंबई ही नहीं गोवा और अलीबाग में भी आलीशान घर हैं. जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जाती है. उनके पास शानदार कार और बाइक का कलेक्शन है, जिसमें रोल्स रॉयस, रेंज रोवर, ऑडी, हार्ले डेविडसन और डुकाटी जैसी गाड़ियाँ शामिल हैं.