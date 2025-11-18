एक्सप्लोरर
संजय दत्त Vs रणवीर सिंह: दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर? धुरंधर में आएंगे आमने-सामने
Sanjay Dutt Vs Ranveer Singh: एक्टर संजय दत्त और रणवीर सिंह जल्द ही एक साथ पर्दे पर नजर आने वाले है. इसी बीच आज हम आपको दोनों एक्टर की नेटवर्थ बताने जा रहे है. आइए देखते हैं कौन है आगे.
संजय दत्त और रणवीर सिंह बॉलीवुड के दो बड़े सितारे हैं, जिनकी नेट वर्थ हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है. दोनों की लग्जरी लाइफस्टाइल और हाई-एंड कमाई उन्हें इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल करती है. अब ये दोनों सुपरस्टार अपनी नई फिल्म ‘धुरंधर’ में आमने-सामने दिखने वाले हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 18 Nov 2025 08:31 PM (IST)
Tags :Sanjay Dutt Ranveer SIngh Dhurandhar
बॉलीवुड
7 Photos
संजय दत्त वर्सेज रणवीर सिंह: दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर? धुरंधर में आएंगे आमने-सामने
बॉलीवुड
7 Photos
सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनिवर्सरी में शामिल हुआ पूरा खान परिवार, देखें इनसाइड तस्वीरें
बॉलीवुड
8 Photos
एक की उम्र 44 दूसरी 45 की, दोनों की खूबसूरती के रहते हैं चर्चे, जानें कौन ज्यादा अमीर
बॉलीवुड
8 Photos
‘वाराणसी’ की शूटिंग से ब्रेक लेकर गोवा पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा, बीच पर दोस्तों संग दिए पोज
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर' में दिखी सुपरस्टार की बेटी, रणवीर और संजय से ज्यादा इसकी चर्चा? आपने नोटिस किया?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
'सबको निकाल देंगे तो रहेगा कौन?', तेजस्वी यादव हुए भावुक, RJD की बैठक की इनसाइड स्टोरी
इंडिया
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
आईपीएल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
बॉलीवुड
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान से अलग होना चाहती हैं पत्नी, एक्टर ने बताई वजह
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
संजय दत्त वर्सेज रणवीर सिंह: दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर? धुरंधर में आएंगे आमने-सामने
बॉलीवुड
7 Photos
सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनिवर्सरी में शामिल हुआ पूरा खान परिवार, देखें इनसाइड तस्वीरें
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion